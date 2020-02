Voici d’excellentes offres pour le Samsung Galaxy S20!

Cette semaine, il n’y avait qu’un seul objectif de Plan Picks. Verizon et Sprint proposent des offres sur la gamme de téléphones Samsung Galaxy S20, que nous avons résumées ci-dessous.

Les étiquettes de prix des Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra ne sont pas pour les timides, mais il existe des offres pour vous faire économiser jusqu’à 1200 $, plus d’autres avantages.

Quelles sont les offres Verizon?

Le Galaxy S20 Plus et le S20 Ultra sont tous deux sujets à des économies potentielles de Verizon.

Si vous ne voulez qu’un seul Galaxy S20 Plus et que vous vous inscrivez pour des paiements mensuels, vous recevrez 150 $ en crédits de factures tout au long de vos paiements. Cela signifie que votre paiement effectif pour l’appareil sera de 1050 $ au lieu du prix de détail de 1200 $.

Si vous avez un appareil éligible à échanger lorsque vous effectuez une mise à niveau, vous pouvez obtenir un autre crédit promotionnel de 300 $, abaissant votre paiement à 750 $. Les appareils éligibles que vous pouvez échanger remontent au Galaxy S9 ou au Pixel 3. Ce crédit d’échange s’applique également au Galaxy S20 Ultra.

Hé Verizon, moi et mon ami en voulons un!

Les économies les plus importantes que vous pouvez faire sur le S20 Plus ou S20 Ultra avec Verizon sont si vous avez un ami ou un membre de la famille qui souhaite également l’un de ces appareils.

Avec l’un ou l’autre des téléphones, vous pouvez effectivement obtenir gratuitement un deuxième S20 Plus! Vous devez ajouter les deux à votre panier et en ajouter un en tant que nouvelle ligne de smartphone sur n’importe quel plan illimité. Vous bénéficierez de 1 200 $ de crédits de factures appliqués à votre compte au cours des 24 mois de paiement pour les deux téléphones.

Si vous et votre ami voulez tous les deux le S20 Ultra, vous obtiendrez tout de même 1 050 $ en crédits de factures, soumis aux mêmes conditions et au même schéma de paiement.

Toutes les offres Verizon comportent également d’autres avantages. Ils incluent jusqu’à 200 $ de remise Samsung et divers abonnements gratuits. Il y a aussi des termes et conditions à considérer, alors dirigez-vous vers les offres via les liens ci-dessous pour les vérifier.

1199, 99 $

2 x Samsung Galaxy S20 Plus sur Verizon

Économisez 1199, 99 $

Achetez-le maintenant

1749, 98 $

2 x Samsung Galaxy S20 Ultra sur Verizon

Économisez 1050 $ .00

Achetez-le maintenant 2 x Samsung Galaxy S20 Ultra sur Verizon Achetez-le maintenant

Économisez 1050,00 $ 1749,98 $

Sprint peut-il faire mieux?

Il y a de bonnes affaires sur Sprint pour la gamme S20, qui sont basées sur deux facteurs: vous achetez l’un des téléphones S20 sur un plan Flex Lease et vous avez un appareil éligible à échanger. Si vous êtes satisfait de ces conditions, vous pouvez vous procurer un Galaxy S20 gratuitement!

Voici les paiements Flex Lease que vous effectuerez par appareil:

Il n’est pas facile de résumer les appareils éligibles à l’échange, car cela dépend du transporteur et de la marque. Pour référence, ils ont tendance à remonter aussi loin que le Samsung Galaxy S8 ou l’iPhone 6s. Rendez-vous sur votre offre Sprint de choix et cliquez sur le processus d’achat pour voir si votre appareil correspond à la facture.

Mais mon ancien téléphone est tout sale

C’est le vrai coup de pouce dans ces offres Sprint – votre appareil d’échange peut être dans n’importe quelle condition

Il serait facile de supposer que Sprint voulait que votre ancien appareil soit gardé dans une bulle en plastique toute sa vie, mais ces offres signifient que vous pouvez simplement déterrer le vieux Pixel 3 poussiéreux de votre tiroir et toujours bénéficier des économies.

Il existe également d’autres avantages, y compris le programme Galaxy Forever qui vous permet de passer au dernier appareil Galaxy après seulement 12 paiements au lieu des 18 mois standard auxquels vous vous inscrivez pour un crédit-bail flexible.

Bien sûr, vous voudrez également vérifier les petits caractères par vous-même, alors utilisez les widgets ci-dessous pour consulter les offres dans leur intégralité. Alternativement, vous pouvez garder les choses simples et commander n’importe quelle gamme S20 sur Amazon.

0, 00 $

Samsung Galaxy S20 Flex Lease avec reprise

Économisez 41,67 $

Achetez-le maintenant Samsung Galaxy S20 Flex Lease avec échange Achetez-le maintenant

Économisez 41, 67 $, 0, 00 $

8, 33 $

Samsung Galaxy S20 Plus Flex Lease avec reprise

Économisez 41, 66 $

Achetez-le maintenant Samsung Galaxy S20 Plus Flex Lease avec échange Achetez-le maintenant

Économisez 41, 66 $ 8, 33 $

16 .67 $

Samsung Galaxy S20 Ultra Flex Lease avec échange

Économisez 41,67 $

Achetez-le maintenant Samsung Galaxy S20 Ultra Flex Lease avec échange Achetez-le maintenant

Économisez 41,67 $ 16,67 $

Ces offres ne vous conviennent-elles pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.