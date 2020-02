Voici la magie derrière la fonction de zoom spatial du Galaxy S20 Ultra

Source: Daniel Bader / Android Central

Le Galaxy S20 Ultra apporte quelque chose que la plupart des gens n’auraient jamais imaginé possible avec un appareil photo de téléphone: un zoom 100x.

Samsung l’appelle Space Zoom, et bien que les clichés 100x complets que nous avons vus ne soient pas super nets et parfaitement clairs, ils sont quand même assez étonnants quand on y pense. Vous obtenez des photos zoomées 100 fois à partir d’un minuscule capteur d’appareil photo de téléphone et presque aucune distance focale réelle dans l’objectif, et vous pouvez toujours dire ce que vous regardez. C’est quelque chose qui ne se produirait jamais si vous pouviez pincer le zoom 100 fois, et c’est assez impressionnant.

La façon dont Samsung le fait n’est pas documentée à 100% (certains secrets sont bons à garder près du sein), mais ce n’est pas tout à fait nouveau. Nous avons vu des entreprises comme Huawei proposer des caméras de téléphone avec zoom 50X en utilisant les mêmes méthodes, et même certaines petites caméras autonomes de prise de vue et de prise de vue font la même chose. Il est connu comme un objectif périscope, et c’est vraiment cool si vous voulez savoir comment des choses comme ça fonctionnent.

Distance focale

Source: Encyclopedia Britannica

Vous avez vu de nombreuses photos ou même des vidéos avec un zoom absurde, mais elles proviennent toutes d’appareils photo coûteux avec des objectifs vraiment longs et tout aussi chers pour vous rapprocher du sujet sans bouger les pieds. Cela est dû à ce que l’on appelle la distance focale.

La distance focale est une mesure du centre d’un objectif d’appareil photo et le point où toute la lumière qu’il recueille se met au point. Ce n’est pas seulement un objectif de caméra, non plus. Les télescopes, les microscopes et même les lentilles de contact ont tous une distance focale. Parfois, il est réglable comme on le voit sur un objectif d’appareil photo reflex numérique ou un microscope, et parfois c’est un point fixe comme la plupart des systèmes d’appareil photo de smartphone ou des lentilles de contact.

Ce qui est important à ce sujet pour les photographies, c’est que les focales peu profondes (plus courtes) permettent d’obtenir des photos à angle plus large, mais vous avez moins la possibilité de vous concentrer sur des objets à une distance plus longue. L’inverse est également vrai: plus la distance focale est longue, plus le champ de vision est étroit, mais vous pouvez vous concentrer sur des objets plus éloignés.

Vous avez vu la distance focale en action si vous avez déjà utilisé des jumelles: éloignées et étroites ou rapprochées et larges.

Si vous avez déjà utilisé des jumelles, vous l’avez vu en action. Vous pouvez voir des choses très loin, mais vous ne pouvez voir qu’une partie très étroite du monde qui vous entoure. C’est le compromis qui doit être fait en utilisant des lentilles optiques. Notez que cela est très différent du zoom numérique, où une image est recadrée et agrandie électroniquement pour remplir la photo.

Vous pouvez vous en tirer avec un tout petit zoom numérique dans presque n’importe quel appareil photo de smartphone, mais si vous voulez des photos nettes et nettes de quelque chose à plus de 10 mètres, vous avez besoin d’un vrai zoom optique.

La caméra périscope

Source: Oppo

Parce que vous avez besoin d’une longue distance focale pour obtenir des quantités décentes de zoom à partir d’un système de caméra, il est difficile de le faire sur un smartphone. Les téléphones sont minces, et même avec une bosse absurde, le capteur est toujours très proche de l’objectif. En tant que tel, la distance focale doit être assez courte.

La solution est simple en théorie: éloignez davantage l’objectif du capteur. En réalité, ce n’est pas si simple.

Il n’y a pas beaucoup de place entre l’objectif et le capteur de votre téléphone, donc une technologie soignée entre en jeu pour le téléobjectif.

Samsung utilise ce qu’on appelle un système d’objectif périscope. Cela ne signifie pas que quelque chose surgit du haut du téléphone comme un sous-marin, mais il utilise la même idée – l’objectif et le capteur ne sont pas montés en ligne droite, et des prismes ou des miroirs sont utilisés pour diriger la lumière de l’objectif le long du tube périscope jusqu’au capteur.

Tant que les miroirs ou les prismes ont la forme correcte et sont montés à des angles exacts, cela rend la distance focale beaucoup plus longue sans déformer l’image. Le rendu ci-dessus est d’Oppo et montre une caméra zoom sans perte 5x utilisant cette idée où la lumière est “courbée” à travers l’objectif et un système de prismes pour frapper le capteur sur le côté droit.

Samsung utilise un arrangement d’objectif périscope et ce qu’il appelle le «zoom optique hybride» pour avoir un objectif zoom optique 10x complet sur le téléobjectif du Galaxy S20 Ultra.

10 fois 10

Source: Android Central

Le zoom optique 10X ne sonne pas beaucoup et ne sonne certainement pas de la même manière que 100X ou même un peu Space Zoomy. C’est là que deux capteurs de caméra haute résolution et une certaine magie de traitement entrent en jeu.

Le zoom optique 10X sur un smartphone est assez étonnant, mais il est loin de Space Zoomy.

Une fois que vous avez dépassé la marque de zoom 10X, le traitement d’image du S20 Ultra utilise des méthodes de zoom numérique sur les données d’image collectées à la fois par le téléobjectif 48MP et l’énorme appareil photo principal 108MP. L’image est rognée et rendue plus nette en fonction de ce que le téléobjectif peut «voir» et des valeurs lumineuses et autres données sensorielles collectées par le capteur de l’appareil photo principal.

Les algorithmes matériels et logiciels de traitement d’image du S20 Ultra sont très bons. En utilisant le DSP et le logiciel de Qualcomm qui sont tout aussi bons que ce que Google peut faire avec la photographie en basse lumière, vous pouvez obtenir une très belle photo avec un zoom très élevé. Et vous pouvez également faire ce qui vous semble impossible – obtenez une photo que vous pouvez réellement utiliser avec un zoom 100X même si ce n’est pas la photo la plus nette que vous ayez jamais prise.

Le plus grand et le meilleur

Galaxy S20 Ultra

Zoomez comme jamais auparavant

Le Galaxy S20 Ultra est cher, mais il prend également des photos au téléobjectif comme aucun autre smartphone. Il le fait en construisant et en innovant sur ce que nous savions déjà très bien sur le zoom de la caméra. Le résultat final? Zoom optique 10x et zoom numérique 100x. Oui, c’est vraiment impressionnant.

