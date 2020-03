Voici la toute première souris Logitech … pour iPad

Logitech vient de lancer son tout nouveau clavier Slim Folio Pro pour le nouvel iPad Pro d’Apple et sa toute première souris pour iPad, le Pebble i345.

Dans un communiqué de presse, il a déclaré:

Aujourd’hui, Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) a annoncé le Logitech Slim Folio Pro, un étui clavier rétroéclairé tout-en-un pour le nouveau Logitech Slim Folio Pro Lancement pour iPad Pro 12,9 pouces (3e et 4e génération) et iPad Pro 11 pouces (1re et 2e génération) et la souris Logitech Pebble Mouse i345. Tirant parti de plus de 20 ans d’innovation en matière de frappe, le Slim Folio Pro offre une expérience de frappe confortable sur votre iPad Pro avec un couplage Bluetooth® Low Energy fiable dans un étui de protection où que vous travailliez. Logitech Pebble i345, une édition iPad de notre souris Logitech Pebble la plus vendue, est une souris Bluetooth® sans fil ultra-portable et confortable qui vous offre un nouveau niveau de précision et de contrôle sur iPad.

Comme mentionné, il y a un tout nouveau clavier Slim Folio Pro pour les nouveaux modèles iPad Pro d’Apple, à la fois le 11 pouces et le 12,9 pouces, qui ont été annoncés par Apple hier.

Mais peut-être plus excitant, Logitech a également sorti sa toute nouvelle souris Pebble i345 pour l’accompagner. Hier, Logitech a également publié de nouveaux claviers pour les nouveaux modèles d’Apple iPad Pro dotés d’un trackpad intégré. Pour les utilisateurs qui préfèrent le confort et la sensation d’une souris autonome, cela pourrait très bien être la solution.

Hier, la plus grande nouvelle pour l’iPad a été l’annonce qu’Apple apportait une prise en charge complète du trackpad / souris à l’iPad avec l’iPad OS 13.4. Bien sûr, cela signifie qu’une souris ou un trackpad fonctionnera non seulement avec les derniers modèles iPad Pro d’Apple, mais avec tout iPad capable d’exécuter iOS 13.4.

Le Logtiech Pebble i345 est livré avec une résolution de capteur de 1000 dpi et un suivi optique de haute précision. Il a trois boutons et une molette de défilement mécanique. Il faut une pile AA (préinstallée) qui devrait vous durer 18 mois.

Hier, Apple a annoncé son nouvel iPad Pro et son propre Magic Keyboard avec trackpad. Il a également annoncé un nouveau Macbook Air, un nouveau Mac Mini, de nouveaux bracelets Apple Watch et de nouveaux étuis pour iPhone.

