Voici le nouveau logo et l’identité visuelle de OnePlus

OnePlus a fait ses débuts avec son nouveau logo, et bien que la société ne s’éloigne pas trop de son design précédent, elle apporte quelques modifications pour le faire ressortir. Le plus grand changement est le chiffre «1», la marque passant à un design curviligne.

Quant à l’identité visuelle, la société note qu’elle a conservé un look OnePlus classique mais avec une “sensation plus équilibrée”. Il passe également à une nouvelle police pour une meilleure lisibilité et met à jour sa palette de couleurs pour inclure le cyan, le vert, le magenta, l’indigo et le jaune:

Le logo présente un nouveau “1” curviligne plus facile à lire tout en ajustant le poids du logotype pour un meilleur équilibre global. Le “+” dans la boîte environnante a également été agrandi et est désormais plus important, en clin d’œil à la communauté OnePlus, qui a joué un rôle clé dans le succès continu de l’entreprise.

Le logo actualisé crée une association plus claire entre le symbole et la marque, tout en permettant une application plus flexible et une meilleure reconnaissance dans les médias numériques.

L’identité visuelle est accompagnée d’une palette de couleurs fraîches centrée sur le rouge emblématique de OnePlus, suivie d’une palette secondaire mise à jour de cyan, vert, magenta, indigo et jaune pour rendre le design et les actifs de l’entreprise plus dynamiques et plus vivants. Une nouvelle police améliore également la lisibilité et est plus agréable pour les yeux.

OnePlus dit qu’il a travaillé avec des créateurs internes et une agence externe pendant plus de sept mois pour donner vie à “l’identité de marque rafraîchie”. De Mats Hakansson, directeur créatif mondial de OnePlus:

OnePlus ne change pas qui nous sommes, mais renforce ce que nous défendons – le véritable esprit de Never Settle. Nous concevons toujours pour nos utilisateurs. Nous pensons que ces changements maintiennent les éléments emblématiques de notre marque qui sont appréciés par notre personnel et notre communauté tout en injectant à la fois de l’excitation et de l’équilibre dans notre identité visuelle.