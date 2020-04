Voici le plan du gouvernement fédéral pour la réouverture du pays, à partir de mai – .

Quand prendront fin les quarantaines de coronavirus? C’est la question à un million de dollars que tout le monde se pose en ce moment – et, il s’avère, une réponse commence à apparaître.

Le président Trump jeudi devrait définir une sorte de plan de réouverture du pays, qui se produirait par étapes et serait également déterminé dans une large mesure par la gravité des épidémies de coronavirus dans les différents États – avec la procédure de rétablissement dans le cadre fixé localement inspirées du gouvernement fédéral.

La fin du statu quo en ce qui concerne les quarantaines liées aux coronavirus qui sont en place depuis des semaines à travers le pays commence à se dessiner.

Le gouvernement fédéral a élaboré un plan en plusieurs étapes pour soutenir la réouverture du pays et de l’économie, qui se déroulerait en trois étapes, comme indiqué par la Federal Emergency Management Agency et les US Centers for Disease Control and Prevention. Selon le Washington Post, la première phase se poursuivra jusqu’au 1er mai et consistera en gros en des messages sur ce qui va suivre. La phase deux durerait jusqu’au 15 mai et impliquerait la production en série d’équipements de protection et de kits de test, car des tests beaucoup plus intenses et ciblés seront nécessaires une fois que le pays commencera lentement à revenir à la normale. En parlant de cela, il s’agit de la troisième étape – retour aux affaires, pour ainsi dire, mais selon des directives définies localement.

Au sein de ces étapes respectives se trouvent également différents niveaux de hiérarchisation. Le CDC, par exemple, veut passer rapidement à la «réouverture des milieux communautaires où les enfants sont pris en charge, y compris les écoles K-12, les garderies et les camps d’été fréquentés localement, pour permettre à la main-d’œuvre de retourner au travail», selon le journal. «D’autres milieux communautaires suivront avec une surveillance attentive pour une transmission accrue qui dépasse les systèmes de santé publique et de soins de santé.»

Le président Trump, quant à lui, semble prêt à passer en revue tout ou partie de ce jeudi, c’est-à-dire quand il a dit qu’il présenterait un plan pour la réouverture du pays tout en permettant aux États individuels d’exercer leur pouvoir discrétionnaire, selon la gravité de leur coronavirus individuel foyers. Ce qui est distinct de sa position plus tôt cette semaine lors d’une de ses conférences de presse désormais quotidiennes, dans laquelle il a répondu à une question sur le pouvoir dont il dispose pour obliger les États à suivre un manuel fédéral selon lequel l’autorité du président est «totale».

Le président avait initialement espéré que ce processus commencerait à temps pour que les églises du pays soient emballées le dimanche de Pâques, jusqu’à ce qu’il devienne clair que la crise était encore trop aiguë pour atteindre cet objectif. Alors, comme maintenant, il reste ici une dualité d’intérêts concurrents. Les États-Unis comptent actuellement le plus grand nombre de cas de coronavirus COVID-19 dans le monde, le dernier total étant d’environ 610 000 cas et plus de 26 000 décès aux États-Unis.

Dans le même temps, au moins 17 millions d’Américains ont perdu leur emploi depuis le début de cette crise, qui a entraîné des quarantaines généralisées et des fermetures d’entreprises. L’astuce consiste à commencer à annuler ces fermetures, mais pas si vite que cela déclenche une autre épidémie d’infections.

Source de l’image: Alex Brandon / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

