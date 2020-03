Voici les applications qui prennent en charge la connexion avec Apple

Comme je l’ai mentionné dans mon article précédent, Reddit maintient une liste utile de toutes les applications connues qui utilisent Se connecter avec Apple. Voici la liste.

Connectez-vous avec Apple

Apple a annoncé son service de connexion avec Apple l’année dernière et les développeurs l’ont lentement ajouté à leurs applications. La règle d’Apple est que si une application propose d’autres options de connexion comme Se connecter avec Facebook et Se connecter avec Google, l’application doit inclure Se connecter avec Apple. Cependant, si une entreprise utilise déjà son propre service, comme Facebook et Google, elle n’a pas à inclure la version d’Apple. La date limite pour que les applications incluent la connexion avec Apple est avril.

Le principal avantage de l’utilisation de la connexion avec Apple est la confidentialité. Apple a ajouté des options qui vous permettent de masquer votre nom et votre adresse e-mail réelle, afin que l’application n’obtienne pas ces informations. Si vous choisissez de masquer votre e-mail, le système utilise un relais pour transférer les e-mails vers votre e-mail réel. L’application ne voit qu’une adresse comme lkajsd808.privacyrelay.appleid.com.

Vous pouvez trouver la liste de vos comptes de connexion avec Apple sur iOS dans Paramètres> Votre nom> Mot de passe et sécurité. Une fois que vous avez un compte, vous pouvez l’utiliser sur iOS, iPadOS, macOS et le Web.

Applications disponibles

10% plus heureux: méditation

Adobe Acrobat

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Adobe Scan

Adobe Spark Post

Airbnb

AllTrails

Any.do

App in the Air

Arknights

Artupia, art original et personnalisé

Concerts de Bandsintown

Bikemap – Carte cycliste et GPS

Oiseau

Blinkist: Aperçu du livre de 15 minutes

Booking.com

Apporter!

octet – la créativité d’abord

CardPointers

CheapCharts: vos offres médias

Concepts

Cya sur la route

Recharge Ding: recharge mobile

Dropbox

Enpass Password Manager

Etsy

FANDOM News & Stories

Fantastique – Calendrier et tâches

Enfin: les comptes à rebours

Fing – Scanner réseau

Entraînement de musculation Fitbod

FlashScore – scores en direct

Flightradar24

Guide de voyage Foursquare City

Foursquare Swarm: application d’enregistrement

Fretello – Cours de guitare

GasBuddy: Trouver du gaz pas cher

Genius: Paroles de chansons et plus

GIPHY: Le moteur de recherche GIF

Porte en verre

Grindr

GroupMe

Groupon

GWENT: le jeu de cartes The Witcher

Espace de tête: méditation et sommeil

SantéMoteur

Bouteille intelligente HidrateSpark

Houzz – Home Design & Remodel

IDAGIO

Instacart

Infltr – Filtres infinis

Kayak

Recettes d’histoires de cuisine

Klook: Visites touristiques et excursions d’une journée

Lifesum: Diet & Macro Tracker

Liven – Mangez, payez et gagnez de la nourriture

Le perdre! – Compteur de calories

Médiatopie

Mercari: l’application de vente

Mezzanine

Micro.blog

Movies Anywhere

Must pour les films et la télévision

MyNetDiary

Mes feuilles de temps: Time Tracker

Nanoleaf Smarter Series

NerdWallet

OLX Classifieds

Gestion du diabète One Drop

Onefootball – Scores de football

Onesaid

Plus: Design / Flyer / Story Maker

Accès Parallels

parcelle

Le pari de Pascal

Plex – Beta

Poche: Enregistrer. Lis. Grandir.

ResQ Club

Runkeeper — GPS Running Tracker

RTRO – Appareil photo par Moment

Sept – 7 minutes d’entraînement

Skyscanner – offres de voyage

Pistes: Ski & Snowboard

SoundHound – Découverte musicale

Spotify: musique et podcasts

Stocard – Portefeuille de cartes de récompenses

Clavier SwiftKey

Savoureux

TIC Tac

TimeTree: Calendrier partagé

Trip.com: Vols et hôtels

Tripsy: planificateur de voyage

trivago: Comparez les prix des hôtels

Trulia Real Estate: Trouver des maisons

Ultimate Guitar: Accords et Tablatures

Vivino: Achetez le bon vin

Wikiloc GPS de navigation extérieure

Winno – Juste les faits

WordPress

YAZIO – Traqueur de régime et de nourriture

Recettes délicieuses + liste de courses

Zero – Fasting Tracker

Lectures complémentaires

