Voici les bonnes nouvelles sur les coronavirus dont le monde a besoin en ce moment

Le taux de mortalité par coronavirus chez les patients COVID-19 sévères nécessitant une ventilation est inférieur à ce que l’on pensait initialement.

Les données montrent que les patients qui se retrouvent sur des appareils respiratoires ont plus de chances de survivre à la ventilation, comme les personnes qui luttent contre d’autres maladies pouvant entraîner des complications pulmonaires similaires.

Les médecins ont appris à mieux évaluer le besoin de ventilation et de nouvelles thérapies peuvent aider à réduire les complications. Cependant, le risque de décès doit encore être considérablement réduit.

Jusqu’à présent, les États-Unis ont connu leur pire semaine de la nouvelle pandémie de coronavirus. Rien qu’au cours des trois derniers jours, plus de 150 000 cas ont été diagnostiqués, avec une moyenne de plus de 50 000 cas par jour. La barre des 60 000 semble imminente à ce stade, Anthony Fauci ayant récemment averti que nous pourrions voir 100 000 nouveaux cas par jour si la propagation n’est pas contenue. Le reste du monde ne fait pas mieux – collectivement, au moins – après avoir signalé plus de 200 000 cas par jour pendant trois jours consécutifs et dépassé plus de 11 millions de cas cumulés. Plus de 531 000 personnes sont mortes depuis le début, dont plus de 132 000 Américains. Des milliers d’autres mourront d’ici octobre, selon les estimations. Ce n’est pas seulement que le virus peut se propager plus rapidement qu’auparavant, grâce à ce qui pourrait être une mutation importante. Ce changement génétique ne semble cependant pas affecter l’efficacité des vaccins et autres médicaments, il ne rend donc pas le virus plus mortel qu’auparavant. Ce sont les gens qui ignorent les directives de distanciation sociale et les masques faciaux qui sont responsables des nouvelles poussées massives dans les cas.

Dans l’ensemble, ce sont des chiffres et des faits désastreux qui brossent un tableau clair et inquiétant. La maladie ne disparaîtra pas de sitôt. Il ne disparaîtra pas comme Trump ne cesse de le suggérer, et il ne ralentira pas pendant les mois d’été. Mais il y a de bonnes nouvelles qui émergent dans tout cela et qui doivent être reconnues. Alors que de nombreuses personnes continuent de mourir de complications liées au COVID-19 dans le monde entier, les médecins signalent une augmentation des taux de survie pour les cas graves qui finissent par nécessiter une ventilation mécanique.

Passer de l’oxygène et un ventilateur ne ressemble pas à une condamnation à mort, comme cela semblait être le cas en mars et avril. Des épidémies en Italie et à New York brossaient un tableau sombre à l’époque. Les responsables craignaient que les systèmes de santé ne soient submergés par une augmentation du nombre de cas, ce qui pèserait sur les ressources des hôpitaux qui étaient déjà insuffisantes dans certains cas. L’accès au ventilateur était l’un des problèmes à l’époque, et plusieurs rapports ont indiqué que les patients qui devaient être intubés puis connectés à un appareil respiratoire ne survivraient probablement pas.

Les choses se sont considérablement améliorées depuis lors. Ce n’est pas seulement que certaines thérapies peuvent réduire le risque de complications, mais les médecins se sont formés sur la meilleure façon d’utiliser les ventilateurs. Les hôpitaux américains signalent des taux de mortalité plus faibles liés à la ventilation mécanique, qui sont comparables aux taux de mortalité pour d’autres problèmes pulmonaires graves causés par d’autres maladies.

L’accès à de nouvelles thérapies comme le remdesivir et la dexaméthasone peut avoir aidé. Le premier raccourcit les temps de récupération pour les cas bénins et le dernier peut réduire la mortalité. Le fait que les hôpitaux soient moins débordés aide également, car cela donne aux médecins plus de temps à consacrer aux patients. La gestion d’un patient sur une machine respiratoire nécessite de nombreux réglages fins pour répondre aux besoins d’oxygénation dudit patient. Mais les médecins sont également plus habiles à utiliser des ventilateurs qu’auparavant. En outre, les chiffres de mortalité initiaux de Wuhan, en Italie et à New York, peuvent ne pas avoir donné une image précise, rapporte le Washington Post.

Une étude réalisée par Northwell Health à la mi-avril a indiqué que près de neuf patients sur 10 qui montent sur des ventilateurs n’y arriveront pas. Les chercheurs ont ensuite dû corriger l’étude, notant que seulement 24,5% des patients observés à l’époque étaient décédés, tandis que 72,2% restaient à l’hôpital. Initialement, l’étude a indiqué que 88% des personnes sous respirateurs étaient décédées.

« Être sous ventilation en ce moment entre nos mains n’est pas différent de ce qu’il serait n’importe quel jour de l’année », a déclaré Greg Martin au Post. Le professeur de médecine de l’École de médecine de l’Université Emory et ses collègues ont expliqué dans une étude du 26 mai en médecine des soins intensifs que 35,7% des patients sous COVID-19 sous ventilation étaient décédés. C’est toujours un pourcentage important, mais il est loin d’être aussi élevé que ces demandes initiales.

Les données du Ronald Reagan UCLA Medical Center montrent que le taux de mortalité des patients ventilés se situe entre 30% et 50%. Cela correspond à celui des personnes qui développent un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) lié à d’autres maladies. La même complication est également observée dans les cas graves de COVID-19.

À NYU Langone Health, 60% des patients ventilés sont décédés mécaniquement entre le 1er mars et le 5 mai, selon un article publié dans BMJ. Le taux de mortalité «ne sera jamais de 10% à 20%», prévient Leora Horwitz. « Ne nous leurrons pas », a déclaré le professeur de santé et de médecine de la population de l’Université de New York au Post. « Les gens qui sont assez malades pour être mis sous ventilateur, ils sont vraiment malades. »

Elle a reconnu que les médecins apprennent à mieux reconnaître qui a besoin d’intubation et qu’ils évitent la ventilation lorsque cela est possible. Des techniques telles que la position couchée, ainsi que la sensibilisation accrue à la coagulation sanguine systémique dans COVID-19, peuvent également aider à gérer les cas graves. Environ 20% des patients symptomatiques doivent être hospitalisés et 5% se retrouvent aux soins intensifs, note le rapport. La plupart d’entre eux évolueront ensuite vers une respiration ventilée.

Cela ne veut pas dire que les gens devraient commencer à baisser leur garde. Les taux de mortalité restent importants pour la maladie et certains des patients à risque qui se retrouvent sous respirateurs peuvent avoir besoin de semaines avant de descendre, puis de semaines de plus pour récupérer. La distanciation sociale, les masques faciaux et le lavage des mains devraient rester des priorités absolues.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.