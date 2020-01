Voici les données qu’Apple peut fournir aux forces de l’ordre

À la lumière des récentes informations selon lesquelles Apple ne sécurise pas les sauvegardes iCloud avec un chiffrement de bout en bout, une question que j’ai déjà vue est la suivante: si Apple remet mes données au FBI, est-il obligé de m’en informer?

Procédure légale

Et la réponse est: cela dépend. D’après les directives du processus juridique d’Apple [PDF]:

Apple informera les clients / utilisateurs lorsque leurs informations de compte Apple sont demandées en réponse à une procédure judiciaire du gouvernement, des forces de l’ordre ou de tiers, sauf lorsque la notification est explicitement interdite par la procédure judiciaire elle-même, par une décision de justice reçue par Apple (par exemple , une ordonnance en vertu de 18 USC §2705 (b)), par la loi applicable ou lorsqu’Apple, à sa seule discrétion, estime que la fourniture d’un avis crée un risque de blessure ou de décès pour une personne identifiable, dans les situations où l’affaire concerne la mise en danger d’un enfant , ou lorsque l’avis n’est pas applicable aux faits sous-jacents de l’affaire.

Voici une liste de données iCloud que Apple peut transmettre:

Informations sur l’abonné, comme le nom, l’adresse physique, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone et les journaux de connexion IP (qui sont conservés jusqu’à 30 jours).

Journaux de messagerie, qui incluent des enregistrements des communications entrantes et sortantes telles que l’heure, la date, les adresses e-mail de l’expéditeur et les adresses e-mail du destinataire.

Autre contenu iCloud, qui peut inclure Mon flux de photos, Photos iCloud, iCloud Drive, contacts, calendriers, signets, historique de navigation Safari, historique de recherche de cartes, messages, sauvegardes d’appareils iOS. Il note qu’Apple ne conserve pas les données après leur suppression de ses serveurs.

Trouver mon iphone. Ces données semblent limitées. Les données de localisation de l’appareil sont stockées localement sur l’appareil, et Apple ne peut pas les récupérer. La fonction Localiser mon iPhone ne peut pas non plus être activée à distance.

Journaux de connexion avec des adresses IP.

FaceTime. Ces données sont limitées car ce service est chiffré de bout en bout.

iMessage. Ces données sont limitées car ce service est chiffré de bout en bout. Le contenu des messages ne peut pas être partagé, mais les métadonnées peuvent être partagées, qui peuvent toujours être utilisées.

Lectures complémentaires

