Voici les meilleures offres des opérateurs, des détaillants et de Samsung

Si vous attendiez votre chance de réserver un Galaxy S20, S20 + ou S20 Ultra aux États-Unis, c’est aujourd’hui que vous pouvez le faire. Les principaux opérateurs et détaillants se démènent pour vous inciter à leur acheter ces téléphones 5G (et ce service sans fil 5G complémentaire) et cela peut être un moment difficile d’essayer de trier ce qui se passe. Alors, voici notre meilleure tentative pour cela!

Les bases

Si vous avez besoin d’un rappel de ce que vous allez obtenir avec chaque téléphone, voici notre introduction à chacun d’eux. Revenez nous voir quand vous aurez terminé.

Et si vous achetez plusieurs unités, vous allez probablement finir par payer le prix fort pour au moins l’une d’entre elles, il vaut donc la peine de faire le calcul. Heureusement pour vous, nous avons la répartition des prix sur tous les modèles disponibles ainsi que:

128 Go Galaxy S20: 1000 $ (42 $ / mois pendant 24 mois)

128 Go Galaxy S20 +: 1200 $ (50 $ / mois)

512 Go Galaxy S20 +: 1350 $ (56 $ / mois)

128 Go Galaxy S20 Ultra: 1400 $ (58 $ / mois)

512 Go Galaxy S20 Ultra: 1600 $ (67 $ / mois)

La plupart des vendeurs offriront un financement à taux zéro sur deux ans sans intérêt, bien qu’il y ait des exceptions que nous verrons en cours de route.

Vous avez fini de précommander un téléphone S20? Félicitations, mais vous devrez attendre le 6 mars au plus tôt (même si parfois un maillon effronté dans la chaîne d’approvisionnement poussera une ou deux boîtes plus tôt) pour recevoir la livraison ou la récupérer.

Et, peu importe où vous effectuez votre précommande, vous serez également récompensé par 100 $, 150 $ ou 200 $ de crédit Samsung selon le modèle. Vous obtiendrez un code à utiliser sur l’application Shop Samsung pour acheter un téléviseur ou un réfrigérateur ou d’autres appareils électroniques. Surtout, si vous achetez directement sur le site Web de Samsung, vous obtiendrez un crédit supplémentaire de 25 $.

Les transporteurs

Un nouveau téléphone brillant peut être votre excuse pour envisager d’acheter des réseaux. Si tel est le cas, vous voudrez en savoir plus sur tous leurs wheelin ‘et dealin’ et nous avons une ventilation des obstacles que vous devrez franchir pour être éligible à leurs remises.

AT&T

Vous pouvez obtenir 1000 $ de réduction sur l’achat de votre appareil en crédits mensuels (ce qui fait un S20 gratuit) si tu…

transférer votre numéro depuis un autre opérateur

souscrivez aux plans de service Unlimited Extra ou Unlimited Elite – ceux qui incluent la 5G

payer votre appareil sur le plan de versement de 30 mois d’AT & T

échanger un smartphone éligible en bon état de fonctionnement

En passant, AT&T a annoncé son intention de vendre le Galaxy S20 avec le service 5G sur son opérateur prépayé, Cricket Wireless. Nous devrons garder les yeux ouverts pour savoir quand cela se produira.

Sprint

Vous pouvez obtenir un rabais de 750 $ sur n’importe quel appareil S20 via des crédits

Échangez n’importe quel modèle Galaxy S ou Note du S8 ou version ultérieure dans n’importe quelle condition

(Nous supposons qu’ils prendront des unités non fonctionnelles qui ne seront pas écrasées)

Louez n’importe quel appareil S20 et obtenez un crédit gratuit Galaxy S20 via des crédits

Vous aurez besoin de deux nouvelles lignes ou d’une combinaison d’une nouvelle ligne et d’une mise à niveau de ligne existante

En ce qui concerne les baux, il convient de noter que Sprint structure ses plans de paiement des appareils en tant que baux de 18 mois. Vous paierez le même montant par mois que vous le feriez pour une période de 24 mois, mais à la fin du bail, vous avez le choix entre retourner le téléphone pour la mise à niveau ou payer l’appareil avec 6 mois supplémentaires paiements ou un seul montant forfaitaire équivalent et le posséder.

T Mobile

Vous pouvez économiser 500 $ sur tout appareil de la série S20

Obtenez jusqu’à 1000 $ de réduction sur un appareil supplémentaire de la série S20, Note10 ou S10 via des crédits mensuels

Les clients existants doivent ajouter une ligne, les nouveaux clients doivent ouvrir deux lignes

Les deux appareils doivent être remboursés sur un plan de versement d’équipement de 24 mois

Sur le plan du financement, T-Mobile offrira des plans de financement de 24 mois pour tous les téléphones, mais il exigera également des acomptes pour deux modèles: 150 $ d’acompte et 50 $ par mois pour un Galaxy S20 + de 512 Go, et; 200 $ d’acompte et 58 $ par mois pour un Galaxy S20 Ultra de 512 Go.

US Cellular

Vous pouvez obtenir de gros crédits mensuels sur n’importe quel appareil Galaxy S20, que vous soyez un nouveau client ou un client existant

Si vous déplacez votre numéro, vous pouvez obtenir 500 $ de rabais

Si vous êtes sur le réseau et éligible pour une mise à niveau, vous pouvez obtenir une remise de 200 $

Quoi qu’il en soit, vous devrez être abonné à un plan de paiement de 30 mois et à un plan de service quotidien ou encore mieux illimité

D’accord, c’est peut-être plus de taille moyenne que majeure. Un signe de cela est le fait que USC n’a pas encore lancé la 5G. Il le fera dans 10 villes de l’Iowa et du Wisconsin cette année.

Verizon

Tous les clients obtiennent 150 $ de rabais sur un S20 + en crédits mensuels

Bien sûr, vous devrez être sur un plan de versement de 24 mois

Vous pouvez obtenir 300 $ de réduction sur un appareil de la série Galaxy S20

Vous devrez être un client existant avec un plan Verizon Unlimited

Vous aurez également besoin d’un échange éligible

Cette offre peut être cumulée en plus de la première offre

Vous pouvez obtenir 1050 $ de réduction sur un deuxième appareil de la série Galaxy S20

Vous aurez besoin d’un S20 + ou S20 Ultra dans votre panier

Vous devrez également ajouter une ligne à votre compte

Et avoir le deuxième appareil sur un plan de versement

Cette offre peut être cumulée au-dessus de la première offre (mais pas avec la seconde)

Tous les clients qui achètent un S20 avec un plan illimité bénéficient d’un abonnement gratuit de 6 mois au service de jeu en streaming 5G naissant Hatch

Notamment, Big Red ne vendra pas le modèle régulier du Galaxy S20.

Les détaillants

Peut-être que vous aimez séparer vos achats – obtenez le service d’un petit opérateur et votre téléphone ailleurs. Nous avons également couvert cela.

B&H

Le vendeur basé à New York vendra tous les modèles déverrouillés pour une utilisation avec tous les réseaux américains, mais n’a pas encore promu d’offres potentielles.

Meilleur achat

La chaîne à grande surface axée sur la technologie offre jusqu’à 700 $ de réduction avec un échange basé sur le modèle et l’état – la plupart des modèles des deux dernières années varient entre 400 $ et 600 $, mais si vous allez vraiment abandonner cela Galaxy S10 5G ou iPhone 11 Pro, bien sûr, obtenez ces 700 $! Il vend également des téléphones avec des plans au nom d’AT & T, Sprint et Verizon et adoucit cela avec un rabais supplémentaire de 150 $ après l’activation.

Samsung

La société elle-même vend également des téléphones compatibles avec AT&T, Sprint, T-Mobile, US Cellular et Verizon ainsi que des unités déverrouillées américaines. Comme avec Best Buy, il offre également jusqu’à 700 $ sur les échanges. Il offre également des conditions de financement de 36 mois sans intérêt.

Samsung offrira également 100 $, 150 $ ou 200 $ (plus un crédit bonus de 25 $ pour certains clients). Crédit en magasin Samsung selon que vous avez choisi respectivement un S20, S20 + ou S20 Ultra.

Nous mettrons à jour cette liste au besoin si de nouvelles promotions apparaissent pendant la période de précommande ou si les promotions existantes changent de manière significative.