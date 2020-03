Voici les meilleures offres du jour de sortie des opérateurs, des détaillants et de Samsung

Samsung a éteint ses téléphones. Nous avons publié notre avis. Vous n’avez pas encore pris de décision d’achat. Ça va. Si vous n’avez pas précommandé un Galaxy S20, S20 + ou S20 Ultra, ne vous inquiétez pas: selon le détaillant que vous préférez, vous pourriez être plus incité à acheter un nouveau téléphone 5G brillant aujourd’hui. Nous avons les détails sur tous les édulcorants que ces marques proposent pour obtenir une nouvelle dalle brillante entre vos mains.

Les bases

Si vous avez besoin de vous orienter en termes de modèles proposés et de PDSF, nous nous en occupons – y compris la façon dont ce prix se décompose en 24 paiements mensuels.

128 Go Galaxy S20: 1000 $ (42 $ / mois)

128 Go Galaxy S20 +: 1200 $ (50 $ / mois)

512 Go Galaxy S20 +: 1350 $ (56 $ / mois)

128 Go Galaxy S20 Ultra: 1400 $ (58 $ / mois)

512 Go Galaxy S20 Ultra: 1600 $ (67 $ / mois)

Beaucoup d’endroits offrent un financement sur deux ans à zéro et à zéro intérêt, mais il y a toujours des exceptions. Nous les affronterons quand nous y arriverons.

Les transporteurs

Pour ne pas perdre votre temps, nous couvrons les cinq principaux transporteurs postpayés aux États-Unis (ou quatre plus un, si vous faites cette distinction). Nous soulignerons les promotions et énumérerons ce que vous devrez faire pour y avoir droit. Vous devez présumer que toutes les réductions que vous voyez être accordées en crédits mensuels pendant la durée d’un plan de versement d’appareil ou d’un bail.

Il faudra un peu de temps avant que les cartes prépayées entrent en jeu – Cricket Wireless d’AT & T devrait obtenir un ou deux modèles S20, par exemple. De plus, la plupart des MVNO postpayés qui proposent des appareils comme Xfinity Mobile n’empilent pas vraiment leurs sous.

AT&T (S20, S20 +, S20 Ultra)

Jusqu’à 300 $ pour un appareil d’échange

700 $ de réduction sur un Galaxy S20 de 128 Go

Il doit être remboursé via le plan de versement de 30 mois d’AT & T

Vous aurez également besoin d’une nouvelle ligne …

… et bénéficiez d’un forfait data illimité

Si vous êtes un nouveau client, votre plan doit être au prix de 75 $ / mois. ou au-dessus

Les clients existants peuvent utiliser n’importe quel forfait illimité et certains plus anciens moins le forfait Data Unlimited à 45 $

Obtenez un gros rabais sur un S20 + ou S20 Ultra

1200 $ si vous changez et transférez votre numéro

500 $ si vous effectuez simplement une mise à niveau

Vous aurez besoin d’un appareil de reprise admissible et fonctionnel avec une évaluation minimale de 60 $

iPhone 7 ou version ultérieure

Galaxy S8, Note8 ou version ultérieure

Galaxy A50

Pixel 2, 3, 3a (XL)

LG G8, V40, V50

Moto Z4

Razer Phone 2

RED Hydrogen One

OnePlus 5 (quoi?)

Plus une nouvelle ligne …

… avec un forfait illimité (75 $ / mois pour les nouveaux clients)

50 $ de rabais sur les Galaxy Buds +

Achetez simplement une paire avec un appareil S20 avant le 2 avril

Sprint (S20, S20 +, S20 Ultra)

750 $ de rabais sur tout appareil S20

Vous devrez le mettre en location

Et obtenez une nouvelle ligne

Obtenez une Galaxy Watch Active2 à moitié prix (215 $)

Vous devrez le mettre sur un plan de paiement de 24 mois

Et obtenez un forfait sans fil compatible pour cela

Comme nous parlons des structures Sprint, rappelez-vous que cette société utilise des baux de 18 mois pour ses téléphones (mais pas pour d’autres appareils connectés, d’où le plan de 24 mois sur la Galaxy Watch). Vous paierez le même montant par mois que vous le feriez pour une période de 24 mois, mais à la fin du bail, vous avez le choix entre retourner le téléphone pour la mise à niveau ou payer l’appareil avec 6 mois supplémentaires paiements ou un seul montant forfaitaire équivalent et le posséder.

T Mobile (S20, S20 +, S20 Ultra)

Jusqu’à 1000 $ de réduction sur un deuxième appareil de la série S20, Note10 ou S10 via des crédits mensuels

Les clients existants doivent ajouter une ligne, les nouveaux clients doivent ouvrir deux lignes

Les deux appareils doivent être remboursés sur un plan de versement d’équipement de 24 mois

Si l’appareil de moindre valeur coûte moins de 1 000 $, vous obtiendrez des crédits pour couvrir uniquement son prix

Si vous allez tout faire, gardez à l’esprit que T-Mobile nécessitera des acomptes en plus du financement sur 24 mois pour deux modèles: 150 $ d’acompte et 50 $ par mois pour un Galaxy S20 + de 512 Go, et; 200 $ d’acompte et 58 $ par mois pour un Galaxy S20 Ultra de 512 Go.

US Cellular (S20, S20 +, S20 Ultra)

1000 $ de rabais sur tout appareil S20

Vous devrez changer votre numéro

Échangez un iPhone 8, un Galaxy S9 ou un appareil plus récent

Remboursez votre téléphone sur 30 mois

Le transporteur super régional prévoit de lancer la 5G dans 10 villes de l’Iowa et du Wisconsin cette année.

Verizon (Pas de S20, juste S20 + et S20 Ultra)

Verizon renoncera à ses frais d’accès 5G de 10 $ / mois. avec tout achat de S20 sur un forfait illimité

150 $ de rabais sur un S20 +

Vous pouvez obtenir ce paiement en totalité ou par le biais d’un financement, mais la remise se fera sous forme de crédits mensuels

200 $ ou 300 $ de rabais sur tout appareil de la série Galaxy S20

Échangez un appareil éligible

La liste est trop longue pour figurer dans cet article et divisée en niveaux de 200 $ et 300 $

L’iPhone 7, le Galaxy S8, le Pixel 2, le Pixel 3a et le LG V40 sont des exemples au niveau 200 $

L’iPhone 8, le Galaxy S9, les Pixel 3 et 4 et le OnePlus 7 Pro sont des entrées au niveau 300 $

Cette offre peut fonctionner avec l’accord ci-dessus pour le S20 +

Obtenez 1050 $ de rabais sur un deuxième appareil de la série Galaxy S20

Vous paierez les deux téléphones sur 24 mois

Vous devrez également ajouter une ligne avec un forfait data illimité

Cette offre peut être cumulée au-dessus de la première offre (mais pas avec la seconde)

Tous les clients qui achètent un S20 avec un forfait de données illimité bénéficient d’un abonnement gratuit de 6 mois au service de jeu en streaming 5G naissant Hatch

Les détaillants

Si vous préférez éloigner votre téléphone des réseaux, les magasins à grande surface et Samsung lui-même ont également de la valeur pour vous.

Amazon

Le site exécute toujours sa promo de l’ère de précommande, n’offrant aucune remise, mais des Galaxy Buds gratuits (pas la version la plus récente +, la plus ancienne, mais toujours correcte) et un bloc de charge sans fil Duo. Malheureusement, le pack n’est pas disponible pour le S20 Ultra au moment de l’écriture et, si les choses continuent à se vendre, il ne sera pas disponible pour les autres téléphones également.

B&H

Pas de rabais ici et, même si les ventes sont censées commencer aujourd’hui, ses pages produits S20 sont toujours en précommande au moment de la rédaction.

Meilleur achat

La chaîne à grande surface axée sur la technologie propose des unités déverrouillées, AT&T, Sprint et Verizon avec jusqu’à 700 $ en crédits pour un appareil d’échange (la plupart des téléphones âgés d’un an ou deux coûteront environ 400 $ ou 500 $) et un supplément 150 $ de rabais à l’activation. Chaque modèle bénéficie également d’une remise instantanée de 150 $ en plus de celle déverrouillée S20 Ultra qui ne bénéficie que de 50 $ de réduction. Best Buy reflète également les offres d’AT & T et de Verizon.

Samsung

La société vend elle-même également des téléphones compatibles avec AT&T, Sprint, T-Mobile, U.S.Cellular et Verizon ainsi que des unités déverrouillées américaines. Il offre également jusqu’à 700 $ sur les échanges et propose désormais 4 mois de YouTube Premium gratuitement avec un achat S20. Vous pouvez financer votre appareil sur 36 mois sans intérêt.