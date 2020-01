Voici les meilleures offres et offres T-Mobile en ce moment (janvier 2020)

T-Mobile est actuellement le troisième opérateur de téléphonie mobile aux États-Unis, après avoir grimpé de la quatrième place il y a quelques années. Sa croissance est due en partie aux nombreuses offres et offres T-Mobile agressives toujours disponibles pour les nouveaux clients et les clients actuels, avec des remises sur les téléphones et autres accessoires.

Ci-dessous, vous trouverez les meilleures offres T-Mobile actuellement disponibles. Jetez un coup d’œil afin que vous puissiez éventuellement économiser de l’argent lors de votre prochain achat de smartphone.

Meilleures offres T-Mobile

1. Économisez jusqu’à 300 $ sur Google Pixel 4 ou 4 XL avec échange

Google Pixel 4 et Pixel 4 XL sont des appareils haut de gamme haut de gamme de Google. Non seulement ils disposent des dernières versions du système d’exploitation Android, mais ils comportent également certaines des meilleures caméras du secteur. Le prix de départ pour le modèle le plus bas de gamme, cependant, est de 800 $. Aie.

Cependant, vous pouvez économiser jusqu’à 300 $ sur ce prix catalogue si vous échangez un smartphone éligible au point de vente. Vous pouvez voir la liste complète des appareils éligibles ici, mais voici quelques exemples:

iPhone X, iPhone 8 ou 8 Plus Samsung Galaxy S9 ou S9 Plus Tout appareil de la gamme Google Pixel 3 ou Pixel 3a OnePlus 7 Pro

De plus, vous pouvez échanger certains autres appareils contre moins de remise. Consultez la liste complète pour plus d’informations.

2. Économisez jusqu’à 300 $ sur OnePlus 7T Pro 5G avec échange

Vous cherchez à plonger dans le monde de la 5G? Bien que vous puissiez choisir le Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G (et payer un bon prix), le moyen le moins cher d’obtenir le service 5G sur T-Mobile est d’utiliser le OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition. Il s’agit d’un appareil exclusif à T-Mobile ici aux États-Unis et le téléphone commence à seulement 900 $.

Cependant, vous pouvez économiser jusqu’à 300 $ sur ce prix catalogue si vous échangez un smartphone éligible au point de vente. Vous pouvez voir la liste complète des appareils éligibles ici, mais voici quelques exemples:

iPhone X, iPhone 8 ou 8 Plus Samsung Galaxy S9 ou S9 Plus Tout appareil de la gamme Google Pixel 3 ou Pixel 3a OnePlus 7 Pro

De plus, vous pouvez échanger certains autres appareils contre moins de remise. Consultez la liste complète pour plus d’informations.

3. Ouvrez une nouvelle ligne, obtenez un téléphone gratuit

C’est une bonne affaire, que vous soyez un nouveau client T-Mobile ou un abonné existant. L’accord est simple: ajoutez une deuxième ligne à un plan éligible et obtenez un smartphone gratuit à ajouter à cette nouvelle ligne. C’est l’une des meilleures offres T-Mobile disponibles!

En ce moment, ce sont les téléphones que vous pouvez choisir gratuitement:

Pour bénéficier de cette promotion, vous devez déjà avoir ou démarrer une ligne Magenta ou Essentials, puis ajouter une deuxième ligne Essentials ou Magenta à ce même compte. Le prix du téléphone gratuit sera débité de votre compte mensuellement au cours des 24 prochains mois, mais un crédit de facture chaque mois annulera ces frais. Si vous quittez T-Mobile avant l’expiration des 24 mois, vous serez responsable du paiement du solde de l’appareil.

4. Achetez un LG G8 ThinQ, obtenez-en un second gratuitement

Ceci est l’une des très rares offres T-Mobile qui ne fait pas vous obliger à ajouter une nouvelle ligne. Entrez simplement dans un magasin T-Mobile, achetez un nouveau LG G8 ThinQ et ajoutez-le à une ligne sur votre compte, et obtenez ce deuxième LG G8 ThinQ gratuitement. Vous n’avez même pas besoin d’ajouter le deuxième appareil à votre compte, vous pouvez en faire ce que vous voulez.

Bien sûr, le téléphone gratuit sera remboursé via 24 crédits de facture mensuels, mais le fait que vous n’ayez pas besoin d’ajouter une ligne pour obtenir cette offre est génial.

5. Obtenez une tablette Alcatel Joy Tab 4G LTE gratuite

Si vous avez besoin d’une tablette, vous en voudrez probablement une qui se connecte à un réseau mobile afin que vous puissiez l’utiliser en déplacement. Bien sûr, vous pouvez sortir et en acheter un nouveau, mais pourquoi ne pas en obtenir un gratuitement? Tout ce que vous devez faire pour saisir l’Alcatel Joy Tab est d’ajouter une nouvelle ligne à votre compte T-Mobile, ce que vous auriez dû faire de toute façon pour accéder à ce réseau 4G LTE.

Comme d’habitude, si vous annulez votre nouvelle ligne ou renvoyez la tablette avant la fin des 24 cycles de facturation, vous devrez payer le prix restant de la tablette. Mais vraiment, cette offre est une évidence: vous avez besoin d’une tablette et vous en obtenez une gratuitement!

6. Obtenez 100 $ de rabais sur toute montre Samsung Galaxy

Vous cherchez une montre connectée? Samsung en fait de très bonnes, à savoir la Samsung Galaxy Watch et la Samsung Galaxy Watch Active 2. T-Mobile vend les deux, et il vous fera gagner 100 $ sur le prix de liste de l’une ou l’autre dans le cadre de cette offre.

Le hic, c’est que vous devez ajouter une ligne DIGITS à votre compte T-Mobile. Cela permettra à votre smartwatch 4G de se connecter au réseau T-Mobile et d’effectuer des appels au nom de votre numéro de smartphone.

Pourtant, un rabais de 100 $ sur ces deux grandes montres intelligentes n’est rien à railler. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus à ce sujet et sur d’autres offres T-Mobile!

7. Économisez 200 $ sur le T-Mobile Revvlry Plus

Si vous ajoutez une nouvelle ligne à votre compte, vous pouvez obtenir gratuitement le smartphone T-Mobile Revvlry. Cependant, si vous souhaitez passer du Revvlry ordinaire à quelque chose de plus substantiel, vous pouvez plutôt économiser 200 $ sur le T-Mobile Revvlry Plus.

Le Revvlry Plus est une avancée significative par rapport au Revvlry. Il est livré avec un énorme écran FHD + de 6,2 pouces, deux caméras arrière avec OIS, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et une batterie décente de 3000 mAh.

Le prix catalogue de cet appareil n’est que de 350 $, donc économiser 200 $ représente près de 58% de réduction. C’est l’une des meilleures offres T-Mobile disponibles!

Comme d’habitude, le prix restant du téléphone sera ajouté à votre compte en versements mensuels sur 24 mois. Évitez de quitter T-Mobile pendant cette période ou vous devrez payer le solde.

Ce sont toutes les offres T-Mobile que nous connaissons actuellement. Restez à l’écoute car nous mettrons à jour cette page avec plus d’offres au fur et à mesure qu’elles sont annoncées.