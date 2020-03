Voici les meilleurs épisodes de Disney Plus Simpsons

Disney a acheté 20th Century Fox il y a quelques années. Cette acquisition comprenait l’une des plus grandes franchises d’animation non Disney: les Simpsons. Maintenant, Disney Plus est la maison de streaming officielle exclusive pour Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie et les autres personnages qui vivent à Springfield. Cependant, lequel des épisodes Disney Plus Simpsons est le meilleur?

Il y a plus de 600 épisodes télévisés Simpsons à regarder, donc trouver les meilleurs sur est certainement une tâche difficile. Cependant, nous l’avons fait avec notre liste des meilleurs épisodes de Disney Plus Simpsons.

Meilleurs épisodes Disney Plus Simpsons

1. Saddlesore Galactica

Bien que cet épisode de la 11e saison ait son lot de critiques, nous pensons que c’est assez drôle. La famille prend un cheval de course et il commence à gagner sur la piste, mais les jockeys en compétition n’en sont pas contents.

2. Le petit assistant du frère

Voici un épisode étrange de la 11e saison. Bart se voit prescrire un médicament appelé Focusyn (la version de l’émission de Ritalin) après avoir reçu un diagnostic de TDAH. Mais en obtenant le médicament, Bart a-t-il découvert un sombre secret sur Springfield?

3. Bart obtient un F

À l’apogée de la popularité de l’émission, nous avons eu cet épisode de la deuxième saison. Sans surprise, Bart échoue à son cours d’histoire et peut avoir besoin d’une aide divine pour arranger les choses.

4. 22 courts métrages sur Springfield

Cette entrée de la septième saison est sur nos meilleurs épisodes Disney Plus Simpsons car elle a une structure très différente. Il raconte 22 histoires très mettant en vedette de nombreux personnages principaux et de soutien de la série, tous liés entre eux.

5. Homer the Smithers

M. Burns dit à son fidèle assistant Smithers de prendre des vacances. Smithers choisit son domicile comme remplaçant temporaire, mais Homer est si mauvais au travail que M. Burns apprend réellement à (choquer) faire les choses pour lui-même. C’est un excellent conte d’inversion de rôle et l’un des meilleurs épisodes de Disney Plus Simpsons.

6. Homère le Grand

Cet épisode de la sixième saison se concentre sur Homer. Il découvre un culte secret de la ville, les tailleurs de pierre, et a réussi à se joindre. Il devient plus tard le nouveau chef, ou élu, du groupe. Il y a des tonnes de grandes scènes ici, ainsi qu’un rôle vocal pour Sir Patrick Stewart. C’est certainement l’un des meilleurs épisodes de Disney Plus Simpsons.

7. Marge contre le monorail

Cet épisode de la quatrième saison, écrit par Conan O’Brien, se concentre sur Marge alors qu’elle essaie de convaincre la ville de ne pas acheter un monorail défectueux. Le regretté Leonard Nimoy s’exprime dans cette entrée mémorable.

8. Cape Feare

Cette entrée de la cinquième saison est sur notre liste des meilleurs Simpsons Disney Plus car elle a la meilleure apparence de Sideshow Bob. Exprimé à la perfection par Kelsey Grammer, Bob veut tuer Bart et ne recule devant rien pour cela.

9. El Viaje Misterioso De Nuestro Jome

Également connu sous le nom de “Le voyage mystérieux d’Homère”, cet épisode comprend une animation très étrange alors que Home hallucine après avoir mangé trop de piments forts. Écoutez la voix de feu Johnny Cash en tant que Space Coyote.

10. Et Maggie en fait trois

Cet épisode de la sixième saison est un flash-back, retraçant la naissance de bébé Maggie. Mais pourquoi Maggie n’est pas dans l’album de famille? Regardez pour le découvrir.

11. Le premier mot de Lisa

Cet épisode de la saison 4 est un autre spectacle de flashback, retraçant comment Lisa est entrée dans la famille Simpsons. Cependant, c’est sur notre liste des meilleurs épisodes de Disney Plus Simpsons pour ce qui se passe à la fin, comme bébé Maggie dit son premier mot. Cela peut vous faire déchirer.

12. Treehouse of Horror épisodes

Les épisodes de Treehouse of Horror, également connus sous le nom d’épisodes Simpsons Halloween Special, contiennent certaines des histoires les meilleures et les plus étranges. Les spéciaux ont généralement trois histoires ou plus avec une horreur. L’un des meilleurs est Treehouse of Horror VII, (saison 8) où les deux extraterrestres récurrents, Kang et Kodos, tentent de se présenter aux élections présidentielles américaines. Un autre, Treehouse of Horror V, a une excellente parodie de The Shining, alors que les Simpsons restent dans le manoir vide de M. Burns

Meilleurs épisodes Disney Plus Simpsons – Mentions honorables

Nous avons quelques entrées que nous ne pouvions pas ignorer en parlant des histoires de Disney Plus Simpsons. En effet, un n’est pas un épisode télévisé et un autre n’est même pas un épisode des Simpsons.

The Simpsons Movie – Cela a pris près de 20 ans, mais nous avons finalement obtenu un long métrage de Simpson dans les salles en 2007. Cela vaut vraiment la peine d’être regardé.Feat de Mathlete – Cet épisode de la 26e saison est répertorié ici principalement en raison de la séquence d’ouverture prolongée qui présente un croisement avec peut-être le meilleur dessin animé télévisé actuel, Rick et Morty. Nous souhaitons juste que ce soit plus long.The Simpsons Guy – Cet épisode de 44 minutes n’est même pas un épisode des Simpsons. C’est une entrée Family Guy où la famille Griffin se rend à Springfield et rencontre les Simpsons et d’autres. Vous pouvez le regarder sur Hulu.

C’est notre regard sur les meilleurs épisodes de Disney Plus Simpsons. Encore une fois, avec plus de 600 épisodes à regarder, votre «meilleure» liste est probablement différente. Quels épisodes préférez-vous?

