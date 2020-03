Voici les meilleurs films Disney Plus que vous pouvez diffuser en ce moment

Disney Plus continue de se déployer sur davantage de marchés. Le service populaire vous permet de diffuser des centaines de films à partir de la vaste bibliothèque de Disney. Mais quels sont les meilleurs films sur Disney Plus?

Disney Plus: la liste principale des films et des émissions de télévision (mise à jour le 13 mars)

Disney Plus a été mis en ligne le 12 novembre 2019 et c’est devenu le plus grand lancement de service de streaming vidéo premium depuis Netflix. Un grand avantage pour le lancement de Disney Plus est qu’il dispose d’une bibliothèque massive…

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de grandes émissions de télévision à diffuser sur Disney Plus pour le moment, c’est en fait l’inverse pour les films. Il y a tellement de grands films classiques et actuels sur Disney Plus, c’est difficile de créer une liste des 10 meilleurs. Mais c’est exactement ce que nous avons fait. Jetez un œil à nos choix pour les 10 meilleurs films Disney Plus, ainsi qu’un certain nombre de mentions honorables.

Meilleurs films sur Disney Plus:

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste à mesure que de nouveaux films Disney Plus seront ajoutés au service.

1. Blanche-Neige et les sept nains

Walt Disney a pris un énorme risque avec ce film de 1937. Personne d’autre que le pionnier de l’animation n’a pensé que les gens s’asseyaient dans un théâtre et regardaient un long métrage d’animation. Cependant, Walt a prouvé que les sceptiques avaient tort. Blanche-Neige et les Sept Nains était, et est toujours, une incroyable réalisation artistique. L’œuvre d’animation cel est toujours excellente. Elle n’essaie pas non plus d’être jolie tout le temps. Ce film peut parfois devenir très sombre alors que la méchante reine essaie de vaincre Blanche-Neige. Ce film a défini la formule pour tant de films d’animation Disney à venir, et il fonctionne toujours aussi bien qu’il y a plus de 80 ans.

2. Fantasia

Trois ans après Blanche-Neige, Walt Disney a pris un autre risque énorme avec Fantasia en 1940. L’idée était d’initier les jeunes à la musique classique en créant une série de courts sujets animés. Chaque segment de Fantasia a été inspiré par la musique de grands classiques comme Bach, Beethoven et Stravinsky. Le segment le plus célèbre est The Sorcerer’s Apprentice. Il y avait Mickey Mouse qui a son sort magique simple hors de contrôle. Le résultat final a reçu des critiques mitigées lors de sa première sortie, mais a depuis été reconnu comme un véritable chef-d’œuvre de film. Il présente des images et des animations qui avaient déjà été tentées auparavant.

Nous avertirons les parents qu’il y a du contenu assez sombre dans Fantasia. Cela inclut le dernier segment, Night on Bald Mountain, qui représente les démons et les mauvais esprits. N’oubliez pas de consulter également Fantasia 2000, qui propose principalement de nouveaux segments animés inspirés de la musique plus classique.

3. Le Roi Lion

En 1994, Disney a sorti ce que beaucoup considèrent comme son meilleur film d’animation cel. Il raconte l’histoire d’un lionceau et de sa croissance en chef d’un royaume animal en Afrique. Il y a tellement de séquences qui se distinguent dans Le Roi Lion. L’introduction de Simba à ses sujets est formidable. La première rencontre de Simba avec ses potes Timon et Pumbaa est drôle. L’acte de trahison de Scar nous donne des frissons à chaque fois. Les chansons d’Elton John et Tim Rice sont également excellentes. Le Roi Lion peut être aussi parfait qu’un film d’animation que vous pouvez obtenir et facilement l’un des meilleurs films sur Disney Plus. Assurez-vous de le regarder avant que la version CGI 2019 du Roi Lion ne fasse ses débuts sur le service de streaming en 2020.

4. Toy Story

Comme Fantasia, il y avait beaucoup de gens à l’intérieur et à l’extérieur de Disney qui ne pensaient pas qu’un long métrage d’animation CGI fonctionnerait. Cependant, le studio Pixar (qui fait maintenant partie de Disney) en savait plus. Ce film de 1995 a innové pour CGI en général et pour les films familiaux également. L’histoire d’un groupe de jouets qui vit dans la “chambre d’Andy” semble désormais une évidence pour un film de famille. Le leader du groupe, Woody, est menacé lorsqu’un nouveau jouet avancé, Space Ranger Buzz Lightyear, rejoint la collection d’Andy. Bien que l’animation soit un peu grossière par rapport aux épopées CGI d’aujourd’hui, l’histoire elle-même est toujours divertissante. Tom Hanks et Tim Allen dirigent une excellente distribution de voix. En outre, vous ne pouvez pas battre «You Got A Friend in Me» de Randy Newman ou le reste de la bande originale.

Vous pouvez également regarder Toy Story 2 et Toy Story 3 sur Disney Plus. Recherchez la sortie 2019, Toy Story 4, qui fera ses débuts sur le service de streaming en 2020.

5. Les Indestructibles

Beaucoup de gens pensent que le meilleur film de super-héros jamais réalisé était cette sortie de Pixar 2004, et c’est difficile à discuter! The Incredibles raconte l’histoire d’une famille d’individus puissants qui doivent garder leurs capacités secrètes car les «Supers» sont officiellement interdits. Cependant, le chef de famille, M. Incredible, reçoit une offre d’un mystérieux bienfaiteur qui lui permettra de reprendre ses habitudes héroïques. Bien sûr, les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être, et bientôt toute sa famille se bat contre un méchant qui a une rancune de longue date contre M. Incredible.

Ce film montre en fin de compte comment les gens, même les super-héros, ne devraient pas essayer de cacher qui ils sont vraiment à l’intérieur. L’animation est de premier ordre, la distribution de voix est formidable et il existe de superbes décors d’action qui rivalisent avec ceux de l’univers cinématographique Marvel. Nous ne pouvons pas non plus oublier le mode Edna hilarant (exprimé par le réalisateur Brad Bird), qui essaie de l’aider avec ses capacités de mode d’une manière brillamment curieuse.

6. Le son de la musique

Un an après que Julie Andrews ait fait ses débuts au cinéma dans Mary Poppins de Disney, elle a marqué un succès encore plus grand avec ce classique musical de 1965. Le film (une des acquisitions de Disney de la bibliothèque de 20th Century Fox) pourrait être la plus grande comédie musicale jamais réalisée. La performance d’Andrews est parfaite en tant que Maria, une postulante qui veut être religieuse mais ne peut s’empêcher de chanter et d’en vouloir plus. Elle l’obtient lorsqu’elle devient gouvernante de la famille Von Trapp en Autriche. Maria devient bientôt une énorme influence sur les enfants Von Trapp. Elle finit par faire tomber son père, joué également parfaitement par Christopher Plummer. Bien que cela soit basé sur la vraie famille Von Trapp et leurs expériences pour sortir de l’Autriche dirigée par les nazis dans les années 1930, ce n’est pas vraiment une leçon d’histoire. C’est juste un film joyeux à écouter et à regarder en famille et entre amis.

Oh, et Rolfe est toujours un con.

7. Star Wars Episode IV: Un nouvel espoir

George Lucas aurait pu penser qu’il faisait un film pour enfants quand il a pensé à Star Wars. Au final, la sortie de ce film en 1977 transcende tous les genres et tous les âges. À la base, il s’agit d’un conte de fantaisie spatiale d’un garçon fermier, Luke Skywalker, qui rêvait de quitter sa maison pour l’aventure.

Le film original de Lucas a de l’humour, de l’action et du suspense. Il avait également des effets visuels qui avaient des années d’avance sur tous les autres films de science-fiction, ce qui a rendu cette histoire de conflit galactique encore plus réelle pour un public.

Nous dirons que cette version de A New Hope est la version 1997 «édition spéciale» avec de nouveaux effets et séquences indésirables et distrayants. Malgré cela, et aussi le nouveau montage “Macklunkey” de la fusillade Han Solo-Greedo, c’est toujours un classique de tous les temps.

8. Rogue One: une histoire de Star Wars

Avec cette sortie de 2016, nous pouvons enfin voir une partie de l’histoire inédite derrière l’univers de Star Wars dans un film en direct. Il s’agit d’une version plus granuleuse de la franchise d’opéra spatial, mettant en vedette une série de personnages qui se réunissent pour sécuriser les plans de la première arme de l’Etoile de la mort de l’Empire. Cela inclut Jyn Erso, la fille de l’homme qui a conçu la station spatiale sphérique. Vous pouvez certainement vous rapporter davantage à ce groupe de chiffons qu’aux nouveaux personnages de The Force Awakens. Nous voyons également Dark Vador comme nous ne l’avons jamais vu auparavant comme un agent vraiment puissant de l’empereur. Tout se termine par une énorme bataille dans l’espace et sur la planète Scarif. Rogue One est le genre de film Star Wars dont nous voulons voir plus après la montée de Skywalker en salles en décembre.

9. Iron Man

Comme pour de nombreux films de cette liste, la sortie d’Iron Man en 2008 était considérée comme un risque à l’époque. Le personnage était un super-héros Marvel Comics de grade B, joué par un acteur, Robert Downey Jr, qui avait été à Hollywood. Il était également en tête d’affiche du premier film de Marvel Studios, qui voulait plus de contrôle de ses personnages dans les films. Le pari de 100 millions de dollars a porté ses fruits. Réalisé par John Favreau, Iron Man était une bouffée d’air frais dans les films de super-héros. Downey Jr. s’est révélé être le choix parfait pour jouer Tony Stark, un playboy milliardaire qui s’éveille brutalement lorsqu’il voit comment les armes que fabrique sa société sont utilisées de première main. Il crée la combinaison Iron Man, en partie par nécessité, pour lutter contre l’utilisation de ses propres armes.

Le résultat final est un film qui est très fidèle au matériel source de Marvel mais qui le mène également dans de nouvelles directions. La séquence finale post-crédit est également importante car elle montre le véritable début des films interdépendants de Marvel Cinematic Universe. Vous pouvez également consulter Iron Man 2 et Iron Man 3 sur Disney Plus.

10. Gardiens de la Galaxie

Après plusieurs années de sortie de films MCU avec des personnages assez connus, ce film de 2014 a été considéré comme, encore une fois, un risque. Presque personne en dehors des lecteurs de bandes dessinées n’avait entendu parler des Gardiens de la Galaxie. De plus, ce n’était pas vraiment un film de super-héros; c’était un film de fantaisie spatiale. Les sceptiques se sont encore une fois trompés avec ce film, et cela est en grande partie dû à James Gunn. Le réalisateur et co-auteur a utilisé la tapisserie du MCU pour créer ce conte de personnages très dépareillés et endommagés. Il y a un humain qui opère dans un univers plein d’étrangers, une femme à la peau verte pour détruire son père adoptif et un combattant qui cherche à se venger de la personne qui a tué sa famille. Il y a aussi l’appariement d’un raton laveur amélioré cybernétiquement avec une attitude et un arbre intelligent qui a une écorce d’or.

Quill, Gamora, Drax, Rocket et Groot s’associent tous pour combattre un maniaque qui veut tuer tout le monde sur la planète Xandar. Entre les deux, nous avons droit à une toile colorée d’humour, de pathos et d’action. Les Gardiens de la Galaxie rencontrent et dépassent en quelque sorte Star Wars en tant que grand film fantastique spatial. Vous pouvez également consulter la suite presque aussi bonne, Guardians of the Galaxy Vol. 2, sur Disney Plus.

Meilleurs films Disney Plus – Mentions honorables

Même faire une liste de mentions honorables pour les meilleurs films sur Disney Plus était assez difficile. Cependant, nous pensons que vous devriez également regarder ces films sur le service:

The Little Mermaid – La comédie musicale animée de 1989 a essentiellement sauvé le département d’animation de Disney. L’histoire d’une sirène qui voulait être humaine résonne encore aujourd’hui. Gelé – Le film d’animation Disney 2013 a été un succès surprise. Elle a combiné la narration de contes de fées avec un peu d’humour moderne et une touche sur les rôles de genre typiques dans les films Disney.Mary Poppins – L’adaptation classique en direct de 1964 de P.L. Le livre de Travers est vraiment «pratiquement parfait à tous points de vue. Le film Muppet – Le film de 1979 reste une introduction amusante aux personnages Muppet. Il a également des tonnes de grands camées de célébrités.Pirates des Caraïbes: La malédiction du Black Pearl – Un film basé sur une promenade dans un parc à thème? Il s’avère que ce film pirate de 2003 était incroyablement divertissant, plein d’action, de spectacle et d’humour. Find Nemo – Ce film Pixar 2003 peut commencer par une tragédie, mais il reste l’un des films les plus touchants que vous aurez jamais vus. Wars Episode V: The Empire Strikes Back – La suite de 1980 à A New Hope a pris des risques avec son scénario et ses personnages. Le résultat a été l’une des meilleures suites jamais réalisées.Les Avengers – Cette épopée de super-héros Marvel 2012 a combiné plusieurs personnages qui avaient chacun leur propre long métrage. Cela aurait pu être un gâchis, mais cela s’est transformé en un film qui était plus que la somme de ses parties.Avengers: Fin de partie – Nous ne pouvons pas ignorer le plus grand succès au box-office de tous les temps. La version 2019 a mis fin à l’histoire originale du MCU qui a commencé avec Iron Man 1 d’une manière vraiment triomphante.

Ce sont les meilleurs films sur Disney Plus en ce moment! Nous mettrons à jour cette liste à mesure que de nouveaux films arriveront sur le service de streaming de Disney.

