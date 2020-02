Voici les meilleurs plans Sprint

Sprint est désormais le quatrième plus grand opérateur de téléphonie sans fil aux États-Unis, avec 54 millions de clients en 2019. C’est une baisse par rapport à sa position précédente en tant que troisième plus grand opérateur, qui a été reprise de Sprint par T-Mobile. Inutile de dire que Sprint a fait de gros efforts pour suivre ses trois principaux concurrents, Verizon Wireless, AT&T et T-Mobile. L’espace illimité s’est beaucoup réchauffé récemment, chaque grand réseau offrant désormais une option. Dans un marché hautement concurrentiel, où en sont les plans Sprint?

Dans cet article, nous vous montrerons les meilleurs plans Sprint que le transporteur a actuellement disponibles pour ses nouveaux clients. La vérité est que le prix des plans illimités de Sprint est en fait idéal pour tout le monde, et certains incluent de beaux avantages. Il est clair que l’entreprise souhaite inscrire autant de personnes que possible à ces plans.

Gardez à l’esprit que T-Mobile a annoncé un plan de fusion de ses opérations avec Sprint, et si cela se produisait, la marque Sprint disparaîtrait officiellement. Cette fusion est toujours en cours, mais devrait se conclure en 2020.

Meilleurs plans Sprint

Forfait de base illimitéPlan illimité PlusPlan Kickstart illimitéPlan militaire illimitéPlan Premium illimitéPlan 55+ illimitéPlan de tablette et smartwatchPlan de données limitéesPlan de point d’accès mobile

1. Plan de base Sprint Unlimited

Le forfait illimité de base du transporteur est le forfait Sprint illimité le moins cher actuellement proposé. À l’heure actuelle, une ligne du plan coûte 60 $ par mois. L’ajout d’une deuxième ligne coûtera 40 $ de plus par mois, et l’ajout d’une troisième, quatrième et cinquième ligne coûtera 20 $ de plus par mois pour chaque ligne. Bien que le plan offre des données 4G LTE «illimitées», vos vitesses peuvent être limitées si vous dépassez 50 Go de données avant la fin de votre période de facturation mensuelle.

En plus des données, des conversations et des SMS illimités aux États-Unis, le Sprint Unlimited Basic prend en charge la diffusion de vidéo en continu jusqu’à une résolution de 480p, ainsi que la diffusion de musique jusqu’à 500 kbit / s et la diffusion de données pour les jeux jusqu’à 2 Mbit / s. Chaque ligne du plan peut également offrir 500 Mo de téléchargement de points d’accès mobiles 4G LTE. Une fois cette limite atteinte avant la fin du mois de facturation, la diffusion en continu sur hotspot mobile revient à la vitesse 3G. Le plan propose également un nombre illimité de conversations, de SMS et 5 Go de données LTE par mois pour les personnes aux États-Unis qui voyagent au Mexique et au Canada, ainsi que du texte et des données (probablement pas des données LTE) pour plus de 200 autres pays.

Sprint offre également un accès gratuit au service de streaming vidéo Hulu pour les clients du forfait de base illimité. Les abonnés Hulu nouveaux et actuels qui s’inscrivent à Unlimited Basic peuvent obtenir gratuitement le forfait standard Hulu Limited Commercials, qui coûte normalement 5,99 $ par mois.

2. Plan Sprint Unlimited Plus

Sprint propose également une version améliorée de son plan de base illimité. Le plan Unlimited Plus coûte 70 $ par mois pour la première ligne et un total de 120 $ par mois pour deux lignes. Les lignes trois à cinq coûteront chacune 10 $ par mois. Cependant, si vous apportez votre propre téléphone ou payez le prix plein pour votre nouveau téléphone de Sprint, vous pourrez réduire le prix du plan Unlimited Plus de 20 $ pour chaque ligne. Encore une fois, bien que le plan propose des données 4G LTE «illimitées», vos vitesses peuvent être limitées si vous dépassez 50 Go de données avant la fin de votre période de facturation mensuelle. Si vous avez déjà un smartphone que vous souhaitez apporter à Sprint, vous pouvez économiser 10 $ par mois sur le prix normal lorsque vous vous connectez à Unlimited Plus.

Ce plan Sprint augmente votre streaming vidéo à une résolution de 1080p, et vous obtenez 50 Go de données LTE pour les points d’accès mobiles. Le streaming de musique monte également à 1,5 Mbps. Le plan propose également un nombre illimité de conversations, de SMS et 10 Go de données LTE par mois pour les personnes aux États-Unis qui voyagent au Mexique et au Canada, ainsi que du texte et des données (probablement pas des données LTE) pour plus de 200 autres pays. Enfin, en plus de l’accès gratuit à Hulu, les utilisations du plan Sprint Unlimited Plus peuvent également accéder au service de diffusion de musique Tidal Premium, qui coûte normalement 9,99 $ par mois.

3. Plan de démarrage illimité Sprint

Sprint a ajouté un tout nouveau plan sans contrat appelé Plan de démarrage illimité. Il ne coûte que 35 $ par mois pour des appels, SMS et données illimités, et vous pouvez apporter votre téléphone actuel ou en acheter un nouveau. Le plan Unlimited Kickstart n’offre pas de données partageables ni d’extras groupés, mais les économies pour un utilisateur individuel sont difficiles à battre.

4. Sprint Military Unlimited Plan

Sprint propose également ce qu’il appelle son plan militaire illimité pour les anciens combattants, le service actif et les réserves des forces armées américaines. Il offre les mêmes fonctionnalités que le plan de base Sprint Unlimited, mais les prix des lignes deux à six sont 50% inférieurs.

5. Plan Premium Sprint Unlimited

Sprint a également le plan Unlimited Premium, qui coûte 80 $ par mois pour la première ligne. Encore une fois, bien que le plan propose des données 4G LTE «illimitées», vos vitesses peuvent être limitées si vous dépassez 50 Go de données avant la fin de votre période de facturation mensuelle. Si vous avez déjà un smartphone que vous souhaitez apporter à Sprint, vous pouvez économiser 10 $ par mois sur le prix normal lorsque vous vous connectez à Unlimited Premium.

Ce plan Sprint prend en charge le streaming vidéo à une résolution de 1080p, et vous obtenez également 100 Go de données LTE pour votre point d’accès mobile. Le plan offre également un nombre illimité de conversations, de SMS et même de données LTE illimitées par mois pour les personnes aux États-Unis qui voyagent au Mexique et au Canada, ainsi que du texte et des données (probablement pas des données LTE) pour plus de 200 autres pays. Enfin, en plus de l’accès gratuit à Hulu et Tidal, il a ajouté la prise en charge d’un abonnement gratuit à Amazon Prime, ainsi qu’un abonnement à Lookout Premium Plus, qui est un service de sécurité mobile et de vol d’identité.

6. Plan Sprint Unlimited 55+

Pour les couples de 55 ans et plus, le plan Sprint Unlimited 55+ propose un plan qui ne coûte que 70 $ par mois pour deux lignes.

7. Forfaits illimités pour tablettes et montres connectées

Si vous souscrivez un smartphone à l’un des forfaits illimités de Sprint, vous pouvez ajouter une tablette au compte pour le même prix mensuel qu’un téléphone supplémentaire. Il propose également 10 Go de données de point d’accès mobile LTE pour les tablettes. Si vous possédez une montre intelligente, vous pouvez l’ajouter à votre compte de plan illimité pour seulement 10 $ par mois, avec des appels, des SMS et des données illimités.

8. Plans de sprint avec des données limitées

Si, pour une raison quelconque, vous ne souhaitez pas souscrire à des plans Sprint avec des données illimitées, le transporteur n’a pas beaucoup d’alternatives. Il propose un plan à une seule ligne qui ne coûte que 40 $ par mois, et il offre 6 Go de données LTE haute vitesse maintenant avec point d’accès mobile, ainsi que des appels et des SMS illimités.

9. Plans de point d’accès mobile

Si vous achetez un appareil de point d’accès mobile autonome auprès de Sprint, vous avez le choix de plans de données. Vous pouvez obtenir 10 Go de données LTE par mois pour 30 $, 50 Go de données par mois pour 50 $ ou 100 Go de données pour seulement 60 $ par mois.

Comme vous pouvez le voir, Sprint veut vraiment, vraiment que de nouveaux clients souscrivent à son plan illimité, et pour le prix, il ne peut certainement pas être battu par ses principaux concurrents. Pour les gens qui ne veulent tout simplement pas faire affaire avec un plan illimité, il n’y a pas vraiment beaucoup d’options en ce qui concerne les plans Sprint. Il sera intéressant de voir combien de temps Sprint conserve ce plan d’affaires actuel, ou s’il le modifiera pour inclure davantage de plans non illimités postpayés.