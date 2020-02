Voici les meilleurs pour dépenser votre argent

À l’ère de la maison intelligente, nous pouvons utiliser nos téléphones et même notre voix pour allumer un téléviseur, écouter de la musique ou allumer nos lumières. Cependant, l’aspect le plus important et le plus important de la maison intelligente est peut-être d’ajouter une meilleure sécurité à l’endroit où nous vivons. C’est là que les caméras de sécurité intelligentes entrent en jeu.

Il existe maintenant une variété de différentes caméras de sécurité intelligentes parmi lesquelles choisir. Tous ont un certain degré de contrôle via des applications vocales ou smartphone. Beaucoup d’entre eux vous permettent de stocker des vidéos prises à partir de ces caméras sur un serveur cloud. Jetons un œil aux meilleures caméras de sécurité intelligentes que vous pouvez actuellement acheter.

Vous remarquerez qu’aucun produit Ring ne figure sur cette liste. Après l’énorme violation de données que la société a connue l’année dernière, nous ne recommandons plus les produits Ring dans nos rafles.

Meilleures caméras de sécurité intelligentes:

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour ce message à mesure que de nouvelles caméras de sécurité intelligentes seront publiées.

1. Meilleur système de caméra de sécurité intelligent: Arlo Pro 3

L’Arlo Pro 3 est probablement le meilleur ensemble de caméras de sécurité intelligentes disponibles. Il n’y a pas trop de concurrents qui peuvent tenir une bougie. En fait, le seul véritable inconvénient de l’Arlo Pro 3 est son prix – il est vraiment cher.

Cependant, vous en avez beaucoup pour votre argent. Il n’y a aucun fil à s’inquiéter pour aucune des caméras et vous pouvez utiliser n’importe lequel d’entre eux comme modèles d’intérieur ou d’extérieur. Ils ont chacun une résolution 2K avec prise en charge HDR, une vision nocturne couleur et un projecteur intégré pour briller sur tous les intrus.

Une fois que vous obtenez le système principal (le concentrateur et au moins une caméra), il est facile d’ajouter de nouvelles caméras à votre concentrateur. Sans aucun doute, il n’y a pas grand-chose sur le marché qui soit aussi bon que l’Arlo Pro 3. Si vous avez de l’argent pour cela, c’est ce que vous recherchez.

2. Meilleure caméra de sécurité intelligente intérieure: Nest Cam IQ Indoor

Si vous n’avez besoin que d’une seule caméra intérieure pour entrer dans votre entrée, l’Arlo Pro 3 serait exagéré. Vous pouvez économiser de l’argent et obtenir à la place la Nest Cam IQ Indoor, qui est l’une des meilleures caméras de sécurité intelligentes sur le marché.

Nest appartient à Google, il n’est donc pas surprenant que Google Assistant soit fortement intégré à la Cam IQ. En fait, l’appareil photo lui-même est un haut-parleur intelligent alimenté par Google Assistant. Vous pouvez dire «OK Google» et poser des questions ou envoyer des commandes vocales et il répondra exactement comme le ferait un Google Nest Mini.

Mis à part ses capacités assistées par assistant, la Nest Cam IQ est également juste un excellent appareil photo. Il dispose d’un capteur 4K intégré, d’une triple matrice de microphones et de puissants haut-parleurs. Il utilise également l’intelligence artificielle pour identifier les personnes, puis vous envoyer des alertes. Contrairement aux autres systèmes, cependant, vous pouvez réellement apprendre à la Nest Cam IQ à reconnaître certaines personnes, de sorte que vous ne recevez pas d’alertes lorsque votre femme entre dans une pièce. Mais vous recevrez des alertes lorsque votre voisin le fera.

Malheureusement, ces intelligence IA vous coûteront 5 $ par mois pour le moment. Cependant, Google a promis de réorganiser le prix de l’abonnement pour le matériel Nest, ce qui pourrait changer très bientôt.

3. Meilleure caméra intelligente d’intérieur économique: Wyze Cam

Si vous avez un budget serré et que vous n’avez pas besoin de toutes les cloches et sifflets d’une Nest Cam IQ Indoor, vous devriez vérifier la Wyze Cam. Avec un prix de détail inférieur à 30 $, vous pouvez acheter plusieurs caméras pour le même prix qu’une Nest Cam.

Bien sûr, vous allez manquer de nombreuses fonctionnalités en payant moins. La Wyze Cam enregistre uniquement en 1080p et ne fait pas office de Google Nest Mini, par exemple. Mais il dispose d’un stockage cloud et vous pouvez recevoir des notifications lorsqu’il détecte quelqu’un dans votre maison pendant que vous n’êtes pas là.

Si vous voulez le meilleur des caméras de sécurité intelligentes d’intérieur, la Nest Cam IQ Indoor est certainement notre suggestion. Si vous voulez juste un appareil photo qui fera les bases et ne cassera pas la banque, vous ne pouvez pas vous tromper avec la Wyze Cam à la place.

4. Meilleure caméra de sécurité intelligente extérieure: Nest Cam IQ Outdoor

Comme on pouvait s’y attendre, la Nest Cam IQ Outdoor est essentiellement le même appareil que son homologue d’intérieur, bien qu’avec un boîtier qui la protège des éléments. Il ne sert pas non plus de haut-parleur intelligent Google Assistant, car ce serait bizarre d’avoir à l’extérieur.

Il possède le même capteur 4K, la technologie de reconnaissance de personne alimentée par l’IA, la vision nocturne nette et les pouvoirs HDR de jour de la Nest Cam IQ Indoor. Il a également un mécanisme de charnière de verrouillage spécialement conçu qui le protège contre toute altération.

Vous aurez besoin d’une prise extérieure pour brancher la Nest Cam IQ Outdoor, mais son Wi-Fi MIMO 2 × 2 signifie que vous n’aurez pas besoin d’un câble Ethernet. Bien que vous payiez beaucoup pour la Nest Cam IQ, c’est certainement l’une des meilleures caméras de sécurité intelligentes.

5. Meilleure caméra intelligente d’extérieur économique: SV3C HD Wi-Fi

La Nest Cam IQ Outdoor possède une tonne de fonctionnalités qui en valent bien le prix, mais certaines personnes n’ont probablement pas besoin de quelque chose d’aussi puissant. Si vous voulez juste une caméra extérieure que vous pouvez allumer et voir ce qui se passe dans votre maison, le SV3C HD est probablement ce que vous recherchez.

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de SV3C auparavant, ce qui est bien. C’est une entreprise chinoise qui crée des produits d’entrée de gamme conçus pour le consommateur soucieux de son budget. Ce qui distingue SV3C de la concurrence, c’est son service client. La plupart des entreprises chinoises auront à peine un site Web, sans parler d’un représentant du service client avec lequel vous pouvez discuter, mais SV3C a des critiques élogieuses sur Amazon de la part d’acheteurs qui bénéficient d’un excellent service client.

Bien que la caméra d’extérieur de l’entreprise ne soit certainement pas un spectateur, elle fera ce qu’elle doit faire et ne videra pas trop votre portefeuille. Cela en fait l’une des meilleures caméras de sécurité intelligentes pour l’acheteur économe!

6. Meilleure caméra intelligente de sonnette: Eufy Wireless

Il existe deux types de sonnettes vidéo: filaires et sans fil. Bien que les sonnettes vidéo filaires soient supérieures de plusieurs façons, elles ne fonctionnent pas pour tout le monde. Par exemple, si votre maison n’a pas encore de sonnette ou si vous vivez dans un immeuble, une sonnette vidéo filaire ne vous est d’aucune utilité.

C’est pourquoi nous vous recommandons d’utiliser le sans fil, et le système sans fil Eufy est une excellente option. L’unité de sonnette à piles se fixe à votre moulure de porte et la station de base se branche quelque part à l’intérieur de votre maison. Vous connectez la station de base à votre réseau et à votre boom, vous avez un système de sonnette sans fil prêt à l’emploi.

Le système sans fil Eufy est compatible avec Alexa et Google Assistant et dispose de 16 Go de stockage vidéo intégré. Il peut détecter les corps et les visages humains et vous avertira via son application pour smartphone dès que quelqu’un est à la porte.

Si vous voulez des caméras de sécurité intelligentes à votre porte, ne vous embêtez pas avec une caméra: procurez-vous simplement une sonnette intelligente sans fil et laissez-la faire le travail!

Voilà un aperçu des meilleures caméras de sécurité intelligentes sur lesquelles vous pouvez dépenser votre argent. Nous garderons cette liste à jour à mesure que de nouvelles caméras arriveront sur le marché.

Plus de posts sur Smart Home