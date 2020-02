Voici les meilleurs que vous devriez connaître

Netflix est peut-être l’un des services de streaming vidéo les plus importants et les plus connus au monde, mais ce n’est certainement pas le seul. Il existe de nombreuses alternatives à Netflix qui vous divertiront tous les soirs, dont certaines sont même gratuites. Voici les meilleurs que vous devriez essayer.

Meilleures alternatives Netflix:

1. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video est l’un des meilleurs – sinon le best – alternatives Netflix. Il propose de nombreux films et émissions de télévision populaires et propose une excellente programmation originale. Les spectacles qui se démarquent sont The Marvellous Mrs Maisel, The Man In The High Castle et Tom Clancy’s Jack Ryan, pour n’en nommer que quelques-uns. Vous pouvez consulter plus de séries originales disponibles sur Amazon Prime Video dans notre article dédié ici.

Si vous êtes membre d’Amazon Prime, le service Prime Video est inclus dans votre abonnement. Amazon Prime coûte 12,99 $ par mois et comprend également la livraison gratuite sur un tas de produits vendus par le détaillant, le service Prime Reading d’Amazon, et plus encore. Amazon Prime Video est également disponible en tant que service autonome et coûte 8,99 $ par mois.

2. HBO Now

Le service de streaming vidéo de HBO a beaucoup à offrir. Des dernières émissions à succès comme Tchernobyl aux plus anciennes comme The Sopranos, vous trouverez toujours quelque chose d’intéressant à regarder. Parmi les autres grands spectacles de HBO qui méritent d’être mentionnés, citons Westworld, Game of Thrones et Barry. Il y a aussi un certain nombre de spectacles à venir pour se passionner comme His Dark Materials et The Outsider – découvrez quelques autres ici.

HBO coûte maintenant 14,99 $, ce qui le rend 2 $ plus cher que le plan standard de Netflix et un dollar moins cher que le plan premium qui offre le streaming 4K. Ce n’est certainement pas le service le moins cher de cette liste, mais il en vaut toujours la peine en raison de l’excellent contenu qu’il offre.

3. Hulu

Hulu abrite d’anciennes et de nouvelles séries télévisées à succès comme les Simpsons, Seinfeld, ER et Futurama. Il y a aussi quelques émissions originales disponibles, dont le populaire The Handmaid’s Tale. Ce qui rend Hulu spécial, c’est qu’il sort de nouveaux épisodes de certaines des émissions les plus populaires environ un jour après leur diffusion à la télévision. Netflix, d’autre part, publie généralement une saison entière d’un certain spectacle à la fois, vous devez donc attendre plus longtemps pour commencer à le regarder.

Hulu commence à seulement 5,99 $ par mois, mais comprend des publicités. Il existe également un plan sans publicité, qui vous coûtera 11,99 $ par mois. Vous pouvez également personnaliser Hulu avec des modules complémentaires tels que Cinemax, Showtime, Starz et HBO ou même obtenir un plan avec des chaînes de télévision en direct (ABC, FOX, CNN, etc.) pour 45,99 $ par mois. Hulu est vraiment une excellente alternative à Netflix, mais uniquement aux États-Unis et au Japon. Contrairement à Netflix, le service n’est pas disponible dans d’autres pays.

4. crépitement

La principale raison pour laquelle Sony’s Crackle est l’une des meilleures alternatives à Netflix est qu’il est entièrement gratuit. Il propose également de nombreux contenus, notamment des classiques cultes comme Starship Troopers, des films hollywoodiens acclamés par la critique comme Whiplash et des émissions populaires comme Seinfeld. Il y a environ 150 longs métrages et 75 émissions disponibles sur la plateforme.

Il y a quelques inconvénients à considérer, le plus important étant que le service est financé par la publicité. Vous devrez généralement passer une publicité de 30 secondes avant le début de votre film ou de votre émission, suivie par jusqu’à trois publicités supplémentaires pour les émissions et neuf pour les films de plus d’une heure et demie.

5. CBS All Access

Si vous êtes un fan des émissions CBS, c’est l’alternative Netflix à suivre. Il n’offre pas presque autant de contenu que Netflix, mais il propose de nombreuses émissions intéressantes, notamment NCIS, Blue Bloods, The Big Bang Theory et Young Sheldon, entre autres. Il y a aussi un certain nombre d’émissions classiques que vous pouvez regarder comme Frasier et quelques originaux dont The Twilight Zone. Ensemble, il y a plus de 10 000 épisodes disponibles.

En plus du contenu à la demande, le service propose des diffusions sportives en direct et une couverture des actualités locales. Aux États-Unis, le prix commence à 5,99 $ et monte à 9,99 $ si vous voulez une expérience sans publicité. CBS All Access est uniquement disponible aux États-Unis et au Canada et, contrairement à Netflix, ne prend pas en charge le streaming 4K ou HDR.

6. Disney Plus

Si vous ne connaissez pas déjà Disney Plus, nous serions surpris. Le service a été lancé à la mi-novembre aux États-Unis et dans d’autres parties du monde. Si vous avez des enfants, c’est une excellente alternative à Netflix, avec des tonnes de films et d’émissions de télévision classiques et actuels à regarder sous un seul service. Vous pouvez également regarder presque tous les films Pixar, Star Wars et Marvel Cinematic Universe sur Disney Plus.

Le prix de Disney Plus seul est de 6,99 $ par mois, ou 69,99 $ pour un abonnement annuel. Vous pourrez également l’obtenir gratuitement. Bien qu’il ne soit actuellement disponible qu’aux États-Unis et dans quelques autres pays, il s’étendra à certaines parties de l’Europe et de l’Inde fin mars.

7. Acorn TV

Acorn TV abrite des émissions classiques et actuelles de Grande-Bretagne, d’Irlande, d’Australie et de quelques autres pays. C’est une alternative fantastique à Netflix, offrant des émissions de télévision populaires comme l’inspecteur George Gently, Doc Martin, Midsomer Murders et bien d’autres. La plupart des Américains ne connaissent pas ces émissions, mais croyez-moi, elles valent vraiment la peine d’être vues. Il y a aussi quelques films disponibles, mais la sélection n’est pas très grande.

Acorn TV n’est pas aussi largement disponible que Netflix, car vous ne pouvez l’obtenir qu’aux États-Unis et au Canada. Il en coûte 5,99 $ par mois aux États-Unis et n’inclut pas les annonces. Le plus gros inconvénient du service est que, contrairement à Netflix, vous ne pouvez pas télécharger de contenu pour le regarder hors ligne.

8. YouTube

YouTube est une excellente alternative gratuite à Netflix, bien qu’il soit un peu différent des autres options de cette liste. Vous trouverez quelques grands films sur la plate-forme, notamment Better Off Dead et The Blair Witch Project, ainsi qu’un certain nombre d’épisodes de diverses émissions de télévision comme l’hilarant Mr. Bean et l’élégant Columbo anti-criminalité.

Cependant, la sélection globale de films et d’émissions de télévision n’est pas aussi bonne que celle que vous obtenez avec Netflix et d’autres services de streaming comme Hulu. Mais vous pouvez regarder d’autres types de contenu, y compris des vlogs de créateurs populaires comme Casey Neistat, des vidéos drôles de chats ou des critiques de smartphones. Parfois, ces types de vidéos sont plus divertissants que le dernier épisode de Stranger Things.

9. Fandor

Fandor est destiné aux cinéphiles. Il propose plus de 4 000 films indépendants, étrangers et documentaires, dont la plupart ne seront probablement pas disponibles sur des services de streaming comme Netflix. Vous avez une sélection de titres nouveaux et anciens et pouvez les filtrer par pays de production. Il y en a 28 disponibles, dont l’Australie, l’Allemagne, le Japon et l’Espagne, pour n’en citer que quelques-uns.

Fandor n’est pas la meilleure option pour ceux qui cherchent à regarder les derniers films grand public. Pour cela, il vaut mieux rester avec un service comme Netflix. Mais si vous aimez les films indépendants et classiques, Fandor pourrait bien être à votre écoute. L’abonnement mensuel vous coûtera 5,99 $.

10. Tubi TV

Comme Crackle, Tubi TV est un service de streaming vidéo gratuit et financé par la publicité. Mais contrairement à Crackle, Tubi TV n’a pas de programmation originale et n’a pas l’intention d’aller dans cette direction. Le service compte plus de 50 000 titres dans sa bibliothèque qu’il a obtenu en partenariat avec des studios comme Lionsgate, Paramount et MGM.

Comme il s’agit d’un service gratuit, ne vous attendez pas à voir les derniers et les meilleurs films ou les émissions de télévision les plus en vue. Mais il reste encore beaucoup de contenu à regarder, quel que soit le genre dans lequel vous êtes. Vous pouvez regarder de vieux films de gangsters comme Juice avec Tupac ou le film japonais Battle Royale, qui a inspiré des jeux comme PUBG et Fortnite. Tubi TV a également une section dédiée sur son site intitulée “Pas sur Netflix” qui vous montre essentiellement le contenu que vous ne trouverez pas sur la plate-forme rivale.

11. Mubi

Contrairement à Netflix et à la plupart des autres services de streaming, Mubi n’offre pas beaucoup de contenu. Il n’a qu’une collection tournante de 30 titres qui changent quotidiennement – Mubi ajoute un nouveau film chaque jour et en supprime un en même temps. Il propose des films classiques, indépendants et primés du monde entier. Et si vous manquez de choses à regarder avant la fin du mois, vous pouvez louer un ou deux films supplémentaires auprès de Mubi.

Les locations commencent à 2,99 $ et vont jusqu’à 5,99 $ par film, tandis qu’un abonnement mensuel au service vous coûtera 10,99 $. Mubi est une excellente alternative à Netflix dans l’ensemble, bien que le manque de contenu puisse être une rupture pour certains. Mais d’un autre côté, avec seulement 30 films disponibles, il est plus facile et plus rapide de choisir celui que vous souhaitez regarder.

12. Apple TV Plus

Apple TV Plus est une excellente alternative à Netflix tout de suite en raison de son prix bas; c’est seulement 4,99 $ par mois. Pour ce prix, vous pouvez obtenir des émissions de haute qualité conçues pour les familles (Snoopy in Space, Helpsters) et des séries pour adultes (The Morning Show, See, For All Mankind et plus). Apple TV Plus continue d’ajouter régulièrement de nouveaux programmes.

Bien que sa bibliothèque de contenu ne puisse pas correspondre à Netflix, sa qualité est certainement solide. Un autre gros avantage de ce service est qu’il est disponible dans plus de 120 pays dès le départ.

Bonus: les prochaines alternatives Netflix

Netflix sera bientôt confronté à une concurrence accrue, avec un certain nombre d’excellents services de streaming vidéo lancés dans un proche avenir. Ceux qui méritent d’être mentionnés incluent HBO Max, qui devrait être soit un remplacement soit une version améliorée de HBO Now. Il est censé offrir 10 000 heures de contenu qui comprendra des émissions comme Pretty Little Liars, The Fresh Prince of Bel-Air et Friends, en plus de toutes les séries et films originaux de HBO. Le service devrait être lancé au printemps 2020 aux États-Unis – en savoir plus ici.

Une autre alternative à venir de Netflix qui mérite d’être mentionnée est Peacock de NBCUniversal, qui sera lancée, soutenue par des publicités, l’année prochaine. Il sera gratuit pour ceux qui ont un abonnement à NBC, Comcast Cable ou Sky, tandis que d’autres devront payer un mois gratuit. Vous pourrez regarder tous les meilleurs spectacles du réseau, y compris Parks and Recreation, This Is Us et Chicago Med, pour n’en nommer que quelques-uns.

Voilà, les gens – ce sont les meilleures alternatives Netflix actuelles et à venir à notre avis. Toutes les options payantes de cette liste offrent des essais gratuits, nous vous suggérons donc d’en profiter pour déterminer celle qui vous convient.