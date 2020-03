Voici les premiers téléphones à obtenir des mises à jour du pilote GPU via Play Store

Qualcomm a annoncé la possibilité de fournir des mises à jour de pilotes GPU via le Play Store en décembre 2019, en déclarant initialement qu’il serait limité aux nouveaux chipsets (à commencer par les séries Snapdragon 865 et 765).

Maintenant, la firme a annoncé que plusieurs téléphones Snapdragon 855 seront les premiers à recevoir les mises à jour du pilote GPU de cette manière (h / t: 9to5Google). Ces téléphones sont le Samsung Galaxy S10, le Samsung Galaxy Note 10 et la série Google Pixel 4, Qualcomm indiquant que plus d’appareils recevront la fonctionnalité “plus tard”.

L’annonce s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec Google pour l’outil Android GPU Inspector pour les développeurs. Cet outil de profilage permet aux développeurs d’inspecter l’utilisation du GPU mobile (y compris le GPU Adreno de Qualcomm) dans les jeux pour déterminer où des améliorations peuvent être apportées.

En fait, Qualcomm affirme que Google et un partenaire développeur ont utilisé l’outil pour générer des économies d’utilisation de GPU de 40% dans un jeu sans nom sur le Pixel 4 XL. Le concepteur de silicium a déclaré que cette optimisation avait pour résultat une fréquence d’images plus rapide et une meilleure autonomie de la batterie.

Qualcomm a également confirmé qu’il mettrait une version bêta du pilote GPU Adreno à la disposition de certains développeurs, qui pourront ensuite donner leur avis et leurs suggestions pour les futures mises à jour du pilote.

“Les pilotes finaux seront également disponibles dans la boutique Google Play sur certains appareils. Les consommateurs pourront mettre à jour leur pilote GPU Adreno comme une application », a réitéré la société.

Nous avons contacté Qualcomm pour en savoir plus sur les mises à jour des pilotes GPU via le Play Store, et mettrons à jour l’article dès qu’ils nous reviendront. Nous avons également demandé à Samsung si cette fonctionnalité est limitée aux appareils Qualcomm et attendons une réponse. Mais cela semble certainement être une fonctionnalité bienvenue, car il est sur le point de fournir des performances plus fluides pour les téléphones économiques et les appareils phares (surtout avec le temps).

