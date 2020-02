Voici les promotions Samsung Galaxy S20 Verizon

Si vous voulez les smartphones les plus récents et les plus performants d’Android, la famille Galaxy S20 est probablement ce que vous recherchez. Si vous êtes sur Verizon, vous cherchez peut-être des moyens d’économiser sur ce nouvel achat de smartphone. Pour commencer, voici toutes les promotions Samsung Galaxy S20 Verizon que nous connaissons!

Il existe actuellement cinq promotions Samsung Galaxy S20 Verizon. Certains d’entre eux sont même empilables, ce qui signifie que vous pouvez profiter de plusieurs promotions en un seul achat.

Voici toutes les offres Samsung Galaxy S20 Verizon que nous avons pu trouver. Gardez à l’esprit que Verizon seulement vendra le Galaxy S20 Plus 5G et le Galaxy S20 Ultra 5G. Le vanilla Galaxy S20 ne prend pas en charge mmWave pour le moment, donc Verizon ne le portera pas pour l’instant.

Achetez un Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ou Galaxy S20 Plus 5G et obtenez 1050 $ pour un autre appareil disponible dans la ligne Galaxy S20 lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne et achetez le téléphone avec un plan de paiement pour appareil Verizon. Cela se cumule avec l’accord n ​​° 2.Les clients nouveaux et existants peuvent économiser 150 $ supplémentaires à l’achat d’un nouveau Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Cette remise se présente sous forme de crédits de facture sur 24 mois. S’empile avec le Deal # 1 OU le Deal # 3.Les clients existants peuvent économiser jusqu’à 300 $ si vous passez à un appareil Galaxy S20 disponible et échangez votre smartphone existant et avez un plan Verizon Unlimited actif. Se cumule avec le deal n ° 2.Samsung offre également un crédit Samsung.com lorsque vous précommandez un Galaxy S20 Plus 5G (crédit de 150 $) ou Galaxy S20 Ultra 5G (crédit de 200 $). Vous pouvez utiliser l’offre à l’aide de l’application Shop Samsung installée sur votre nouveau smartphone. Pile avec toutes les offres.Toutes les précommandes Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ou Galaxy S20 Plus 5G sur Verizon sont livrées avec un abonnement gratuit de six mois au service de jeu en streaming Hatch. Vous devez avoir un plan Verizon Unlimited sur votre compte pour cette offre. Pile avec toutes les offres.

Pour rappel, les précommandes de la gamme Galaxy S20 commencent à 00h01 HE le 21 février 2020. Voici les tarifs du Samsung Galaxy S20 Verizon:

Si vous êtes un seul utilisateur, le cumul de toutes les offres, à l’exception de la première, pourrait vous faire payer l’équivalent de 600 $ pour le Galaxy S20 Plus 5G. Ce serait 150 $ de rabais (Deal # 2), un échange évalué à 300 $ (Deal # 3) et 150 $ en crédit Samsung (Deal # 4).

Les précommandes commencent dans moins de deux jours, vous devriez donc commencer à penser à ces promotions Samsung Galaxy S20 Verizon maintenant. Bon shopping!