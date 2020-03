Voici les téléphones qui recevront One UI 2.1 de Samsung

Lorsque la série Samsung Galaxy S20 a atterri, les trois téléphones de la gamme étaient pré-chargés avec Samsung One UI 2.1. Il s’agissait d’une nouvelle version du skin Android qu’aucun autre téléphone n’avait à l’époque.

Maintenant, cependant, Samsung One UI 2.1 arrive sur d’autres téléphones en dehors de la gamme Galaxy S20. En fait, deux lignes d’appareils devraient commencer à voir la mise à jour à partir d’aujourd’hui.

Jusqu’à présent, Samsung a confirmé que tous les appareils de la famille Samsung Galaxy S10 et Samsung Galaxy Note 10 verront Samsung One UI 2.1. Il semble que la mise à jour soit en cours en Corée, mais elle devrait bientôt commencer à débarquer dans de nombreux autres pays du monde.

En outre, la série Samsung Galaxy S9, ainsi que le Samsung Galaxy Note 9, devraient également voir la mise à niveau vers One UI 2.1 Cependant, Samsung n’a pas encore confirmé que – ce n’est encore qu’une rumeur avec un modérateur de la communauté Samsung comme source pour cela. information. Il semble probable que ces deux séries d’appareils verront la mise à jour, étant donné qu’ils ont déjà One UI 2.0 et que les mises à niveau de 2.1 ne sont pas trop folles.

En parlant de cela, la plupart des mises à jour de Samsung One UI 2.1 concernent l’appareil photo. Les fonctionnalités qui ont été fortement mises en avant lors du lancement du Galaxy S20 font maintenant leur chemin vers les appareils plus anciens. Ces fonctionnalités incluent la prise unique, qui crée plusieurs formes de médias à partir d’un seul appui sur le déclencheur, ainsi qu’un mode nuit amélioré, l’ajout de l’hyperlapse nocturne et des filtres personnalisés.

Pour plus d’informations sur les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo dans Samsung One UI 2.1, cliquez ici.