Voici mon raccourci pour obtenir des captures d’écran de l’application

Je me retrouve souvent à écrire sur les applications, que je fasse un tour d’horizon ou que je partage des mises à jour importantes de fonctionnalités. S’il s’agit d’une application que j’utilise, j’utiliserai mes propres captures d’écran. Si c’est une application que je n’utilise pas, mais que je veux partager une grosse mise à jour qu’elle a reçue par exemple, je vais récupérer les captures d’écran de l’App Store.

Vous pouvez télécharger le raccourci ici.

[Photo]-Obtenir des captures d’écran de l’application

Le premier raccourci que j’ai créé pour cela était simple. Je l’ai configuré pour qu’il fonctionne avec les captures d’écran iPhone et iPad. Cependant, les images téléchargées étaient toujours de mauvaise qualité, par rapport à celles que j’ai vues sur l’App Store. Mais hier, j’ai compris comment résoudre ce problème.

Les URL de capture d’écran ont une résolution par défaut lorsque vous les téléchargez:

iPhone: 392 × 696 (vertical), 406 × 228 (horizontal)

iPad: 552 × 414 (horizontal), 834 × 625 (vertical), 406 × 228 (horizontal)

Mac: 800 × 500

En utilisant l’action Remplacer le texte, nous pouvons remplacer la valeur par défaut par une résolution différente, telle que 1125 × 2000. Ensuite, les captures d’écran seront téléchargées dans cette résolution. Mon nouveau raccourci récupère automatiquement la résolution d’écran de votre appareil et l’insère à la place de la résolution par défaut dans les URL de capture d’écran. Fait intéressant, même si j’exécute le raccourci sur mon iPad et que je choisis l’iPhone comme entrée, les captures d’écran sortent en forme d’iPhone, malgré le fait qu’il utilise les détails de l’appareil actuel.

Le résultat n’est pas parfait et j’ai obtenu une meilleure qualité en insérant un numéro manuel. Mais c’est assez bon pour mes besoins. Si vous le modifiez, assurez-vous que pour les images verticales, saisissez-le en tant que largeur x hauteur. Pour les images horizontales, il s’agit de la hauteur x la largeur. Aucun espace entre les chiffres et le X au milieu.

La résolution par défaut de 392 × 696 peut être différente si vous avez des appareils plus récents. J’ai un iPhone 7 Plus qui n’a pas les longues captures d’écran minces de l’iPhone X et des versions ultérieures. Mais vous pouvez utiliser le testeur de captures d’écran que j’ai créé pour afficher directement l’URL de capture d’écran. S’il est différent sur un iPhone plus récent, vous pouvez prendre ce nombre et remplacer 392 × 696 par lui. De même, la section iPad pourrait être optimisée pour mon iPad Pro 11 pouces.

Il fonctionne avec les captures d’écran iPhone, iPad et Mac. Cependant, étant donné que l’application Raccourcis n’est pas disponible sur macOS, elle ne peut pas obtenir automatiquement la résolution d’écran du Mac. C’est aussi pourquoi il récupère un lien d’application Mac dans le presse-papiers. J’insère manuellement la résolution de mon propre MacBook Pro, qui est de 2560 × 1600. Si votre Mac a une résolution différente, vous pouvez modifier cette partie à l’intérieur du raccourci, même si cela n’aura probablement pas beaucoup d’importance.

Je ne sais pas s’il existe un moyen d’obtenir des captures d’écran d’Apple Watch. L’action Obtenir les détails de l’application vous permet de spécifier des URL de capture d’écran et des URL de capture d’écran iPad. Le premier fonctionne pour les captures d’écran iPhone et Mac et le dernier est pour iPad. Je suis sûr que je pourrais le remplacer manuellement comme je l’ai fait pour le Mac, mais je ne sais pas quelle résolution par défaut remplacer.

Je vais parfois bricoler le raccourci. Peut-être pourrait-il être mieux écrit sans instructions IF imbriquées et utiliser un dictionnaire à la place.

