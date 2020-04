Voici nos choix pour les meilleures émissions de téléréalité Netflix, y compris Tiger King

Netflix abrite peut-être des émissions de télévision et des films originaux primés et acclamés par la critique, mais le service de streaming propose de plus en plus d’émissions de réalité originales à son public. Le lancement de Tiger King fin mars, juste au moment où l’épidémie de coronavirus a forcé de nombreuses personnes à rester chez elles, est devenu un phénomène de culture pop massif. Mais quelles autres émissions de téléréalité Netflix sont disponibles à regarder en dehors de Tiger King?

C’est exactement ce que nous allons découvrir. La liste des émissions de télé-réalité de Netflix comprend des séries de compétitions, des documentaires sur les jouets et si vous pouvez tomber amoureux sans voir votre partenaire. Jetons un coup d’œil aux meilleures émissions de téléréalité de Netflix.

Meilleures émissions de téléréalité Netflix

1. Tiger King

Tiger King a toutes les meilleures parties d’une émission de téléréalité Netflix; une énorme distribution de personnages fous, ainsi qu’un crochet de série auquel il est difficile de résister. Cependant, il s’avère que Tiger King a vraiment plus en commun avec les émissions documentaires sur le crime de Netflix comme The Devil Next Door ou Making a Murderer. Le regard sur la vie de «Joe Exotic» et des autres qui veulent s’occuper des tigres sauvages en captivité est drôle au début, mais cela devient beaucoup plus grave à mesure que nous en apprenons davantage sur les principaux crimes que Joe et d’autres sont accusés de faire. Pourtant, c’est une émission qui a captivé les gens pour une raison, et c’est pourquoi elle figure sur notre liste des meilleures émissions de télé-réalité de Netflix.

2. Queer Eye

Le redémarrage de cette série de métamorphose a, à bien des égards, dépassé le spectacle Queer Eye original pour Straight Guy de Brave. Maintenant dans sa quatrième saison, Queer Eye suit les mêmes formules; cinq gars qui sont des experts dans des sujets comme la mode, la nourriture et le design essaient d’arranger les gens afin qu’ils puissent être le meilleur possible. Ce ne sont pas seulement les gars qui doivent être réparés; cette émission met également en vedette des femmes qui font également peau neuve.

3. Rangement avec Marie Kondo

Il n’y a qu’une seule saison de cette formidable série à regarder, mais ça vaut le coup. Marie Kondo ne parle peut-être pas beaucoup l’anglais, mais l’organisateur japonais a la langue universelle d’organisation sur laquelle s’appuyer. Elle aide les autres à prendre en charge leurs maisons et leur vie dans ce spectacle. Son slogan de ne garder que les éléments qui «suscitent la joie» chez une personne continue d’être utilisé par les personnes qui souhaitent gérer leurs affaires.

4. Cloué

Ce n’est pas seulement l’une des meilleures émissions de téléréalité de Netflix, c’est aussi l’une des plus drôles. C’est fondamentalement le salon de la compétition anti-cuisson. Les boulangers qui ne devraient jamais être laissés à proximité de farine ou de glaçage sont chargés de reproduire un aliment compliqué cuit au four. Les résultats finaux ne sont presque jamais jolis, mais c’est tout. Les concurrents savent qu’ils sont de mauvais boulangers, mais ils donnent tout ce qu’ils ont pour atteindre leur objectif, quoi qu’il arrive.

5. Le cercle

À l’ère des médias sociaux qui créent leurs propres célébrations, The Circle est le concours de télé-réalité parfait pour cette époque. 100 personnes sont séquestrées à l’intérieur d’un immeuble d’appartements, et chacune a sa propre chambre. Ils peuvent communiquer entre eux via du texte et une application spéciale de médias sociaux. Les joueurs se notent et ceux qui ont les notes les plus basses sont supprimés jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant. Le hic, c’est que chaque personne contrôle son profil sur les réseaux sociaux. Ils peuvent choisir de montrer et de dire la vérité sur eux-mêmes ou de créer de faux profils dans l’application. Vont-ils mentir ou rester fidèles en influençant leur chemin vers le haut des classements?

6. Voiture la plus rapide

De nombreux fans de voitures aiment regarder les dernières supercars d’un million de dollars courir sur des pistes, toutes neuves et élégantes. D’autres préfèrent les véhicules plus anciens qu’ils peuvent modifier pour aller plus vite. Alors quoi de mieux? C’est ce que cette série de compétitions vise à découvrir. De nouvelles voitures exotiques comme la McLaren 650S ou la Lamborghini Huracán font la course contre une Ford Thunderbird de 1967 modifiée ou même une Dodge de 1927. C’est un pur plaisir de voiture et l’une des meilleures émissions de téléréalité Netflix.

7. Les jouets qui nous ont fait

Les jouets ont fait des impressions massives sur des millions d’enfants au cours des décennies. Cependant, les histoires derrière la création de lignes de jouets comme Star Trek, He-Man, Barbie et bien plus encore nous impressionnent en tant qu’adultes. Ces docuseries de réalité racontent les histoires inédites de la façon dont les lignes de jouets populaires ont été créées, comment elles sont devenues une partie intégrante de la culture pop et combien d’entre elles restent encore emblématiques et bien mémorisées à ce jour.

8. L’amour est aveugle

La meilleure liste d’émissions de téléréalité Netflix ne serait pas complète sans cette série de rencontres. Comme The Bachelor, Love is Blind consiste à trouver la bonne personne. La torsion est que les candidats peuvent entendre les autres parler, mais ne peuvent pas les voir dans leurs chambres séquestrées. Les hommes doivent demander aux femmes de les marier en seulement 10 jours, ou c’est fini pour eux. Après 10 jours, les couples nouvellement fiancés se rendent dans un endroit tropical exotique pour vraiment se connaître, avant leur mariage prévu dans moins d’un mois. Le véritable amour est-il aveugle ou avons-nous besoin de plus que de simples mots pour tomber amoureux? Ce spectacle a beaucoup de plaisir à le découvrir, avec des trucs émotionnels également.