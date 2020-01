Voici notre premier aperçu du tout nouveau Mac Pro monté en rack d’Apple

Apple a rendu la version montable en rack du Mac Pro disponible la semaine dernière, et maintenant les premières commandes arrivent aux clients. Comme prévu, les gens de MacStadium prévoient d’héberger le nouveau Mac Pro dans leurs centres de données, et ils ont mis la main sur la nouvelle machine montable en rack aujourd’hui.

Le vice-président de MacStadium, Brian Stucki, s’est rendu sur Twitter cet après-midi pour partager un aperçu du nouveau Mac Pro dans les centres de données MacStaidum. Le Mac Pro monté en rack peut être vu dans le centre de données MacStadium aux côtés du Mac Pro 2013.

Stucki dit que les rails du Mac Pro, qui arrivent dans une boîte séparée, sont “si simples à installer et aussi lisses qu’un tout nouveau pot de beurre”. À l’avenir, Stucki note que MacStadium se concentrera sur les repères de développement logiciel. Vous pouvez garder un œil sur le blog MacStadium pour d’autres mises à jour sur ces résultats de test.

Alors que le Mac Pro était sorti le mois dernier, Apple n’a rendu la version montable en rack disponible que la semaine dernière. La configuration du rack Mac Pro est proposée à une prime de 500 $ par rapport à la tour debout, ce qui signifie qu’elle commence à 6499 $.

Le modèle de base monté en rack Mac Pro est livré avec un processeur Intel Xeon W à 8 cœurs, 32 Go de mémoire, un processeur graphique Radeon Pro 580X et 256 Go de stockage flash. Un Mac Pro entièrement optimisé avec toutes les mises à niveau disponibles vous coûtera 54 048,00 $.

Si vous souhaitez voir de plus près comment installer et retirer le nouveau Mac Pro d’un rack, vous pouvez consulter le guide de l’utilisateur «Mac Pro Essentials» d’Apple ici.

En savoir plus sur le nouveau Mac Pro:

Journée passionnante dans les centres de données @MacStadium. Une de ces choses n’est pas comme les autres… pic.twitter.com/uiDB9FJbnD

– Brian Stucki (@brianstucki) 20 janvier 2020

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: