Voici où trouver les lingettes Clorox en stock en ligne dès maintenant

Depuis que le monde a commencé à prendre au sérieux la pandémie de coronavirus, les étagères des magasins sont devenues régulièrement vides de certains articles essentiels dont on pourrait avoir besoin pendant qu’ils restent à la maison pendant des semaines. Si vous avez essayé de mettre la main sur des lingettes désinfectantes sans chercher dans tous les magasins locaux dans un rayon de 32 km, vous êtes au bon endroit.

Où trouver des lingettes Clorox en stock

Le meilleur

Le reste

Même trouver des lingettes Clorox ou Lysol en stock en ligne peut être assez difficile, bien que la clé soit de continuer à essayer. Les magasins en ligne se réapprovisionnent rapidement et tout au long de la journée, il vaut donc toujours la peine de revenir bientôt si vous n’en trouvez pas.

Comment trouver des lingettes désinfectantes en stock

Amazon est assez connu pour avoir à peu près n’importe quoi quand vous le souhaitez, mais cela n’a pas été exactement le cas au cours des deux derniers mois. Récemment, trouver des lingettes clorox en stock semblait être un miracle, et cela s’applique également à d’autres détaillants en ligne. Avec autant d’endroits à rechercher, trouver du stock est inévitable, mais cela peut prendre du temps et des efforts aussi.

Nous avons recherché des sites comme Walmart, Home Depot, Staples, Lowe’s et plus, mais certains stockent cet article un peu plus rapidement que d’autres. Plusieurs fois, votre meilleur pari est de considérer les articles locaux en magasin que vous pouvez acheter en ligne. L’achat en ligne pour le ramassage sur le trottoir ou même avec des services de livraison d’épicerie comme Instacart pourrait faire la différence entre recevoir votre commande aujourd’hui et la recevoir dans quelques semaines.

Les meilleurs magasins pour acheter des lingettes Clorox

Où trouver des lingettes désinfectantes abordables

Il y a eu de nombreuses histoires de vendeurs qui ont incité les autres à acheter des articles essentiels comme les lingettes clorox et le papier hygiénique au cours des dernières semaines, et c’est quelque chose que vous voudrez également surveiller en ligne. De nombreux magasins permettent à des vendeurs tiers de proposer des articles sur leurs sites, vous pouvez donc trouver des paquets uniques de lingettes désinfectantes pour jusqu’à 20 $ chacun sur des sites comme Newegg ou Sears. Ces packs ne comprennent pas non plus beaucoup de lingettes, c’est donc quelque chose à surveiller lors de la commande.

Le service d’épicerie Fresh d’Amazon offre certains des meilleurs prix, mais il traite également avec le trafic le plus élevé actuellement de tous les magasins, ce qui signifie qu’il sera encore plus difficile de trouver des lingettes Clorox disponibles là-bas. Dans cet esprit, Instacart devient la deuxième meilleure option. Vous verrez des articles disponibles dans les magasins de votre région et à des prix similaires à ceux que vous verriez en magasin. Instacart vous permet de magasiner chez divers détaillants, notamment Target, Publix, Aldis, Costco, CVS, Kroeger, PetSmart, etc. pour la livraison d’épicerie ou la cueillette en magasin.

Target est également une excellente option, surtout si vous avez une carte cible RedCard. Le magasin est l’un des plus rapides à réapprovisionner ces articles et vous donne la possibilité d’avoir votre commande expédiée à votre domicile ou ramassée au magasin. Avec une cible RedCard, vous économiserez 5% sur votre commande et obtiendrez également une livraison gratuite de 2 jours sur les articles éligibles. Il existe une option de carte de débit entièrement gratuite et sans frais, contrairement à la version de carte de crédit.

