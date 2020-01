Voici pourquoi je pense que les guerres de taux de rafraîchissement sont stupides

Poste d’opinion par

Pour de nombreux amateurs de smartphones, les spécifications sont tout. Les références et les performances sont constamment comparées, discutées ou discutées.

Il n’est donc pas surprenant que la dernière spécification qui a connu des changements majeurs – le taux de rafraîchissement de l’écran – soit le dernier champ de bataille pour les fabricants et les purs et durs Android.

Nous avons vu des téléphones à affichage à taux de rafraîchissement élevé de OnePlus, Google, Oppo, Asus et bien d’autres devraient arriver cette année.

Mais les taux de rafraîchissement de 90 et 120 Hz sont-ils plus qu’un stratagème de marketing?

Qu’est-ce qu’un taux de rafraîchissement?

Avant de commencer, une brève explication. Les taux de rafraîchissement correspondent au nombre d’images (images) par seconde qu’un écran peut afficher. Les écrans 60 Hz affichent 60 images par seconde, les écrans 90 Hz affichent 90 images par seconde, etc. Jusqu’à récemment, 60 Hz était la norme pour la plupart des smartphones. Les choses ont changé lorsque les téléphones de jeu sont entrés en scène, mais ils n’étaient pas entièrement responsables de la vulgarisation de la nouvelle fonctionnalité. Non, les coupables étaient le OnePlus 7 Pro et le Pixel 4, tous deux dotés d’écrans à 90 Hz. De nombreux fabricants ont suivi leur exemple, avec un certain nombre d’appareils Android disposant désormais d’écrans plus rapides et plus fluides. Mais la course pour avoir le taux de rafraîchissement le plus élevé ressemble à une autre tactique du fabricant pour avoir les meilleures spécifications sur papier.

Il est facile d’affirmer que des taux de rafraîchissement élevés ne sont pas nécessaires pour le consommateur moyen. La vidéo de mon collègue Ryan a certainement démontré que la plupart des gens ne peuvent pas faire la différence entre 60 Hz et 90 Hz en un coup d’œil. Mais de nombreuses fonctionnalités de smartphone ne sont pas terriblement pratiques – elles existent parce que les gens veulent acheter des téléphones qui en ont. Beaucoup de gens ne profitent pas de la variété d’objectifs fournis par de nombreux appareils photo pour smartphones, par exemple, mais ils sont malgré tout un argument de vente. Nous allons donc passer à des arguments meilleurs et plus convaincants contre les guerres de taux de rafraîchissement.

Les inconvénients des écrans 90 Hz et 120 Hz

Tout d’abord, nous ne pouvons nier qu’un taux de rafraîchissement plus élevé améliore l’expérience visuelle globale. Quiconque est passé d’un moniteur PC à 60 Hz à 144 Hz ou plus peut attester qu’il n’y a pas de retour possible. Une fois que vous vous êtes habitué aux visuels plus fluides offerts par le nouveau moniteur, tout le reste semble lent. Le mouvement est moins flou et vous obtenez également un avantage concurrentiel lorsque vous jouez à des jeux. Pourtant, sur un smartphone, qui contrairement à un moniteur n’est pas constamment branché, il y a bien d’autres inconvénients.

Le premier et le plus flagrant est la consommation de la batterie. Des taux de rafraîchissement plus élevés nécessitent plus de puissance de traitement, ce qui vide votre batterie plus rapidement. La différence est notable même sur les écrans à 90 Hz, comme nous l’avons démontré dans notre test sur le OnePlus 7 Pro. Avec une résolution de 1080p et 60 Hz, l’appareil a géré 692 minutes de navigation Web. Le passage à 90 Hz avec la même résolution a permis de réduire de près de 200 minutes le temps de navigation. Cela conduit inévitablement à la question de savoir si le compromis en vaut la peine. Sur des appareils comme le Pixel 4, qui a une batterie de 2800 mAh, la réponse est décidément non (bien que ce soit discutable sur le Pixel 4 XL). Mais les autres appareils ne sont pas immunisés non plus. OnePlus a déjà promis des écrans à 120 Hz pour les prochains appareils OnePlus 8, mais la ruée vers des taux de rafraîchissement toujours plus élevés semble prématurée.

Où sont les applications et jeux compatibles?

Un autre facteur à considérer est que toutes les applications ne sont pas compatibles avec des taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela signifie que peu importe les paramètres que vous sélectionnez, vos images par seconde (ips) retomberont à 60 lors du basculement entre des applications compatibles et incompatibles, provoquant un scintillement. (Sur certains appareils, vous pouvez utiliser des solutions de contournement pour forcer 90 Hz, mais cela peut provoquer des problèmes.) C’était la principale raison pour laquelle le taux de rafraîchissement était lié à la luminosité sur les téléphones Pixel 4 – le scintillement est moins visible lorsqu’une luminosité plus élevée est activée.

Même le jeu n’est pas un argument terriblement solide en faveur de taux de rafraîchissement élevés sur les smartphones actuels. Pour le moment, la grande majorité des jeux mobiles ne peuvent pas gérer des fréquences d’images élevées. Beaucoup sont plafonnés à 30 ou 60 images par seconde. Cela comprend des favoris comme PUBG Mobile, bien que le support pour 90Hz devrait arriver à un moment donné cette année. Asphalt 9 est un autre titre populaire limité à 30 images par seconde. Il existe des exceptions qui sont activées à 120 Hz, mais le nombre n’est tout simplement pas assez grand pour attirer la plupart des gens.

Il est également important de noter que la haute résolution combinée à des images par seconde élevées et stables nécessite des spécifications robustes et un refroidissement approprié. Ajoutez le prix de l’affichage à 90 Hz dans l’équation et vous voyez un prix global assez élevé. Le seul appareil relativement abordable qui remplit actuellement ces conditions est le Realme X2 Pro, qui a un prix de départ de 399 € en Europe.

Donc, avec tout cela à l’esprit, est-ce que perdre des heures de visionnage d’écran en vaut vraiment la peine pour un défilement plus fluide et une meilleure expérience dans un petit nombre d’applications et de jeux? Nous sommes sûrs que pour certaines personnes, la réponse sera toujours oui, mais pour la grande majorité des utilisateurs, les compromis n’en valent tout simplement pas la peine. À mesure que la technologie mûrit et que les batteries et les spécifications s’améliorent, des affichages à fréquence d’images plus élevée seront une grande fonctionnalité. Jusque-là, la ruée vers des taux de rafraîchissement toujours plus élevés est encore une autre guerre de spécifications utilisée par les fabricants pour attirer davantage l’attention sur leurs smartphones.