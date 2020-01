Voici pourquoi le Pixel 4a sera un meilleur téléphone sans Soli

Lorsque Google a lancé les Pixel 4 et 4 XL l’année dernière, il a passé beaucoup de temps à montrer Motion Sense, un système de gestes qui vous permet de contrôler le téléphone en agitant la main sur l’écran. Bien que cela semble incroyablement cool, la mise en œuvre finale était loin d’être parfaite. Tout ce que vous pouviez faire avec la fonctionnalité était de rejeter les appels, de répéter les alarmes et de contrôler la lecture des médias sur certains services de streaming.

Motion Sense est encore très limité dans ses capacités, et il n’y a tout simplement pas de raison suffisante pour l’utiliser.

Trois mois après son lancement, Motion Sense est toujours limité dans ses capacités. Il n’y a aucune raison impérieuse d’utiliser la fonctionnalité, ce qui le rend d’autant plus frustrant car c’est grâce à Motion Sense que Google n’a pas lancé le Pixel 4 en Inde.

Motion Sense s’appuie sur du matériel radar spécialisé que Google a développé au cours des quatre dernières années – appelé Soli – et parce qu’il fonctionne sur la fréquence de 60 Hz, Google devait obtenir l’autorisation des marchés mondiaux. Il n’a pas réussi à le faire en Inde et a finalement décidé de ne pas lancer le téléphone dans le pays. Ce n’est pas tout; Motion Sense est géo-restreint, donc quel que soit l’endroit où vous achetez le Pixel 4, la fonction est automatiquement désactivée au moment où vous commencez à utiliser le téléphone dans un pays où il n’est pas disponible.

J’ai utilisé le Pixel 4 XL pendant plus d’un mois aux États-Unis et je voulais voir ce que c’était que d’utiliser le téléphone dans un pays où Motion Sense ne fonctionne pas. Une chose en particulier s’est démarquée au cours des deux semaines où j’ai utilisé le Pixel 4 XL en Inde: la durée de vie de la batterie. La durée de vie de la batterie de mon Pixel 4 XL était horrible, mais avec Soli désactivé, j’obtiens constamment une journée d’utilisation sans aucun problème.

Soli est le Bixby de Google – le Pixel 4a sera un meilleur téléphone pour ne pas avoir le matériel radar.

Cela m’amène au cœur de mon argument: en se concentrant tellement sur le fonctionnement de Soli, Google a de nouveau ignoré les domaines clés où il aurait pu améliorer le matériel. Malgré toutes ses avancées dans le domaine de la photographie informatique, Google reste à la traîne de ses concurrents en ce qui concerne les fonctionnalités matérielles de base telles que la biométrie, les technologies de charge et les configurations de mémoire.

J’ai maintenant hâte de voir ce que Google fait avec le Pixel 4a de milieu de gamme. Si des fuites récentes sont une indication, le Pixel 4a aura une esthétique de conception similaire à celle du Pixel 4, mais avec une seule caméra à l’arrière et une découpe de perforation à l’avant. La présence d’un lecteur d’empreintes digitales traditionnel à l’arrière confirme que Pixel 4a ne comportera pas de matériel Soli, ce qui signifie que le téléphone a une chance de se lancer sur davantage de marchés à travers le monde.

Dernièrement, j’ai été plus intéressé par les efforts de milieu de gamme de Google que par ses offres phares. Google n’a aucune chance contre Samsung et Huawei dans le segment premium – le Pixel 4 XL ne vaut tout simplement pas 900 $ – mais il pourrait se tailler une niche dans la catégorie milieu de gamme. Nous l’avons déjà vu avec la série Pixel 3a, et Google doit maintenant fournir des mises à jour significatives avec le Pixel 4a pour continuer sur sa lancée dans ce segment.

