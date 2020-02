Voici pourquoi les écrans de téléphone pliables peuvent être rayés si facilement – .

Aussi passionnant que soient les appareils pliables, la dure vérité est que les fabricants de smartphones ne sont pas en mesure de fabriquer du verre qui peut se plier encore et encore sans se casser. Le Galaxy Fold, le Huawei Mate X, le Motorola Razr et le Galaxy Z Flip disposent d’écrans fragiles qui se cassent plus facilement que les écrans de smartphones traditionnels.

Le Z Flip fait sensation, car il se trouve que c’est le seul téléphone pliable au monde à disposer d’un écran pliable en verre plutôt qu’en polymère transparent. Pourtant, les tests de durabilité suggèrent que Samsung a peut-être été généreux avec ses allégations de verre ultra mince (UTG). Il s’avère que le Galaxy Z Flip possède un écran en verre, mais cet écran est recouvert d’un film plastique destiné à protéger le verre. Et ces engins ne disparaîtront pas de sitôt.

Le Z Flip est peut-être le premier téléphone au monde à proposer du verre pliable, mais cette couche de verre est si fine qu’elle est susceptible d’être endommagée. Un démontage a révélé qu’il suffit de décoller la feuille de plastique par la force pour briser le verre en dessous. C’est comme ça que le verre est cassant. Le protecteur d’écran en plastique a pour but d’ajouter une durabilité supplémentaire à un écran pliable, qu’il s’agisse d’UTG ou de polymère, et d’éviter d’endommager accidentellement l’écran. Voici une animation de Samsung qui montre les couches de verre et de film plastique de l’écran:

Le site en coréen The Elec a une interview à ce sujet qui explique que Sekyung Hi-Tech est la société qui fabrique ces protecteurs d’écran non amovibles pour Samsung. Quel que soit le type d’écran pliable, les protections Sekyung sont nécessaires pour augmenter la durabilité de l’écran.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le premier design du Galaxy Fold avait un énorme défaut, car il permettait aux utilisateurs de décoller la couche de plastique. Cela a détruit l’affichage, car il n’y a pas de moyen facile de retirer le couvercle de l’écran. Les deux sont attachés par une colle transparente destinée à maintenir les surfaces ensemble. De même, essayer d’enlever le film plastique du verre du Z Flip endommage la couche UTG, ruinant le verre et potentiellement l’écran OLED en dessous.

Samsung a ensuite corrigé la conception pour empêcher l’utilisateur de tenter de retirer le film protecteur.

Les tests de durabilité (voir ci-dessus pour le pli) ont montré que la couche de plastique est sujette aux rayures et au perçage, indépendamment de ce qui se trouve en dessous. Bien que rayer le film plastique du Z Flip n’affectera pas la vitre, le protecteur d’écran intégré n’empêchera pas l’écran de se fissurer s’il est percé avec un objet pointu. Et, encore une fois, l’écran OLED peut être endommagé au cours du processus.

L’essentiel semble être que tous les téléphones pliables comporteront un couvercle de film plastique préinstallé et non amovible qui est sujet aux rayures. Mais le but du film de protection est d’augmenter la durabilité de l’ensemble de l’écran et d’éviter de graves dommages.

Le Galaxy Fold 2 devrait disposer de la même technologie d’écran plus tard cette année. Le combiné peut arborer un panneau de verre UTG de la taille d’une tablette recouvert de plastique. Contrairement aux autres téléphones, le Fold 2 serait livré avec un stylet intégré, qui est le genre de gadget qui pourrait laisser des bosses permanentes dans la couche de plastique. Avec tout ce que nous savons sur les écrans pliables, il sera intéressant de voir comment le nouveau Fold supportera une opération de stylet étendue.

Le Razr, quant à lui, pourrait souffrir d’un autre problème grave lié à l’affichage. Quelqu’un a découvert que la couche externe peut se décoller sans subir de dommages antérieurs, ce qui entraîne des dommages permanents à l’écran.

