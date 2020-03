Voici pourquoi les téléphones phares tueurs pourraient ne pas tuer beaucoup en 2020

Le tueur phare est devenu l’une des tendances mobiles les plus importantes ces dernières années, offrant aux consommateurs l’expérience phare du smartphone à un prix plus abordable.

Entre Asus, Xiaomi et Realme, il semble qu’il y ait eu beaucoup de choix au cours de la dernière année ou deux, mais il y a une réelle possibilité qu’il y ait des sélections minces dans la catégorie phare du tueur en 2020.

Un SoC phare cher

Le simple fait auquel sont confrontés les fabricants de tueurs phares est que le processeur Snapdragon 865 – prévu pour être utilisé dans la grande majorité des produits phares Android cette année – est généralement considéré comme beaucoup plus cher que les puces Snapdragon haut de gamme précédentes.

Le Snapdragon 865 n’a pas de modem intégré, utilisant à la place un modem externe X55 5G. Cependant, le modem Snapdragon 865 et 5G est proposé sous forme de package, de sorte que les fabricants ne peuvent pas ignorer les coûts et opter pour un modem 4G uniquement. Cette décision est également discutable, car la 5G n’est tout simplement pas répandue à l’heure actuelle, en particulier sur les marchés phares traditionnels comme l’Inde. Néanmoins, cet ensemble obligatoire ne serait pas un massif problème si le prix a été maintenu sous contrôle, mais tous les signes indiquent une hausse spectaculaire des prix.

Xiaomi a déjà confirmé que sa série Mi 10 est de 120 $ à 140 $ plus chère que la série Mi 9 qui a commencé à 2999 yuans (~ 428 $). Plus précisément, l’exécutif de Xiaomi, Lu Weibing, a déclaré que les coûts de processeur et de modem pour le Mi 10 étaient le double de ceux du Mi 9 totalisant le Snapdragon 855.

En outre, l’analyste noté Ming-Chi Kuo a affirmé que le modem Snapdragon 865 plus X55 5G coûte aux OEM entre 120 $ et 130 $. Et avec des sociétés comme TechInsights signalant que le silicium de l’an dernier a coûté environ 70 $ aux OEM, nous envisageons une forte augmentation des prix du nouveau processeur.

Nous avons également vu Realme oser dépasser son prix phare précédent, car le Realme X50 Pro 5G se vend 599 € (~ 668 $) en Europe ou en Rs. 37 999 (~ 528 $) en Inde. Pendant ce temps, le Realme X2 Pro arrive à 399 € (~ 445 $) et Rs. 29 999 (~ 415 $) respectivement.

Le nouveau Snapdragon 865 n’est pas entièrement responsable des prix plus élevés en 2020, bien sûr. Les nouveaux téléphones offrent plus de caméras que jamais, des écrans plus chers (c’est-à-dire des taux de rafraîchissement élevés, des conceptions perforées et / ou des panneaux OLED), des batteries plus grandes et une nouvelle génération de RAM et de normes de stockage (LPDDR5 et UFS 3.0). Cela dit, le silicium semble certainement être la principale raison de la hausse des prix.

Plus de tueurs phares au second semestre 2020?

Une possibilité est que nous voyons le lancement de téléphones phares plus abordables au cours du second semestre. En effet, Qualcomm pourrait théoriquement baisser le prix de son silicium haut de gamme. La société pourrait choisir de sortir un Snapdragon 865 Plus, mais offrirait toujours le 865 standard à un prix inférieur. Cependant, cela n’est pas garanti.

Nous avons vu le Snapdragon 855 succéder au Snapdragon 855 Plus l’année dernière, mais le directeur général de Poco, Chandolu Manmohan, nous a dit lors du lancement du Poco X2 que la baisse de prix attendue pour l’ancien SoC ne s’était pas produite.

En d’autres termes, nous ne verrons peut-être pas réellement une baisse significative des prix par Qualcomm cette année s’ils empruntent la même voie que 2019. Même si nous constatons une baisse des prix, il y a toutes les chances que le Snapdragon 865 à son nouveau prix soit encore beaucoup plus cher. que la série Snapdragon 855 n’a jamais été en 2019.

Un autre facteur contribuant au prix de plus en plus élevé des téléphones Snapdragon 865 est que les entreprises doivent acheter des modules d’antenne et des composants supplémentaires pour les différentes saveurs 5G. Plus précisément, IHS Markit affirme que la première vague de composants mmWave augmente considérablement la nomenclature d’un téléphone 5G par rapport aux composants d’un appareil sous-6Ghz.

Une solution consiste à fournir un téléphone qui ne prend pas en charge mmWave, mais cela limitera certainement les vitesses potentielles comme Verizon aux États-Unis. Cela n’a cependant pas empêché plusieurs marques de lancer des téléphones 5G sans prise en charge mmWave, comme le Galaxy S20 de Samsung et le Sony Xperia 1 II.

Plus de téléphones haut de gamme à la place?

Même si le prix du Snapdragon 865 pourrait exercer une pression sur les tueurs phares, il semble que l’autre grande menace vient simplement des appareils de milieu de gamme d’aujourd’hui.

Auparavant, vous achetiez un produit phare abordable parce que vous vouliez en avoir pour votre argent, les dernières fonctionnalités, des performances fluides et une excellente qualité d’image. Mais nous avons vu des téléphones de milieu de gamme cocher la plupart de ces cases au cours des deux dernières années.

Entre le Xiaomi Mi 9T, Google Pixel 3a, Samsung Galaxy A50 et Poco X2, il est clair que des appareils moins chers peuvent apporter beaucoup de choses. Bien sûr, ces téléphones n’ont peut-être pas de charge sans fil ni de résistance à l’eau, mais la plupart des produits phares abordables n’en ont pas non plus.

Et le segment de milieu de gamme ne s’améliorera qu’en 2020, avec des chipsets récents tels que le Snapdragon 765G, Snapdragon 730G, Dimensity 800 et Helio G90T suspendus avec du silicium phare plus ancien. En fait, comme le souligne notre propre Rob Triggs, les SoC de milieu de gamme offrent désormais la toute dernière technologie CPU, des GPU plus performants et de nombreuses fonctionnalités appareil photo / photographie.

L’analyste Ming-Chi Kuo a ajouté plus de carburant à la poussée du milieu de gamme en signalant que Qualcomm a réduit le coût de son chipset Snapdragon 765 haut de gamme de 25-30% à 40 $, ce qui sous-estime apparemment le chipset phare de MediaTek Dimensity 1000. Le processeur haut de gamme de la firme taïwanaise coûterait entre 60 et 70 dollars.

Entre cette baisse de prix annoncée et l’amélioration des SoC budgétaires, les OEM pourraient être contraints de produire des téléphones de milieu de gamme meilleurs et plus abordables au lieu des tueurs phares.

Le seul inconvénient de cette approche et de l’utilisation du silicium phare de l’année dernière est que vous allez toujours perdre des fonctionnalités clés. Ceux-ci incluent l’enregistrement vidéo 8K, un FAI ultra-rapide (pour le traitement d’image haute résolution et super slow-mo), et un CPU et GPU vraiment à la pointe de la technologie.

Qu’est-ce que cela signifie pour les tueurs phares?

Les fabricants proposant des produits phares abordables devaient souvent faire face à des marges minces, mais le coût du silicium phare en 2020 signifie que les clients ne peuvent pas s’attendre à voir le même rapport qualité-prix. Comment pouvez-vous vous attendre à ce qu’un téléphone haut de gamme de ~ 300 $ ait de nombreuses fonctionnalités en 2020 alors que les OEM dépensent au moins 70 $ de plus sur les coûts du processeur?

En fait, il semble de plus en plus probable que les consommateurs à la recherche d’un produit phare abordable seront coincés avec l’un des trois choix potentiels en 2020.

Une option est qu’ils devront payer une petite prime pour un produit phare plus cher comme la série Mi 10 ou Realme X50 Pro 5G, qui sera probablement encore moins cher que les autres téléphones Snapdragon 865.

La deuxième option pour les consommateurs est un tueur phare qui fait en fait une tonne de compromis par rapport aux appareils précédents afin d’atteindre un prix de 300 $ à 350 $. Cela pourrait signifier un écran de qualité inférieure (c.-à-d. Une résolution inférieure, un écran LCD ou aucun taux de rafraîchissement élevé), une conception bon marché (c.-à-d. En plastique), moins de caméras, une RAM plus ancienne et des normes de stockage, une technologie de charge plus lente et un contrôle de la qualité douteux. Et le nouveau chipset vaut-il vraiment toutes ces réductions potentielles?

Enfin, la troisième option pour les consommateurs à la recherche d’un produit phare abordable mais complet consiste simplement à obtenir un téléphone milieu de gamme supérieur à la place. L’argent que les OEM auraient dépensé pour un Snapdragon 865 coûteux peut être dépensé pour une meilleure technologie d’écran, une conception plus premium, une meilleure expérience de caméra et plus de stockage, uniquement avec un SoC de milieu de gamme moindre, mais toujours incroyablement puissant.

Quoi qu’il en soit, il semble que la catégorie phare des tueurs sera sous forte pression en 2020, bien que cela ne puisse pas durer longtemps. 2021 pourrait voir un retour à la forme pour le segment, les composants 5G devenant plus courants, ce qui, espérons-le, entraînerait une résurgence de produits phares abordables.

