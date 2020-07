Voici pourquoi l’Inde boycotte les applications et la technologie chinoises

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

L’interdiction de l’Inde sur plus de 60 applications chinoises populaires a pris tout le monde au dépourvu récemment. Cette décision intervient au milieu d’une vague montante de sentiments anti-chinois dans le pays. Cette animosité croissante a conduit à des actions drastiques de la part des éléments marginaux, notamment le blocage de l’usine Oppo en Inde, mais également des actes de vandalisme contre les vitrines de stockage de smartphones chinois. Alors, qu’est-ce qui se passe ici?

La pandémie de COVID-19 pourrait avoir alimenté un sentiment négatif contre la Chine, mais la récente escarmouche frontalière entre l’Inde et la Chine a ouvert la voie à une guerre froide moderne. Pour l’instant, ce conflit se déroule comme une guerre entre les économies et le commerce, la technologie étant la malheureuse victime.

La frontière sino-indienne s’étend sur 4 056 kilomètres avec au moins 20 régions contestées, la vallée de Galwan n’en étant qu’une. Alors que la véritable histoire est toujours en mouvement, l’Inde allègue que l’armée chinoise a empiété et revendiqué un tronçon de territoire de 60 km2.

La marée montante du sentiment anti-chinois a été alimentée par les partis politiques, l’appel du Premier ministre à l’autonomie et à une large focalisation sur la fabrication locale, ainsi que les médias sociaux appellent au boycott des produits chinois. Cela a abouti à l’interdiction de 60 applications populaires sous le couvert de la sécurité nationale. Ces applications étaient censées promouvoir des activités «préjudiciables à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde». La liste comprend le géant des médias sociaux TikTok, ainsi que des applications populaires comme Mi Community, Weibo, WeChat et BeautyPlus.

L’Inde est l’étoile brillante de la croissance dans la course mondiale aux smartphones. En fait, après la Chine, c’est le plus grand marché de smartphones au monde. Cependant, dans une économie de plus en plus mondialisée, les actions de l’Inde pourraient avoir d’énormes répercussions sur l’avenir.

La révolution numérique de l’Inde a été alimentée par les fournisseurs chinois de smartphones qui ont apporté une valeur incroyable au segment. Xiaomi occupe une part de marché de 30,6% de l’espace des smartphones en Inde. Quatre des marques de smartphones les plus vendues dans le pays sont chinoises. Pendant ce temps, des applications comme TikTok ont ​​nivelé le terrain de jeu en faisant apparaître des talents de l’arrière-pays et en leur donnant une audience mondiale.

Une justification courante du boycott chinois est l’idée qu’il stimulera les marques et les écosystèmes indiens. En fin de compte, Xiaomi et d’autres fournisseurs chinois ont prospéré exactement en raison du manque d’options de qualité de la part des fournisseurs de smartphones indiens.

Même pour les smartphones fabriqués en Inde, une grande partie de la chaîne d’approvisionnement repose toujours sur des composants importés de Chine et d’autres pays. Une étude de Counterpoint Research et IIM-B affirme que la localisation des composants est encore bien inférieure à 30%. Cela représente moins de la moitié des 70% de localisation de composants observés en Chine.

La localisation des composants en Inde est bien inférieure à 30%.

En outre, une grande partie des réseaux de télécommunications indiens sont construits sur des équipements fournis par Huawei et ZTE. Le coût de remplacement des composants fabriqués en Chine ou même de construction d’alternatives indigènes, une fois de plus par l’octroi de licences de brevets chinois, est énorme et est quelque chose qui serait inévitablement transmis aux clients.

Ce ne sont pas seulement les smartphones et les télécommunications. Certaines des plus grandes startups indiennes ont un financement chinois derrière elles. Que ce soit le concurrent Amazon Flipkart, l’application de livraison de nourriture Swiggy, ou l’agrégateur de taxi Ola, Alibaba et Tencent en Chine ont investi des milliards pour assurer leur succès.

En bref, il est presque impossible de faire sortir la technologie chinoise de l’Inde. Les chaînes d’approvisionnement et les investissements mondiaux sont tellement ancrés que vous ne pouvez tout simplement pas exclure complètement un pays, en particulier la Chine. Cependant, cela ne doit pas nécessairement être le cas.

L’Inde a fait des progrès dans le cadre du programme «Make in India», qui a donné une grande impulsion à la fabrication nationale. Aujourd’hui, Xiaomi emploie à elle seule plus de 50 000 personnes dans le pays. Cela comprend plus de 30 000 travailleurs dans les usines de fabrication, la grande majorité étant des femmes. Oppo et Vivo sont d’autres marques chinoises qui ont installé des usines de production à part entière dans le pays. Ce sont les emplois, les revenus et la fiscalité qui vont directement en Inde.

Avec des efforts croissants pour la localisation, l’Inde peut jouer à son avantage et développer des talents technologiques locaux. Il faut un effort concerté et des années de réflexion, d’innovation et d’investissement technologiques pour inverser la tendance.

Une interdiction arbitraire d’application crée un dangereux précédent, en particulier lorsqu’elle est placée dans le contexte d’un récit nationaliste chargé d’émotions. Déjà, certaines des plus grandes marques de smartphones du pays sont confrontées à la chaleur en termes d’attrait de la marque. Les autorités indiennes retiennent même les expéditions entrantes en provenance de Chine, sur une pente glissante qui ne manquera pas d’affecter les consommateurs le plus tôt possible.

Que se passe-t-il lorsque les fabricants de téléphones ne peuvent pas obtenir les composants nécessaires pour créer votre smartphone préféré? Non, la réponse n’est pas une marque indienne alternative se levant pour l’occasion comme un phénix de ses cendres. Au lieu de cela, c’est l’acheteur qui devra faire face à la hausse des prix, à la réduction des fournitures et au manque d’options.

L’Inde tente de créer un écosystème d’applications et de technologies en étouffant la concurrence. Ce faisant, elle risque de devenir la chose même à laquelle elle s’oppose. Quelques jours seulement après l’interdiction des applications, nous commençons déjà des efforts limités pour recréer une expérience similaire. Cependant, les applications de copie ne vont tout simplement pas le couper.

Les alternatives locales aux applications interdites, comme Mitron, Chingaari, Roposo et ShareChat, offrent une excellente acquisition d’utilisateurs. Mais leur ensemble de fonctionnalités est insuffisant, l’UX est non poli et on ne sait pas dans quelle mesure ils pourront conserver les utilisateurs en l’absence d’un contexte mondial, ainsi que de contenu.

La rhétorique vide et les coups de jambon risquent d’aliéner l’Inde de l’écosystème technologique mondial.

Construire un bon écosystème, que ce soit des applications ou du matériel, prend du temps. L’Inde devrait se concentrer sur une image plus large, tout en résolvant les problèmes politiques par la voie diplomatique, plutôt que des interventions brutales dans l’industrie.

La rhétorique vide et les coups de jambon risquent d’aliéner l’Inde de l’écosystème technologique mondial. L’idée de développer l’autosuffisance grâce à la technologie locale est incroyable, mais cela ne peut pas se faire isolément. La beauté de la technologie est qu’elle est inclusive et éclate des bulles pour ouvrir l’accès au monde.