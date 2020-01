Voici pourquoi OnePlus n’a pas encore fabriqué de téléphone pliable

Cnet

OnePlus s’est penché sur les téléphones pliables, mais le PDG Pete Lau n’est pas encore croyant. The Verge a rattrapé la tête de OnePlus en marge du lancement de OnePlus Concept One. Dans une interview en podcast avec la publication, Lau a déclaré que OnePlus n’avait pas encore trouvé de valeur significative pour fabriquer un smartphone pliable.

Il estime que l’attrait des pliables est «compensé par les lacunes ou les inconvénients de l’état actuel de la technologie». Lau dit qu’il a des scrupules avec la façon dont les plis apparaissent sur les écrans des téléphones pliables tels que le Samsung Galaxy Fold. En raison de la nature plastique des écrans pliables actuels, l’écran peut se rayer facilement et des problèmes peuvent survenir au moment où le pliage se produit, explique Lau. «Ce n’est pas quelque chose que je peux accepter dans les produits qui sont fabriqués», ajoute-t-il.

Lau dit que la technologie doit atteindre un niveau où les plis d’affichage sont nets et n’ont pas d’impact sur la convivialité potentielle des téléphones. Il a même ignoré le Moto Razr redessiné. L’exécutif dit que même s’il s’agit d’une implémentation différente, son écran fait face aux mêmes défis que le Galaxy Fold.

Il semble que Lau ne soit pas le seul opposant en ce qui concerne la technologie actuelle des smartphones pliables. Nous avons déjà entendu des sentiments similaires de la part des dirigeants de LG. La société avait confirmé qu’elle fabriquait un téléphone pliable en 2018, mais a ensuite mis ces plans en faveur d’écrans à double écran en option.

L’industrie des smartphones, cependant, semble assez optimiste quant à l’avenir immédiat des téléphones pliables. Samsung et Huawei approchent presque du lancement de leur deuxième lot d’appareils pliables – Galaxy Z Flip et Mate XS. Des joueurs comme Xiaomi et Oppo semblent également travailler vers des pliables. La moto, comme nous l’avons mentionné plus tôt, a également sauté le pas avec le Razr.

Les analystes prédisent que les téléphones pliables resteront des créneaux jusqu’en 2024, et d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, nous sommes en quelque sorte d’accord. Que pensez-vous des téléphones pliables? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires”.

