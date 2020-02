Voici pourquoi vous ne devriez pas vous inquiéter de la détection AFib d’Apple Watch

Un article récent dans Fortune déclare: “Les consommateurs devraient-ils se méfier de l’application de surveillance du rythme cardiaque d’Apple?” Il a examiné les résultats de plusieurs études avec la détection AFib de l’Apple Watch. Dans une étude, il a détecté AFib 34 fois sur 90, soit une précision de 41%.

Détection AFib

Apple indique clairement que l’Apple Watch n’est pas un appareil médical, bien qu’elle ait été approuvée par la FDA pour la surveillance cardiaque. En fait, la FDA répertorie l’Apple Watch comme un appareil de classe II, ce qui la place au même niveau que les préservatifs et les kits de grossesse à domicile.

Sur le site Web d’Apple, il est indiqué: “Une fréquence cardiaque inférieure à 50 BPM ou supérieure à 120 BPM affecte la capacité de l’application ECG à rechercher AFib, et l’enregistrement est considéré comme non concluant.”

Pour les personnes soucieuses de leur santé cardiaque, il est important de garder à l’esprit ce qui précède. L’Apple Watch peut effectuer une surveillance limitée, mais ce n’est pas un appareil médical. Si vous recevez une alerte AFib, consultez votre médecin et discutez des résultats. Ensuite, ils peuvent examiner votre rythme cardiaque avec de vrais dispositifs médicaux.

Comme l’a expliqué un urgentologue,

En résumé, la nouvelle Apple Watch ressemble à un excellent outil, mais elle n’est pas destinée à être un appareil de qualité médicale et non un substitut à une évaluation médicale et professionnelle en cas de symptômes. Même si votre ECG Apple Watch semble totalement normal, cela ne signifie pas nécessairement que vous ne souffrez pas de fibrillation auriculaire ou d’autres anomalies cardiaques.

