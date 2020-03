Voici quand Huawei s’attend à ce que les téléphones pliables deviennent moins chers

Les téléphones pliables sont vraiment agréables à regarder et offrent un design unique auquel les téléphones à barres de chocolat ordinaires ne peuvent pas rivaliser. Ils ont également des spécifications premium, ce qui les rend encore plus attrayants. Cependant, leurs étiquettes de prix coûteuses les ont jusqu’à présent empêchés de devenir un marché de masse. Du Samsung Galaxy Z Flip au Motorola Razr et même au Huawei Mate XS, vous envisagez facilement de payer plus de 1000 $ pour mettre la main sur un téléphone pliable.

Alors, quand leurs prix vont-ils baisser? Y aura-t-il un jour où les téléphones pliables coûteront le même prix que les téléphones ordinaires? Selon le PDG du groupe de consommateurs Huawei, Richard Yu, il faudra environ deux ans pour que cela se produise.

«Le coût dans cette catégorie est très élevé; nous perdons de l’argent. Les coûts sont si élevés, vous ne pouvez pas le croire, vous ne pouvez pas faire de profit », a déclaré Yu à Wired.

Parlant du Mate XS, l’exécutif a déclaré que la demande pour son deuxième téléphone pliable à 2 400 $ (16 999 yuans chinois) était très élevée. Il a ajouté que Huawei augmentait la production et les expéditions du téléphone, malgré son prix élevé.

En comparaison, même le Galaxy Z Flip de Samsung semble avoir réussi décemment en ce qui concerne la demande des consommateurs. Le téléphone s’est rapidement vendu lorsqu’il a été mis en vente pour la première fois. Bien que Samsung n’ait pas révélé les chiffres réels des expéditions, il avait précédemment déclaré à Android Authority que l’intérêt pour le Galaxy Z Flip était «tout simplement incroyable».

Étant donné que davantage de joueurs de smartphones entrent (ou devraient entrer) dans le giron et que l’industrie elle-même est en train de mûrir, nous nous attendons à ce que cela ne prenne pas longtemps avant de voir des téléphones pliables inférieurs à 1000 $.

L’année dernière, Yu avait prédit que les téléphones pliables prendraient environ cinq ans pour devenir standard. En fait, il avait également déclaré qu’avec le temps, les téléphones pliables pouvaient coûter aussi peu que 500 $.

Pour que les prix des téléphones pliables descendent aussi bas que 500 $, nous devrons probablement attendre que des fabricants à bas prix comme Xiaomi, Oppo, Vivo et d’autres rejoignent le train en marche. Ces fabricants affinent probablement leurs conceptions et attendent des composants moins chers avant de plonger leurs orteils dans l’étang.

