Voici quand «The Falcon and the Winter Soldier» et «WandaVision» arrivent à Disney + – .

S’adressant aux investisseurs lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de la société mardi après-midi, le PDG de Disney, Bob Iger, a annoncé quelques dates de sortie pour les prochains spectacles Disney +. La première série MCU sur le service de streaming – The Falcon and the Winter Soldier – fera ses débuts en août, tandis que WandaVision sera diffusée en décembre.

Nous savions que les deux émissions devaient être lancées cette année, mais Disney n’avait fourni que des fenêtres de sortie générales avant aujourd’hui. Ces annonces surviennent quelques jours seulement après que Disney nous ait donné nos premiers regards sur The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki (qui n’a pas reçu de date de sortie) lors du Super Bowl.

Bien que WandaVision devait initialement être lancé en 2021, avec Loki, Disney a choisi de déplacer l’émission jusqu’à la fin de 2020 il y a quelques semaines. Nous ne savons toujours pas grand-chose sur l’intrigue de Falcon et le soldat d’hiver ou WandaVision, mais les rapports suggèrent que les deux seront étroitement liés au MCU. En fait, la rumeur veut que WandaVision sera un incontournable avant la sortie de Doctor Strange dans le multivers de la folie en 2021.

Mais peu importe à quel point ces émissions influencent l’univers du film, le moment est particulièrement remarquable ici, car The Falcon and the Winter Soldier devrait arriver au milieu de l’été, ce qui s’avère être un endroit vide pour le MCU cette année. Black Widow sera lancé en mai et The Eternals arrivera en novembre, mais si vous voulez du contenu MCU entre les mois, vous aurez besoin d’un abonnement Disney +.

Enfin, Disney a également annoncé que The Mandalorian reviendra pour la saison 2 en octobre.

Source de l’image: Disney

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

