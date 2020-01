Voici quand votre téléphone Huawei recevra EMUI 10 (mise à jour: feuille de route stable)

Huawei

EMUI est l’un des skins Android les plus conflictuels, mais Huawei a fait un excellent travail pour l’améliorer au fil des ans. EMUI 10 est la dernière version du skin Android de Huawei, mais quand pouvez-vous vous y attendre?

Huawei a annoncé lors de sa conférence des développeurs en août que la version bêta EMUI 10 sera disponible pour la série Huawei P30 à partir du 8 septembre 2019. La société a déclaré que la version bêta EMUI 10 serait également accessible sur la série Huawei Mate 20 pour les débutants.

Le fabricant n’a pas non plus révélé de calendrier de lancement ou de marché pour la version bêta, mais cela était censé être un calendrier pour les utilisateurs chinois. Heureusement, nous avons mis à jour les chronologies occidentales ci-dessous. Lire la suite pour tous les détails!

Sortie stable sur les marchés occidentaux

Le fabricant chinois a publié une feuille de route EMUI 10 stable mise à jour le 20 janvier 2020, confirmant les plans de déploiement mondial. Malheureusement, la société n’a divulgué aucune date de lancement spécifique après janvier 2020 – consultez la liste ci-dessous.

Janvier 2020 – P30 Pro, P30, Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 X (4G) et Nova 5T «derniers mois» – Porsche Design Mate 20 RS, Mate 20 X (5G), P30 Lite, Nova 4e, P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Porsche Design Mate 10, Porsche Design Mate RS, Mate 20 Lite, P Smart 2019, P Smart Plus 2019, P Smart Pro, P Smart Z, Nova 4 et Nova Lite 3

La fenêtre de version bêta mondiale pour les séries P30 Lite, P20 et Mate 10 est répertoriée comme mars 2020. Cela signifie que nous ne verrons probablement pas la version stable arriver sur ces téléphones avant cette date.

Et la bêta?

Huawei a publié une feuille de route EMUI 10 à l’IFA 2019, initialement considérée comme une feuille de route de mise à jour stable. Mais il s’avère que nous examinions une feuille de route pour la version bêta, selon 9to5Google. Voici où les utilisateurs occidentaux peuvent s’attendre à participer à l’action bêta EMUI 10.

Novembre 2019 – P30, P30 ProDécembre 2019 – Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS, Mate 20 X (4G), Honor 20, Honor View 20 mars 2020 – P30 Lite, série P20, série Mate 10 T2 2020 – Autres modèles

La mise à jour propose un meilleur mode sombre (y compris des API pour les développeurs tiers), une connectivité inter-appareils améliorée et des animations système améliorées. Ce n’est donc pas un saut aussi important que l’EMUI 9, mais c’est quand même bienvenu.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous entendrons plus d’informations sur le déploiement d’EMUI 10. Sinon, vous pouvez également consulter le tracker Android 10 sur le lien.