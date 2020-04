Voici quand votre téléphone Nokia recevra la mise à jour Android 10

L’engagement de Nokia envers Android One signifie que tous ses téléphones disposent d’une interface propre sans bloatware. Les appareils Nokia constituent la grande majorité des téléphones Android One, et bien que l’un des avantages de posséder un appareil Android One soit des mises à jour rapides, cela n’a pas été le cas jusqu’à présent.

Alors que Nokia a déployé la mise à jour Android 10 sur six appareils d’ici janvier 2020, une grande partie de ses téléphones commencent à recevoir la mise à jour tout de suite. Nokia a révisé son calendrier de mise à jour d’Android 10 plus tôt cette année, retardant la mise à jour de plusieurs téléphones.

Dans l’ensemble, Nokia met à jour 21 appareils de son portefeuille vers Android 10. Voici l’état du déploiement d’Android 10 de Nokia:

Liste des téléphones Nokia déjà sur Android 10

Si vous utilisez le Nokia 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 6.2 ou le Nokia 8 Sirocco et que vous ne voyez pas encore la mise à jour Android 10, tenez-vous bien. Ces mises à jour sont déployées en plusieurs phases, et il faut généralement quelques semaines à tout le monde pour recevoir l’OTA.

Liste des téléphones Nokia attendant la mise à jour d’Android 10

Nokia s’est engagé à fournir la mise à jour Android 10 à la plupart de ses anciens appareils au deuxième trimestre 2020. La mise à jour devrait être déployée sur le Nokia 5.1 Plus dans le courant du mois de mai, avec d’autres téléphones de cette liste qui devraient suivre peu de temps après. Il n’y a pas encore de calendrier provisoire, mais si le déploiement en avril est une indication, la plupart des appareils de cette liste devraient être mis à jour vers Android 10 d’ici juin:

Nokia 5.1 Plus

Nokia 3.1 Plus

Nokia 2.1

Nokia 3.1

Nokia 5.1

Nokia 1

Nokia 1 Plus

Nokia a eu son lot de problèmes lors du déploiement, avec la mise à jour Android 10 provoquant une multitude de problèmes sur le Nokia 7.1, avec des fonctionnalités de base comme les appels et la connectivité Wi-Fi perturbés pour plusieurs utilisateurs. Les utilisateurs de Nokia 6.1 ont également vu des problèmes de Wi-Fi après être passés à Android 10.

Et bien que Nokia ait fait un travail décent en fournissant des mises à jour de plate-forme aux appareils budgétaires de son portefeuille, il n’a pas été aussi diligent lorsqu’il s’agit de déployer des mises à jour de sécurité régulières. Le fabricant s’est engagé à fournir des mises à jour trimestrielles pour la plupart des téléphones, et bien que ce soit encore mieux que la plupart des marques, il ne tient pas tout à fait les promesses d’Android One.

