Voici quand votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO recevra la mise à jour MIUI 12

MIUI 12 est maintenant officiel, avec le dernier skin de Xiaomi offrant une gamme de nouvelles fonctionnalités. Certaines de ces fonctionnalités incluent un mode sombre amélioré à l’échelle du système, des fonctions d’appel assistées par IA, un affichage dynamique permanent, une nouvelle conception visuelle, des ajustements aux animations du système et des correctifs de confidentialité indispensables.

La version stable de MIUI 12 commencera à être déployée à partir du mois prochain en Chine, les modèles mondiaux recevant la mise à jour plus tard dans l’année. C’est à ce moment que votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO recevra la mise à jour MIUI 12.

Mise à jour de MIUI 12: Quand est-ce que ça se déploie?

Un calendrier provisoire de mise à jour de MIUI 12 a été partagé par l’équipe de MIUI sur Weibo, et cela nous donne une indication sur le moment où votre téléphone recevra probablement la mise à jour. Sur la base des notes de publication, la mise à jour MIUI 12 commencera à être déployée sur les téléphones Xiaomi en Chine dans le courant du mois de juin.

Le calendrier de mise à jour est principalement destiné au public chinois de MIUI, et n’est pas indicatif du moment où la mise à jour sera déployée sur les variantes mondiales des téléphones Xiaomi. MIUI a deux succursales: une version adaptée à la Chine et une ROM mondiale avec Google Mobile Services – y compris le Play Store, Gmail, Drive, YouTube, Chrome et autres – pour d’autres marchés.

À ce stade, nous ne savons pas quand la mise à jour MIUI 12 fera son chemin vers les variantes mondiales des téléphones Xiaomi. Xiaomi partage généralement ses plans quelques semaines après la publication de la mise à jour sur la Chine, et avec la série Mi 10 qui devrait faire ses débuts en Inde sous peu, il est possible que nous en entendions plus sur le déploiement mondial de MIUI 12 pendant l’événement.

Mise à jour MIUI 12: Liste des téléphones éligibles

Pour l’instant, voici la liste des téléphones confirmés pour recevoir la mise à jour MIUI 12. La mise à jour sera déployée en trois vagues, avec les derniers téléphones de Xiaomi inclus dans la première vague. Les téléphones de la première vague recevront la mise à jour à la fin de juin, et pour l’instant, il n’y a pas de calendrier quant au moment où les mises à jour pour les téléphones des deuxième et troisième vagues commenceront.

MIUI 12 première vague:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Xiaomi Mi 9

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30

Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro

Redmi K20 / Mi 9T

MIUI 12 seconde vague:

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

MIUI 12 troisième vague:

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi 8 Youth Edition

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi 6X

Redmi Note 8

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 6 Pro

Redmi 6

Redmi 6A

Redmi Note 5

Redmi S2

Il manque pas mal d’appareils sur cette liste – notamment les POCO F1 et X2 – mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Ce n’est qu’une liste préliminaire destinée aux utilisateurs de MIUI en Chine, et nous aurons bientôt plus d’informations sur le déploiement mondial de MIUI 12. Nous mettrons à jour cette liste une fois que nous aurons plus de détails à ce sujet.

Xiaomi a fait un travail décent en déployant les versions récentes de MIUI sur les appareils plus anciens de son portefeuille, et nous devrions voir une tendance similaire cette année. La liste mondiale devrait inclure un ensemble plus large d’appareils remontant à plusieurs années, alors restez à l’écoute pour en savoir plus sur le déploiement de MIUI 12.

