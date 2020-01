Voici quand vous pourrez enfin regarder la préquelle de Game of Thrones de HBO – .

Nous parlons souvent des remplacements de Game of Thrones parce que tant de studios tentent de reproduire l’énorme succès que HBO a eu avec la série. Des émissions comme The Witcher, Lord of the Rings et His Dark Materials sont quelques-unes des nouvelles séries télévisées qui sont déjà disponibles ou bientôt sur les sites de streaming et HBO. Mais si vous voulez une action Game of Thrones plus authentique dans l’univers Thrones, vous devrez attendre que HBO lance sa première préquelle. Et vous attendez assez longtemps, compte tenu de la dernière déclaration de HBO à ce sujet.

Parlant à Variety de la série House of the Dragon TV, le chef de la programmation de HBO, Casey Bloys, a déclaré que 2022 était sa meilleure estimation pour le moment. “Ils sont dans la salle de rupture en ce moment”, a déclaré Bloys. “Je suppose que nous le verrons dans les airs en 22.”

Le nouveau spectacle, co-créé par George R.R. Martin et Ryan Condal, aura lieu 300 ans avant les événements de Thrones, et il est basé sur Fire & Blood. C’est à peu près tout ce que nous savons sur la préquelle en ce moment.

Bloys a expliqué pourquoi HBO a refusé l’autre préquelle, même après le tournage du pilote – c’est le pilote avec Naomi Watts dont nous avons tous beaucoup entendu parler. “Les pilotes – parfois, ils se réunissent, parfois non”, a déclaré Bloys. «Et je dirais que c’était très bien le cas ici. Il n’y a rien que je voudrais signaler et dire “Oh, c’était le problème.” “

Il a révélé que Jane Goldman a créé un monde magnifique pour la série qui a finalement été annulée. “Cette [prequel] était de 8 000 ans avant le spectacle actuel, il a donc fallu beaucoup plus d’invention », a-t-il déclaré. «L’un des avantages de House of the Dragon est qu’il y avait un texte de George, et il y avait un peu plus de feuille de route. [Goldman’s prequel] a eu plus de défis en termes de création d’un monde, mais je pense qu’elle a géré cela magnifiquement … il n’y avait pas une chose flagrante. “

House of the Dragon semble pouvoir gagner, et nous ne pouvons qu’espérer que HBO puisse recréer la magie qui a rendu Game of Thrones si incroyable pendant sept saisons.

.