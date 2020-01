Voici quand vous pouvez regarder SpaceX faire exploser une fusée (exprès!) – .

Dans sa quête de révolutionner de nombreux aspects de l’industrie spatiale, SpaceX n’a ​​jamais craint ses échecs. En fait, il a pris l’habitude de les célébrer à chaque occasion, se moquant nonchalamment de toutes ses propres lacunes, dont beaucoup ont entraîné l’explosion de roquettes alors qu’elles n’étaient certainement pas censées le faire.

La semaine prochaine, une fusée SpaceX va exploser à nouveau, mais cette fois, ce sera exprès. La société prévoit actuellement un test d’abandon en vol pour le 18 janvier qui verra un SpaceX Falcon 9 exploser en toute sécurité au-dessus de l’océan Atlantique.

Le test est d’une importance vitale pour le développement du Crew Dragon de SpaceX, car il démontrera que le module d’équipage peut échapper en toute sécurité à une fusée défaillante. Ce sont des systèmes comme celui-ci qui assureront la sécurité des membres d’équipage en cas d’urgence réelle, et il est extrêmement important que SpaceX réussisse.

Pour le test, le Falcon 9 de SpaceX lancera à partir du Kennedy Space Center et voyagera vers le ciel pendant une période d’un peu moins de 90 secondes. À ce stade, le Crew Dragon commencera son évasion et le Falcon 9 explosera sur commande. Le module d’équipage viendra ensuite se poser dans l’océan Atlantique.

Crew Dragon est la contribution de SpaceX au programme Commercial Crew de la NASA. Le Crew Dragon de SpaceX et le Starliner de Boeing devraient être les véhicules sur lesquels la NASA s’appuiera pour transporter les astronautes vers et depuis la Station spatiale internationale, mais le développement et la livraison des deux véhicules à la NASA sont déjà bien en retard.

Un test d’abandon réussi contribuera grandement à démontrer que le Crew Dragon de SpaceX est prêt à commencer à transporter des astronautes humains. Comme SpaceX est bien connu pour le faire, la société hébergera une diffusion en direct du lancement et des tests, nous aurons donc tous la possibilité de regarder SpaceX exploser une fusée en direct et exprès.

.