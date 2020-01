Voici quelques-uns des fonds d’écran Samsung Galaxy S20

91mobiles / Onleaks

La série Galaxy S20 n’est pas encore sortie – en fait, elle n’a même pas été officiellement annoncée par Samsung. Cependant, cela n’a pas empêché Internet d’accéder aux fonds d’écran du Samsung Galaxy S20 (via les développeurs XDA). Enfin, certains au moins.

Ci-dessous, vous trouverez quatre fonds d’écran différents, chacun avec une conception de variation subtile pour un total de huit fonds d’écran Galaxy S20. Vous pouvez télécharger chaque fond d’écran individuellement en cliquant sur celui que vous aimez le plus. Cependant, gardez à l’esprit que l’image sera compressée. Si vous voulez l’original en pleine résolution, vous devrez faire défiler vers le bas de cet article et télécharger un fichier ZIP avec les huit dans un format non compressé.

En attendant, consultez la poignée de fonds d’écran Galaxy S20 ci-dessous:

Il convient de noter qu’il existe quatre schémas de couleurs distincts ici: violet, rouge, noir et bleu. Habituellement, les fonds d’écran officiels de Samsung sont parfaitement liés au coloris physique de l’appareil, il est donc raisonnable de supposer que nous verrons les appareils Galaxy S20 en violet, rouge, bleu et en noir et blanc habituel.

Samsung lancera officiellement la série Galaxy S20 le 11 février, dans un mois seulement. Restez à l’écoute pour une attaque continue de fuites liées à la prochaine série phare.

Vous souhaitez télécharger les huit fonds d’écran Galaxy S20 disponibles? Cliquez sur le bouton ci-dessous.