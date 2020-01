Voici tous les produits annoncés au CES 2020 que vous pouvez réellement acheter

Les imprimantes peuvent être la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à Epson, mais au CES 2020, la société a dévoilé un nouveau projecteur alimenté par Android TV qui semble sacrément impressionnant. C’est ce qu’on appelle l’EF-100, et il peut lancer une image de 150 pouces, a 2000 lumens de luminosité et une précision de couleur 100% RVB. Étant donné qu’Android TV est intégré, vous avez un accès facile à Netflix, Disney Plus et à d’autres applications de streaming.