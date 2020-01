Voici tous les restaurants où vous pouvez obtenir des trucs gratuits pour votre anniversaire – .

Êtes-vous malade et fatigué d’obtenir des cadeaux boiteux pour votre anniversaire? Vous devez toujours être gracieux, bien sûr, car c’est la pensée qui compte. Mais une fois que vous avez fini de prétendre qu’une paire de chaussettes jaunes est exactement ce dont vous aviez besoin, il est temps d’obtenir quelque chose qui vous rendra réellement heureux le jour de votre anniversaire: de la nourriture gratuite!

Vous ne le réalisez peut-être pas, mais il y a tellement de restaurants qui vous offriront gratuitement de la nourriture et d’autres cadeaux pour votre anniversaire. Des entrées et accompagnements gratuits aux desserts, boissons et plus gratuits, il y a tellement d’options différentes pour ceux qui recherchent un petit cadeau d’anniversaire à la maison.

Offers.com a parcouru Internet et a trouvé plus de 160 établissements différents qui veulent vous connecter. Jetez un œil à la liste et vous trouverez des offres incroyables qui ne demandent qu’à être traitées. Choisissez vos trois favoris et appuyez sur l’un pour le petit déjeuner, un pour le déjeuner et un pour le dîner! Consultez la liste complète ci-dessous.

Freebies et offres pour le petit-déjeuner

Bojangles – Lorsque vous vous abonnez au e-club de Bojangles, vous recevrez un biscuit Bo-Berry gratuit le jour de votre anniversaire avec tout achat.

Bruegger’s – Lorsque vous vous inscrivez au cercle intérieur de Bruegger, vous recevrez un bagel gratuit avec du fromage à la crème le jour de votre anniversaire (offre valable 14 jours).

Bagels Einstein Bros – En tant que membre du Einstein Bros Bagel Club, vous recevrez un sandwich aux œufs gratuit le jour de votre anniversaire avec un achat séparé.

JE SAUTE – Inscrivez-vous à la liste de diffusion MyHop et obtenez des crêpes gratuites pour votre anniversaire.

Restaurant de gaufres – Profitez d’une gaufre classique gratuite pour votre anniversaire lorsque vous rejoignez le Club Regulars.

Freebies apéritif et offres

Buffalo Wild Wings – Recevez des ailes gratuites pendant votre mois d’anniversaire si vous rejoignez Blazin ’Rewards.

Jack dans la boîte – Si vous vous inscrivez à la liste de diffusion Jack in the Box, vous pouvez obtenir un coupon pour deux tacos gratuits pendant votre semaine d’anniversaire avec une pièce d’identité valide.

À la frontière – En tant que membre du Club Cantina, vous recevrez un Queso gratuit en l’honneur de votre fête natale.

Pei Wei – En tant que membre de My Wei Rewards, vous pouvez choisir une petite assiette gratuite, y compris des wontons au crabe, un edamame traditionnel, un rouleau de printemps végétarien ou un rouleau d’oeuf de porc pour votre anniversaire.

Freebies et offres pour le déjeuner et le dîner

bd’s Mongolian Grill – Repas gratuit le jour de votre anniversaire lorsque vous rejoignez le Club Mongo, plus 5 $ de réduction sur votre prochaine visite pour vous inscrire Lieux participants uniquement.

Bennigan’s – Lorsque vous vous inscrivez au club de récompenses chez Bennigan, vous recevrez une entrée gratuite à l’achat d’une entrée de valeur égale ou supérieure (ne dépassant pas 15 $) le jour de votre anniversaire.

Bon – Gagnez un repas gratuit pour votre anniversaire lorsque vous devenez membre de B. Good Rewards.

Black Angus Steakhouse – Profitez d’un dîner de steak gratuit à l’achat d’une entrée pour votre premier anniversaire en tant que membre Prime Club. Pour chaque anniversaire par la suite, les membres reçoivent un cookie Cowboy gratuit à l’achat d’une entrée.

Black Bear Diner – Rejoignez l’eClub et recevez un repas gratuit le jour de votre anniversaire.

Blimpie – Obtenez un sous-marin de six pouces gratuit à l’achat d’un sous-marin et buvez le jour de votre anniversaire lorsque vous rejoignez Blimpie Rewards.

Cafe 50’s – Vous pouvez obtenir un repas gratuit le jour de votre anniversaire si vous êtes membre de leur Dining Club.

Sous-marins Firehouse – Lorsque vous vous inscrivez à Firehouse Rewards avant votre anniversaire, vous obtenez une sous-récompense moyenne gratuite. La récompense sera valable le jour de votre anniversaire ou dans les six jours suivants.

Houlihan’s – Dînez sur une entrée gratuite pour votre anniversaire si vous rejoignez leur liste de diffusion.

HuHot Mongolian Grill – Vous pouvez obtenir un repas de grillade gratuit à l’achat d’un autre repas le jour de votre anniversaire si vous vous inscrivez aux Récompenses HuHot.

Jersey Mike’s – Rejoignez le club de messagerie de Jersey Mike et gagnez un sous gratuit pour votre anniversaire.

Lennys Grill & Subs – Pour un sous-marin gratuit de 7,5 pouces le jour de votre anniversaire, rejoignez les récompenses Lennys VIP.

Red Robin – Devenez membre de Red Robin Royalty pour obtenir un burger gratuit pour votre anniversaire.

Shula’s – Si vous rejoignez l’équipe Shula, vous obtiendrez une entrée gratuite le jour de votre anniversaire avec l’achat d’une autre entrée de valeur égale ou supérieure.

Sonny’s BBQ – Vous obtiendrez un combo Big Deal gratuit pour votre anniversaire en tant que membre du «Q Crew».

Entrepôt de spaghetti – Gagnez un repas gratuit le jour de votre anniversaire en devenant membre du Spaghetti Warehouse eClub.

Tucanos Brazilian Grill – Vous pouvez dîner sur un repas d’anniversaire gratuit en tant que membre du Club Tucanos.

Lequel – Obtenez un cadeau gratuit pour votre anniversaire lorsque vous rejoignez le Vibe Club.

Zaxby’s – Recevez un Nibbler le jour de votre anniversaire lorsque vous vous inscrivez au Zax Email Club.

Desserts et gourmandises Freebies et offres

Applebee’s – Dans certains endroits, vous pouvez obtenir un coupon de dessert d’anniversaire gratuit lorsque vous rejoignez le club de messagerie d’Applebee. Notez que l’offre et la disponibilité peuvent varier selon l’emplacement, car Applebee appartient à une franchise.

Tante Anne – Lorsque vous rejoignez My Pretzel Perks, un coupon pour un bretzel classique gratuit pour votre anniversaire est automatiquement chargé dans votre compte. Pour échanger, ouvrez le coupon dans la section Récompenses de votre application My Pretzel Perks et montrez-le à un membre d’équipage.

Baja Fresh – Profitez d’un traitement spécial pour votre anniversaire en tant que membre du Club Baja.

Café Biggby – Chaque année, vous recevrez une boisson gratuite le jour de votre anniversaire si vous rejoignez Biggby Nation.

Bruster’s – En tant que membre de Sweet Rewards de Bruster, vous bénéficierez d’un cadeau spécial pour votre anniversaire.

Cafe Express – Lorsque vous vous inscrivez au e-Club Cafe Express, vous serez récompensé par un traitement spécial pour votre anniversaire.

Cantina Laredo – En tant que membre de l’e-Club, vous pouvez fêter votre anniversaire avec un dessert gratuit.

Café au caribou – Profitez d’une boisson gratuite de toute taille le jour de votre anniversaire si vous êtes membre de Caribou Perks.

Carvel – Lorsque vous rejoignez Fudgie Fanatics, vous recevrez un cône gratuit pour votre anniversaire.

Carrows: forum de voyages – Obtenez une part de tarte gratuite le jour de votre anniversaire lorsque vous devenez membre du Carrows e-Club.

Chili’s – Profitez d’un dessert gratuit le jour de votre anniversaire lorsque vous rejoignez My Chili’s Rewards.

Cold Stone Creamery – Lorsque vous devenez membre de My Cold Stone Club, vous en recevrez un, obtenez une création pour votre anniversaire.

Coco’s Bakery: forum de voyages – Profitez d’une part de tarte gratuite en tant que membre de leur eClub.

Cotton Patch Cafe – Rejoignez le Club pour marquer un dessert gratuit pour votre anniversaire.

Del Taco – Profitez d’un shake premium gratuit pour votre anniversaire lorsque vous rejoignez l’eClub Del Taco Raving Fan.

Dippin ’Dots – Inscrivez-vous au Dot Crazy! envoyez un e-mail au club pour marquer des points Dippin gratuits pour votre anniversaire.

Café Dunn Brothers – Vous bénéficierez d’un rabais de 5 $ sur un café d’anniversaire si vous téléchargez l’application Dunn Brothers Coffee Rewards.

Friendly’s – Rejoignez le BFF Email Club et obtenez un sundae moyen gratuit ainsi que des gâteaux à la crème glacée à votre anniversaire.

Glory Days Grill – Si vous vous inscrivez au Victory Club, vous obtiendrez un dessert gratuit le jour de votre anniversaire.

Godiva – En tant que membre du Godiva Rewards Club, vous recevrez chaque année une offre de chocolat d’anniversaire.

Maison Huddle – Profitez d’un dessert gratuit le jour de votre anniversaire en rejoignant le Rewards Club.

Jus de jamba – Profitez d’un smoothie d’anniversaire gratuit si vous êtes membre de My Jamba Rewards et avez dépensé au moins 15 $ en commandes Jamba connectées à votre compte de récompenses.

Juice it Up – Obtenez un smoothie moyen gratuit pour votre anniversaire si vous téléchargez Juice it Up! App et créez un compte.

Krispy Kreme – Devenez membre de Krispy Kreme Rewards pour obtenir un beignet gratuit pour votre anniversaire.

Longhorn Steakhouse – Obtenez un dessert gratuit le jour de votre anniversaire en tant que membre du club Rewards.

McCormick & Schmick’s – Vous pouvez obtenir un dessert gratuit le jour de votre anniversaire.

MaggieMoo’s – Recevez un cadeau d’anniversaire si vous êtes membre de Slab Happy.

Crémerie de dalle de marbre – Profitez d’un cadeau d’anniversaire le jour de votre anniversaire lorsque vous devenez membre de Slab Happy.

Mimi’s – Rejoignez l’E-Club de Mimi pour une gâterie sucrée pour votre anniversaire.

Gâteaux Bundt Rien – Pour obtenir un Bundlet gratuit le jour de votre anniversaire, rejoignez l’eClub.

Olga’s Kitchen – En tant que membre d’Olga’s Rewards PLUS, vous recevrez un dessert spécial à tout moment pendant le mois de votre anniversaire.

Jardin d’oliviers – Si vous faites partie du Olive Garden eClub, vous recevrez un dessert gratuit pour votre anniversaire.

Papa Johns – Obtenez un dessert gratuit le jour de votre anniversaire si vous êtes membre du programme Papa Rewards.

P.F. Chang’s – En tant que membre de P.F. Chang’s Rewards, vous recevrez un apéritif ou un dessert gratuit (selon le prix le plus élevé) pendant le mois de votre anniversaire.

Pinkberry – Vous recevrez un yaourt gratuit le jour de votre anniversaire lorsque vous rejoindrez PinkCard Loyalty.

Planet Smoothie – Obtenez un smoothie gratuit pour votre anniversaire en tant que membre de leur eClub.

Portillo Créez un compte de commande en ligne et rejoignez le Club d’anniversaire de Portillo pour obtenir un morceau de gâteau au chocolat gratuit pour votre anniversaire.

Ram Restaurant & Brewery – En tant que membre du club MVP, vous recevrez un Mud Pie gratuit pour votre anniversaire.

Rita’s Italian Ice – Lorsque vous rejoignez le club d’anniversaire, vous recevrez un cadeau d’anniversaire gratuit.

Smokey Bones – Lorsque vous vous inscrivez au Bones Club, vous recevez un dessert gratuit le jour de votre anniversaire.

Smoothie King – Vous recevrez un smoothie d’anniversaire bonus le jour de votre anniversaire en tant que membre de Healthy Rewards.

Sprinkles Cupcakes – Si vous rejoignez Sprinkles Perks, vous aurez droit à un cupcake gratuit le mercredi avant votre anniversaire que vous avez 30 jours pour échanger.

Steak ‘n Shake – Lorsque vous devenez membre du eClub Steak ‘n Shake, vous recevrez un coupon pour un milkshake de spécialité gratuit le jour de votre anniversaire.

TCBY Devenez membre des TCBY Insiders et recevez un cadeau d’anniversaire gratuit après avoir atteint le statut Silver Spoon.

The Cheesecake Factory – Obtenez un sundae d’anniversaire gratuit avec une petite boule de glace à la vanille, du fudge, de la crème fouettée, des confettis et une bougie – aucune inscription requise!

The Habit Burger Grill – Recevez un cadeau spécial pour votre anniversaire si vous rejoignez le CharClub.

Uno Pizzeria & Grill – Rejoignez le club Uno Insider pour décrocher un dessert gratuit le jour de votre anniversaire.

Bretzels de Wetzel – Marquez un bretzel gratuit pour votre anniversaire si vous téléchargez l’application.

Yogurtland– En tant que membre de Yogurtland Real Rewards, vous obtenez un cadeau gratuit de trois onces pour votre anniversaire. Vous pourrez gagner un yaourt de cinq ou 16 onces après avoir dépensé les montants admissibles.

Montagne de yaourt – Recevez un yaourt gratuit pendant votre mois d’anniversaire une fois que vous vous êtes inscrit au YOMO Club via YOMOBILE avec un appareil mobile.

Cadeaux et surprises gratuits

Abuelo – Profitez d’une offre d’anniversaire spéciale le jour de votre anniversaire lorsque vous devenez membre de Mi Abuelo’s Rewards.

Benihana – Inscrivez-vous à The Chef’s Table et obtenez un certificat-cadeau de 30 $ pendant le mois de votre anniversaire.

Pois aux yeux noirs – Inscrivez-vous à l’EClub et vous recevrez un cadeau gratuit pour votre anniversaire.

Marché de Boston – Rejoignez le Boston Market V.I.P. club et obtenez un coupon pour une récompense gratuite le jour de votre anniversaire.

Brio Tuscan Grille – Gagnez un cadeau gratuit le jour de votre anniversaire après vous être abonné à myBrio Rewards.

Chick-fil-A – Pour obtenir une récompense d’anniversaire lors de votre journée spéciale, inscrivez-vous à Chick-fil-A One.

Dairy Queen – Recevez une récompense gratuite le jour de votre anniversaire si vous vous inscrivez au Fan Club DQ Blizzard.

Daphne’s California Greek – Rejoignez les récompenses Pita Points et obtenez une récompense de 5 $ pour votre anniversaire.

Fosse de barbecue de Dickey – Lorsque vous rejoignez le Big Yellow Cup Club, vous recevrez un cadeau surprise le jour de votre anniversaire.

Arrangements comestibles – Rejoignez le programme de récompenses comestibles pour obtenir un cadeau d’anniversaire lors de votre journée spéciale.

Célèbre Dave’s – Vous recevrez un savoureux cadeau pour votre anniversaire si vous rejoignez Famous Nation.

Grill à dessus plat – En tant que membre du Flat Top Grill E-Club, vous recevrez un cadeau gratuit le jour de votre anniversaire.

Fleming’s – En tant qu’ami de Fleming, vous recevrez un cadeau spécial lorsque vous dînerez dans les 30 jours suivant votre anniversaire.

Récompenses Gengis – Téléchargez l’application de fidélité Genghis Rewards pour marquer une récompense d’anniversaire.

Golden Corral – Vous recevrez un cadeau d’anniversaire lorsque vous rejoindrez le club Good as Gold.

Gordon Biersch – Rejoignez Gordon Biersch Rewards pour gagner un e-cadeau d’anniversaire.

Grands biscuits américains – Lorsque vous téléchargez l’application Green American Cookies Rewards, vous recevrez une récompense spéciale pour votre anniversaire.

Hard Rock Café – Les membres de Hard Rock Rewards bénéficient d’une offre d’anniversaire annuelle.

Refuge de Hof – Devenez un invité privilégié pour recevoir un cadeau d’anniversaire.

îles – Inscrivez-vous à Tiki Link pour gagner un cadeau gratuit pour votre anniversaire.

Deli de Jason – Rejoignez la liste de diffusion de Jason’s Deli et obtenez un coupon de 5 $ sur votre anniversaire.

Marie Callender – En tant que membre de l’eClub de Marie Callender, vous recevrez une offre spéciale le jour de votre anniversaire.

L’époque médiévale – Pour obtenir une surprise d’anniversaire, rejoignez la Cour de la Reine.

Creuset – Rejoignez le Club Fondue pour décrocher un bon d’anniversaire lors de votre journée spéciale.

MOOYAH – Marquez des offres spéciales pour votre anniversaire et votre demi-anniversaire si vous téléchargez l’application MOOYAH.

Ninety Nine Restaurant – Pour obtenir un cadeau spécial pour votre anniversaire, inscrivez-vous au Ninety Nine Restaurant E-Club.

Pas votre Joe moyen – Rejoignez le club de messagerie pour recevoir un cadeau d’anniversaire chaque année.

O’Charley’s Restaurant & Bar – Devenez membre de l’O’Club et profitez d’une surprise d’anniversaire spéciale.

Feuille orange – Lorsque vous enregistrez votre carte Orange Leaf, vous pouvez obtenir 3 $ de réduction le jour de votre anniversaire.

Panera pain – Rejoignez MyPanera pour obtenir une récompense gratuite pour votre anniversaire.

Restaurant et boulangerie Perkins – Vous et vos enfants pouvez recevoir un cadeau spécial lors de vos anniversaires si vous rejoignez MyPerkins.

Pretzelmaker – Marquez une surprise d’anniversaire en vous inscrivant au Pretzelmaker eClub.

Qdoba – Lorsque vous rejoignez Qdoba Rewards, vous recevrez une offre spéciale le jour de votre anniversaire.

Quiznos – Lorsque vous vous inscrivez au club Toasty Points, vous marquez 10 points bonus le jour de votre anniversaire à utiliser pour un verre, des sous-marins, des salades, des friandises et plus encore.

RA Sushi – Obtenez un chèque-cadeau de 20 $ pendant le mois de votre anniversaire et demi-anniversaire si vous vous inscrivez au programme de messagerie électronique Hook Up.

Rubio’s – Marquez une surprise d’anniversaire lorsque vous devenez membre des récompenses Rubio.

Snuffer’s Restaurant & Bar – Obtenez une récompense gratuite pour votre anniversaire et l’anniversaire de votre enfant si vous téléchargez l’application Cheddar Fries Nation.

Texas de Brésil – Lorsque vous rejoignez l’eClub du Texas de Brésil, vous recevrez une offre spéciale le jour de votre anniversaire.

Tropical Smoothie Cafe – Vous recevrez un rabais de 2 $ sur votre commande le jour de votre anniversaire lorsque vous rejoindrez Tropical Rewards. Après les montants éligibles au Tropical Smoothie Cafe, vous pourrez gagner 3 $ de réduction sur votre commande ou sur un élément de menu gratuit de votre choix d’une valeur allant jusqu’à 10 $.

Wendy – Lorsque vous vous inscrivez à l’application My Wendy, vous recevez un rabais de 1 $ sur un combo premium le jour de votre anniversaire.

Wiener Schnitzel – Rejoignez le Wiener Lovers ’Club pour marquer un coupon gratuit pour votre anniversaire.

Wingstop – Inscrivez-vous au Club pour obtenir un cadeau d’anniversaire lors de votre journée spéciale.

Veggie Grill – Lorsque vous vous inscrivez au programme de récompenses, vous recevrez une surprise d’anniversaire le jour spécial.

Freebies et offres pour enfants uniquement

Benihana – Lorsque vous rejoignez Kabuki Kids, votre enfant recevra une tasse souvenir gratuite le jour de son anniversaire si vous achetez un repas Kabuki Kids.

Barnes & Noble – En tant que membre du Kids Club, les jeunes peuvent obtenir un cupcake gratuit pour leur anniversaire au café Barnes & Noble.

California Pizza Kitchen – Si vous rejoignez le CPKids Birthday Club, votre enfant recevra un repas gratuit CPKids pendant son mois d’anniversaire. Cette offre est valable pour les jeunes de 12 ans et moins.

Chuck E Cheese – Inscrivez-vous à More Cheese Rewards pour obtenir 20 minutes de All You Can Play le jour de l’anniversaire de votre enfant, ainsi que 100 billets gratuits à utiliser pendant le mois de leur demi-anniversaire.

Zaxby’s – Recevez un repas Kidz gratuit pour l’anniversaire de votre enfant lorsque vous vous inscrivez au club Zaxby’s Kidz.

Source de l’image: Ruth Black / Shutterstock

.