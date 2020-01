Voici tous les routeurs que Linksys apportera à HomeKit

Le support du routeur HomeKit semble sûr qu’il pourrait faire son apparition officielle bientôt comme Linksys après avoir été annoncé pour la première fois à la WWDC l’année dernière. Quelques jours seulement après que les routeurs eero ont commencé à apparaître dans l’application Home, Linksys a mis à jour leurs pages de produits pour montrer lesquels de leurs routeurs recevront l’amour HomeKit.

Auparavant, la seule mention de Linksys sur la liste des accessoires HomeKit d’Apple était le système Wi-Fi Linksys Velop Mesh plutôt générique, Tri-Band, qui comprenait un lien vers le modèle AC6600. Sur le site Web de Linksys, le badge HomeKit ainsi que «à venir bientôt» figurent désormais sur les listes de tous les modèles de l’AC6600 qui couvrent les packs disponibles dans lesquels il se présente:

Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System, Tri-Band (AC2200 / WHW0301)

Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System, Tri-Band (AC4400 / WHW0302) 2-Pack

Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System, Tri-Band (AC6600 / WHW0303) 3-Pack

Chaque modèle proposé par Linksys sera disponible en versions noir et blanc, et en raison de la nature flexible des routeurs maillés, des packs simples, doubles et triples peuvent être achetés, en gardant les coûts bas en fonction des besoins de couverture. Une fois la prise en charge du routeur HomeKit disponible, de nouvelles options de contrôle seront trouvées dans l’application Home qui peuvent empêcher vos accessoires d’accéder à Internet et les uns aux autres pour plus de confidentialité et de sécurité.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Les commandes de l’application d’accueil incluent les éléments suivants dans le panneau des paramètres d’accueil:

Pas de réstriction: Le routeur permet à l’accessoire de se connecter à n’importe quel service Internet ou appareil local. Cela offre le plus bas niveau de sécurité.

Automatique: Le routeur permet à l’accessoire de se connecter à une liste automatiquement mise à jour des services Internet et des appareils locaux approuvés par le fabricant.

Restreindre à la maison: Le routeur permet uniquement à l’accessoire de se connecter à votre concentrateur domestique. Cette option peut empêcher les mises à jour du micrologiciel ou d’autres services.

Les 3 packs de modèles répertoriés sont actuellement disponibles à l’achat aujourd’hui, bien que la date de sortie exacte de la prise en charge du routeur HomeKit n’ait pas encore été annoncée par Apple. Comme pour tout ce qui concerne HomeKit, même si la prise en charge a été annoncée, il n’y a aucune garantie que la fonctionnalité sera ajoutée, bien qu’avec celle-ci, cela semble très probable.