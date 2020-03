Voici tous les services de streaming vidéo qui réduisent l’utilisation de la bande passante (mise à jour: TikTok)

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19, la plupart des gens doivent rester en quarantaine à la maison pour empêcher la propagation du virus. Cela entraîne une utilisation accrue du réseau, car les gens ont besoin d’une connexion stable pour travailler, étudier et bien sûr se divertir. Malheureusement, ce dernier nécessite une bande passante élevée, que les fournisseurs essaient de contenir en réduisant la qualité de leur service.

Quoi: Suppression du flux de bande passante le plus élevé, mais vous pourrez toujours regarder du contenu UHD

Où: Europe et Amérique latine

Netflix réduit temporairement sa consommation de données en supprimant les flux de bande passante les plus élevés. Cela signifie essentiellement que la vidéo sera légèrement moins nette que d’habitude, mais vous pourrez toujours profiter du contenu 4K si vous l’avez payé. Ces mesures devraient réduire la consommation de bande passante d’environ 25%, ce qui devrait aider à maintenir une connexion stable pour tous les utilisateurs.

Quoi: Réduire la qualité vidéo par défaut à 480p avec la possibilité de passer à une qualité supérieure

Où: À travers l’UE

YouTube participe également à limiter sa consommation de bande passante, au moins en Europe, en abaissant sa résolution par défaut. Les vidéos sont censées commencer à jouer dans une définition standard de 480p, mais vous aurez toujours la possibilité de passer à une qualité plus nette sans restrictions. Fait intéressant, je suis en France et les vidéos sont en défaut à 720p, mais cela pourrait ne pas être le cas pour tout le monde.

Quoi: Débit réduit

Où: L’Europe 

Amazon travaille également à limiter l’impact de son service de streaming sur la consommation de données. Bien que la société n’ait pas précisé les mesures qu’elle prend, elle a mentionné qu’elle “travaillait avec les autorités locales et les fournisseurs de services Internet là où cela était nécessaire pour aider à atténuer la congestion du réseau, y compris en Europe, où [it’s] a déjà commencé à réduire les débits de streaming tout en maintenant une expérience de streaming de qualité pour les clients. “

Quoi: Résolution réduite

Où: L’Europe 

Les utilisateurs d’Apple TV + ont signalé une forte baisse de la qualité vidéo, avec des résolutions aussi faibles que 670p et une compression plus élevée que d’habitude, provoquant des artefacts visibles pendant la lecture. Apple ne semble pas avoir publié de déclaration officielle, et la société pourrait encore chercher une meilleure option pour réduire la bande passante tout en limitant l’impact sur la résolution vidéo.

Quoi: Débit réduit si nécessaire

Où: L’Europe 

Le nouveau service de streaming de Disney devrait être lancé dans un certain nombre de pays européens demain, et la société a publié une déclaration expliquant qu’elle réduirait de 25% l’utilisation attendue de la bande passante. Cela ne signifie pas nécessairement une qualité réduite, car Disney surveillera la congestion et réduira les débits si nécessaire. Le gouvernement français a également demandé à la société de retarder le lancement de deux semaines jusqu’au 7 avril, ce qui pourrait être la fin du verrouillage.

Quoi: Débit réduit

Où: L’Europe 

Que font les gens lorsqu’ils s’ennuient? Ils se tournent vers les médias sociaux, et c’est précisément pourquoi Facebook fait également partie de l’initiative et “réduira temporairement les débits binaires pour les vidéos sur Facebook et Instagram en Europe”. Cela a probablement moins d’impact que les autres plates-formes ci-dessus, car ce contenu a tendance à être court et est généralement destiné à être regardé sur des écrans plus petits.

Quoi: Les nouvelles personnes ne peuvent pas s’inscrire

Où: L’Europe et potentiellement l’Amérique du Nord bientôt

Bien que cela ne soit pas directement lié au streaming vidéo, Nvidia empêche les nouveaux membres en Europe de s’inscrire à l’adhésion aux fondateurs de GeForce NOW, en raison des limitations de capacité de leurs serveurs. La société prévoit que ses serveurs nord-américains atteindront également bientôt leur capacité, mais affirme qu’elle travaille à ajouter rapidement des serveurs dans leurs centres de données. Ils peuvent ne pas travailler exactement sur la réduction de la bande passante, mais limiter le nombre de membres peut également être un moyen d’atteindre cet objectif.

Quoi: Aucun contenu HD pendant 30 jours

Où: L’Europe 

Étant donné que le contenu TikTok est exclusivement basé sur des vidéos, la plate-forme de streaming a décidé d’empêcher les utilisateurs en Europe de regarder du contenu en HD pendant les 30 prochains jours. Les créateurs de contenu pourront toujours télécharger leurs vidéos en pleine qualité.

Bien que de nombreux fournisseurs s’efforcent de limiter leur impact sur l’utilisation globale de la bande passante, il semble que la plupart d’entre eux essaient de minimiser les répercussions sur les utilisateurs. D’autres peuvent suivre bientôt et les entreprises peuvent même étendre ces limitations à d’autres régions, nous mettrons donc à jour ce message à mesure que nous obtiendrons plus d’informations sur la façon dont elles ajustent leurs services.