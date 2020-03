Voici tout ce que Google fait pour lutter contre l’épidémie de coronavirus

Google a annoncé dimanche qu’il entreprenait de multiples initiatives pour aider à la pandémie de coronavirus en cours. Le géant de la technologie basé à Mountain View lancera un nouveau site Web plus tard dans la journée, dédié à l’éducation, à la prévention et aux ressources locales de Covid-19.

Google construit le nouveau site Web sur les coronavirus en partenariat avec le gouvernement américain. Son objectif sera de contenir la propagation de la maladie en Amérique et il comprendra des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centers for Disease Control (CDC).

En outre, Google fournira également des conseils et des outils utiles aux particuliers, aux enseignants et aux entreprises sur le site Web.

Un programme de test Covid-19

Outre le site Web dédié de Google, la filiale d’Alphabet Verily a lancé un site Web de dépistage pour les Américains qui souhaitent se faire tester pour Covid-19.

Le site Web de dépistage demande aux gens de remplir un premier sondage pour déterminer s’ils doivent subir un test de dépistage du virus.

Selon un blog officiel de Verily, l’outil est destiné à trier les personnes préoccupées par leur risque de Covid-19 dans des sites de test en fonction des conseils des responsables de la santé publique et de la disponibilité des tests.

Cependant, le programme de test pilote est actuellement limité aux personnes de plus de 18 ans et présentes dans la région de la baie de Californie.

Activation des ressources sur la recherche, les cartes et YouTube

Pendant ce temps, Google fournit également des informations utiles sur le nouveau coronavirus via ses applications telles que la recherche, les cartes et YouTube.

À l’heure actuelle, la société fait la promotion de sa campagne “Do The Five” sur la page d’accueil de l’application Google. Consultez les conseils ci-dessous.

Google

Sur YouTube, Google utilise la page d’accueil pour diriger les utilisateurs vers des vidéos du CDC et d’autres agences de santé publique.

Google Maps et la recherche deviendront également des outils importants pour savoir quels endroits sont temporairement fermés en raison d’un coronavirus. La société utilisera son duplex AI de type humain (le cas échéant) pour contacter les entreprises et confirmer leur état de fonctionnement mis à jour.

Pour les voyageurs, Google a une page Web spéciale qui affiche toutes les nouvelles politiques des compagnies aériennes concernant les annulations, les frais, etc.

Enfin, Google a partagé un tas de ressources pour ceux qui travaillent, enseignent et apprennent à domicile. Vous pouvez lire l’intégralité de l’article de blog sur la réponse aux coronavirus de Google ici.