Voici tout ce qui a été annulé par le coronavirus: la technologie et au-delà

Tout … c’est littéralement tout.

Avec la pandémie de coronavirus récemment déclarée urgence nationale aux États-Unis et les pays du monde entier prenant des mesures pour prévenir la propagation de la maladie, un grand nombre d’événements, de tournois et de ligues ont été annulés dans le monde. Voici la dernière liste des annulations à venir dans la technologie et le reste du monde.

Pomme

WWDC 2020 – La conférence annuelle des développeurs d’Apple aura toujours lieu en juin, mais ce sera une expérience entièrement en ligne.

Magasins Apple – Tous les magasins de détail d’Apple seront fermés jusqu’au 27 mars en dehors de la Grande Chine.

RUMOURED: Apple’s March Event – Apple n’a pas annoncé d’événement en mars, mais était fortement pressenti pour le faire. Dans la même veine, la rumeur veut maintenant que l’événement ne se déroulera pas, principalement en raison de retards de production.

Google

Google Cloud Next – initialement fixé aux 6 et 8 avril, Cloud Next ’20 se déroulera désormais comme un événement en ligne, un peu comme la WWDC.

E / S Google – Google a également annulé la partie physique de son événement d’E / S.

Sommet de Google News Initiative – Le sommet de Google News Initiative, prévu fin avril, a été annulé.

Microsoft

Microsoft Build – Microsoft Build, du 19 au 21 mai, se déroule désormais comme une «expérience numérique».

Sommet mondial MVP – Le MVP Global Summit de Microsoft se déroulera également en ligne uniquement du 16 au 19 mars.

NVIDIA

NVIDIA GTC – L’événement 2020 du géant graphique se déroulera désormais comme un événement en ligne uniquement le 26 mars.

Facebook

Conférence des développeurs Facebook – F8 a été annulé et se poursuivra à la place sous forme d’une série d’événements, de vidéos et de diffusions en direct hébergés localement.

Adobe

Sommet Adobe – se déroulera désormais comme une expérience numérique le 31 mars.

SXSW

SXSW 2020 – Plusieurs sociétés dont Apple se sont retirées de l’événement avant son annulation, le festival devait se dérouler du 13 au 22 mars.

E3

E3 2020 – La grande expo de jeux ne se déroulera pas pour la première fois depuis 1995, et il n’y a actuellement aucun plan alternatif en place.

EA

EA – EA a suspendu tous les événements de jeu compétitifs en direct, y compris les tournois Apex Legends, Fifa et Madden.

XFL

XFL 2020 – Le reste de la saison inaugurale de la XFL a été annulé.

NBA

Saison NBA 2020 – La saison entière de la NBA pour 2020 a été suspendue le 12 mars “jusqu’à nouvel ordre” après qu’au moins un joueur de l’Utah Jazz a été testé positif pour le conavirus.

NCAA

March Madness – le célèbre tournoi de basket-ball ne se déroulera pas pour la première fois en 81 ans.

Division 1 Basketball – Tous les tournois de basket-ball masculin et féminin ont été annulés pour le reaminder du 2020.

Athlétisme – les spectateurs ne seront pas autorisés à participer aux championnats d’athlétisme de division.

Coachella

Coachella 2020 – Le festival de musique a été reporté à octobre.

Base-ball

La saison 2020 – Le début de la saison a été retardé de deux semaines et était initialement prévu pour le 26 mars.

Le hockey

Saison de la LNH – La saison NHL 2020 a été interrompue et espère reprendre le jeu “dès que cela sera approprié”.

Football

Football d’élite britannique – De l’autre côté de l’étang, tout le football d’élite a été suspendu au Royaume-Uni, ce qui comprend la Premier League, toutes les ligues EFL, la Super League féminine et le Championnat féminin. La Premier League devrait actuellement reprendre le 4 avril, mais les rapports indiquent que l’opinion privée est impossible.

UEFA Ligue des Champions – Les rencontres pour la semaine commençant le 16 mars ont été reportées, la ligue Europa a également été suspendue.

la Ligue – Le football espagnol a reporté au moins les deux prochains tours de matches.

Ligue 1 – De même en France, les deux premières divisions ont été suspendues.

Bundesliga – Le football allemand s’est également arrêté.

série A – Le pays étant verrouillé, le football italien a été suspendu jusqu’au 3 avril.

MLS – Le football américain a été suspendu pendant 30 jours.

Internationaux – La FIFA recommande également que tous les matchs internationaux de mars et avril soient reportés et reprogrammés.

Le rugby

Guiness Six Nations – Tous les matchs des Six Nations qui doivent avoir lieu avec le week-end ont été annulés, tout comme quelques matchs précédents.

Fonctionnement

Le marathon de Londres – La course aura désormais lieu le 4 octobre. Elle était initialement prévue pour avril.

Le marathon de Boston – Le 124e marathon de Boston aura désormais lieu le 14 septembre.

Cyclisme

Giro d’Italia – Pour des raisons évidentes, l’épreuve cycliste italienne ne se déroulera pas.

Courses

Grand Prix du Vietnam – La course du 5 avril a été annulée et la Formule E a été suspendue pour deux mois.

NASCAR – NASCAR a reporté deux courses à Atlanta Motor Speedway et Homestead-Miami Speedway au cours des deux prochaines semaines.

Le golf

PGA – Le championnat THE PLAYERS et tous les événements à travers le Valero Texas Open ont été annulés.

Masters 2020 – Le tournoi Masters 2020 a été reporté.

Cette liste est assez longue, mais des événements sont constamment ajoutés. Si vous savez quelque chose d’autre qui a été annulé, faites-le nous savoir!