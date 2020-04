Voici toutes les actualités Apple que vous auriez dû lire cette semaine

C’est samedi, ce qui signifie qu’il est temps pour votre résumé hebdomadaire de toutes les choses Apple News, et mon garçon quelle semaine ça a été! Du tout nouvel iPhone SE d’Apple aux rumeurs de nouveaux écouteurs, du premier Apple Store à rouvrir en dehors de la Chine et d’une superbe fuite d’iPhone 12, voici toutes les nouvelles d’Apple que vous auriez dû lire cette semaine.

iPhone SE (2020)

Mercredi, Apple a lancé son tout nouvel iPhone SE, dont la rumeur faisait long bruit. Doté d’un processeur A13, du facteur de forme de l’iPhone 8, d’un écran LCD de 4,7 pouces et de Touch ID, l’iPhone SE se vend à partir de seulement 399 $. C’est 399 $ pour un téléphone avec un processeur plus puissant que l’argent du téléphone Android le plus cher peut acheter. Damn hot! Il existe également un modèle ROUGE brillant (PRODUIT), tous les produits étant redirigés vers le relief COVID-19.

Des écouteurs Apple?

Un rapport de Bloomberg a affirmé qu’Apple travaille sur des écouteurs supra-auriculaires premium avec des pièces interchangeables afin que vous puissiez les adapter à différentes utilisations. Ils viseraient les offres haut de gamme de Bose, Sennheiser et Sony, qui se vendent à 350 $. Ce rapport reflète un récent rapport de Jon Prosser déclarant qu’Apple prévoit d’annoncer de nouveaux écouteurs lors de la WWDC 2020.

Apple travaille sur des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme avec des «pièces interchangeables»

La fin est-elle en vue?

Apple a finalement rouvert aujourd’hui son premier magasin de détail en dehors de la Chine! Le magasin Garosu-Gil à Séoul, en Corée, a rouvert ses portes aujourd’hui avec des horaires limités et des mesures pour gérer le nombre de clients.

L’optimisme de Tim Cook

L’histoire de loin la plus populaire de la semaine a été une fuite sur la conception de l’iPhone 12 Pro Max. Max Weinbach et EverythingApplePro ont révélé des rendus montrant de nouveaux bords plats, une encoche plus petite et plus encore!

Le nouveau design de l’iPhone 12 Pro Max a été divulgué!

Alors voilà, avons-nous raté quelque chose? Faites-nous savoir votre histoire préférée de la semaine dans les commentaires!