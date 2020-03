Ce fut une autre semaine folle dans le monde d’Apple, de la technologie et au-delà. Alors que de nouveaux produits Apple arrivent enfin aux portes des clients, que de nouvelles initiatives Apple prennent de l’air et de nouvelles fuites, il y a beaucoup à dire. Bien sûr, la pandémie mondiale a occupé le devant de la scène pendant une grande partie, mais même cela a fait ressortir de belles histoires de joie, d’innovation et de persistance humaine. Voici toutes les actualités Apple que vous auriez dû lire cette semaine.

Analyse comparative

Les nouveaux modèles d’Apple iPad Pro et MacBook Air tombent entre les mains des clients, ce qui signifie que les références commencent à arriver sur le Web. Les premiers signes montrent que le MacBook Air est une amélioration fantastique par rapport à son prédécesseur et que l’option processeur i5 en vaut vraiment la peine. Le i7, pas tellement. Sans surprise, le nouvel iPad Pro d’Apple n’offre pas un saut de performances similaire.

Le prochain iPhone est-il retardé?

Plusieurs rapports à l’intérieur et à l’extérieur des chaînes d’approvisionnement suggèrent qu’Apple pourrait envisager de retarder le lancement de l’iPhone 12. Alors que les usines et les partenaires de la chaîne d’approvisionnement en Chine se remettent des récentes perturbations, Apple n’a pas été en mesure d’envoyer des ingénieurs et des concepteurs nécessaires pour prendre des décisions importantes en raison des restrictions de voyage.

Quand Apple rouvrira-t-il ses magasins?

Dès la première quinzaine d’avril selon certains. Une note de service interne affirme qu’Apple envisage de rouvrir des magasins au-delà de la Grande Chine sur une “base échelonnée”. Les magasins Apple sont fermés «jusqu’à nouvel ordre» depuis le 17 mars.

Le Royaume-Uni relève le plafond des paiements sans contact

De l’autre côté de l’étang, il est apparu que le Royaume-Uni prévoyait d’augmenter la limite des paiements sans contact à 45 £, en hausse de 15 £ par rapport à la limite précédente de 30 £. Alors que les détaillants qui prennent en charge Apple Pay peuvent accepter le paiement sans limite, tous les détaillants du Royaume-Uni n’ont pas cette option. Cela signifie qu’à partir du 1er avril, vous pourrez dépenser jusqu’à 45 £ avec votre iPhone sur n’importe quel terminal sans contact, que le détaillant prenne en charge Apple Pay ou non.

Regarder vers l’avant

Dans la rumeur, nous avons eu un nouvel aperçu de la nouvelle fonctionnalité CarKey d’Apple, qui permettra aux utilisateurs de déverrouiller et de conduire leur voiture depuis iOS. Nous avons également entendu que l’analyste Ming-Chi Kuo a affiné sa prédiction des Mac basés sur ARM, qui, at-il déclaré, atterriront en 2021.

Zoom

Le travail à domicile étant plus populaire que jamais, les applications de visioconférence comme Zoom prennent leur envol. Il s’avère cependant que Zoom envoyait en fait beaucoup de données utilisateur à Facebook, même si ses utilisateurs n’avaient pas de compte Facebook. Le zoom a été assez rapide pour éliminer cela et le problème a été corrigé.

Apple mène la lutte contre COVID-19

Apple a annoncé une nouvelle application et un nouveau site Web COVID-19 pour aider les utilisateurs américains à obtenir des informations sur les symptômes, les voyages, l’auto-isolement et plus encore.

Tour bonus – un RGB Mac Pro

Quinn Nelson de Snazzy Labs a apporté une scie électrique à son Mac Pro au nom de l’ajout de lumières RVB au Mac Pro. Merci, nous détestons ça.

