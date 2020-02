Voici toutes les entreprises qui se sont retirées du GDC 2020 en raison de problèmes de coronavirus

Il semble que chaque jour, une nouvelle société annonce qu’elle se retire de la Game Developers Conference (GDC) à San Francisco en raison de problèmes de santé liés au coronavirus (COVID-19). Cela a du sens puisque l’épidémie frappe l’industrie technologique dans son ensemble et que les jeux ont connu des retards et des annulations de ligues d’esports.

Alors que nous attendons plus de nouvelles sur GDC, l’un des plus grands événements du jeu chaque année, voici ce que nous savons et quelles entreprises ont abandonné:

Amazon a annoncé vendredi qu’il se retirait de l’événement et prévoit d’accueillir un événement mondial en ligne pour montrer ce qu’il avait prévu.

Sony a été la première entreprise de haut niveau à se retirer de GDC, ce qui s’est produit juste un jour après avoir annoncé qu’elle n’assistait pas non plus à PAX East.

Facebook et Oculus Gaming a annoncé le même jour que Sony qu’il n’assisterait pas non plus à la conférence et encouragerait ses employés à ne pas y assister. Plus tard cette semaine, Facebook a également annulé la conférence annuelle des développeurs de logiciels F8 en raison de l’épidémie.

Kojima Productions, qui devait avoir des discussions cette année sur Death Stranding, la première grande sortie de la société, a annoncé qu’il ne participerait pas. Le chef de studio Hideo Kojima et le programmeur d’IA Eric Johnson devaient prendre la parole.

Unity Technologies, l’entreprise derrière le moteur de jeu, a annoncé jeudi sur son blog qu’elle ne participerait pas et n’aurait pas de présence physique. Il a ajouté qu’il présenterait ce qu’il avait en magasin dans les semaines à venir.

Arts électroniques a annoncé qu’il annulait sa “participation officielle” au GDC et “limiterait sa participation à d’autres événements”. Il n’a pas précisé s’il encourageait les employés à ne pas y assister.

Microsoft a annoncé jeudi via le blog Game Stack qu’il ne participerait pas à GDC. Au lieu de cela, il diffusera en ligne une grande partie de ses sessions et des “expériences” des développeurs de jeux.

Plus tard jeudi, Epic Games et Unreal Engine a déclaré qu’il ne participerait pas via Twitter.

Cela signifie que de nombreux grands stands sur le salon ne seront pas présents, bien que de nombreuses petites entreprises et sociétés indépendantes soient toujours prêtes à y assister. On ne sait pas encore si Informa, la société propriétaire de GDC, prévoit d’annuler l’événement (le Mobile World Congress a également été annulé cette année en raison de problèmes de coronavirus, il y a donc un précédent). Il a déclaré sur son blog qu’il n’annulait pas l’événement de cette année et a publié un ensemble de directives pour les participants peu après l’annulation de la CMM. La conférence devrait se tenir du 16 au 20 mars à San Francisco.

L’équipe note qu’elle s’efforce de fournir un environnement sûr aux participants et suivra les directives du Center for Disease Control (CDC) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Entre-temps, le maire de San Fransisco, London Breed, a déclaré l’état d’urgence dans la ville au milieu des inquiétudes liées à l’épidémie, même s’il n’y a aucun cas confirmé de coronavirus dans la ville. Cela signifiait essentiellement que les fonctionnaires de la ville pouvaient commencer à rassembler les ressources pour une réponse rapide et éloigner le personnel des tâches non essentielles pour se concentrer sur la préparation. Plus tard dans la semaine, un cas confirmé provenant d’une source “inconnue” (signifiant que le patient n’avait pas voyagé dans les zones affectées et n’était pas entré en contact avec quelqu’un qui était connu pour avoir le virus) a été signalé en Californie du Nord.

La San Francisco Travel Association a envoyé mardi une lettre aux participants de la GDC suite à l’état d’urgence pour réitérer que “le risque pour le grand public est faible” et que les personnes malades restent chez elles. Il convient également de noter qu’il travaille également avec plusieurs organisations fédérales et le Moscone Center pour fournir des informations mises à jour.

Les États-Unis ont déclaré mardi qu’une épidémie était “inévitable”.

“En fin de compte, nous nous attendons à voir la communauté se répandre aux États-Unis. Il ne s’agit pas de savoir si cela se produira, mais quand cela se produira”, a déclaré Nancy Messonnier, directrice du CDC. Au moment d’écrire ces lignes, 47 pays avaient signalé des cas.

