Voici toutes les réponses au test Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX & # 039; s

Si vous vous êtes déjà demandé quel Pokémon vous seriez basé sur votre personnalité, vous avez de la chance. Le jeu Nintendo Switch Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX commence par vous faire répondre à un quiz afin de faire correspondre votre personnalité avec l’un des 16 Pokémon possibles.

Bien sûr, vous pouvez toujours faire le test avec sérieux et voir vers quel Pokémon le jeu vous dirige. Ou, si vous voulez vraiment vraiment atterrir sur votre Pokémon préféré dès le début, vous pouvez utiliser ces réponses pour vous jumeler avec le Pokémon que vous voulez. Voici toutes les questions du test de personnalité et à quoi mènent les réponses.

Le test de personnalité

Questions et réponses au test de personnalité

Au démarrage de Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, on vous posera neuf questions. Les huit premiers sont demandés au hasard, mais la dernière question demande toujours si vous voulez jouer comme un garçon ou une fille.

Chaque réponse a au moins une personnalité ou une nature qui lui est attribuée. Il y a 13 natures au total. À la fin du test, quelle que soit la nature que vous avez le plus combinée avec si vous avez choisi de jouer en tant que garçon ou fille déterminera le Pokémon qui correspond à votre personnalité. Il convient de noter que certains Pokémon ne peuvent être affectés qu’à un sexe ou à l’autre.

Pour voir quels Pokémon sont affectés à quelle nature et quel genre, passez à la section suivante.

Pokémon Mâle / Femelle

La nature

Description de la nature

Machop (garçon) / Charmander (fille)

Courageux

Vous avez un sens aigu de la justice. Tu détestes le mal. Vous affronterez n’importe quel adversaire. Tu es vraiment un héros! Va de l’avant! Pour la justice… Pour la paix sur terre… Combattez les forces du mal! Si je me trompe, travaillez à devenir un vrai héros! Une personne courageuse comme vous devrait être…

Mudkip (Garçon) / Bulbasaur (Fille)

Calme

Vous êtes capable de donner des conseils à des amis inquiets. Tu n’aimes pas te battre. Vous êtes une personne chaleureuse et au grand cœur qui s’en soucie. Vous devez avoir de nombreux amis qui vous admirent. Cependant… vous pouvez également être quelque peu crédule ainsi qu’un peu négligent et même un peu dérangeant. Vous voudrez peut-être garder ces points à l’esprit. Une personne calme comme toi devrait être…

Bulbasaur (garçon) / Chikorita (fille)

Docile

Vous êtes très gentil. Très utile. Vous pouvez vous faire des amis avec n’importe qui. Vous êtes une personne très merveilleuse … Est-ce que ça va par dessus bord? Je ne pense pas. Vous-même devriez en être le meilleur juge. Une personne docile comme vous devrait être …

Charmander (garçon) / Pikachu (fille)

Robuste

Vous faites vos devoirs avec diligence et vous savez manger correctement. Vous avez une forte volonté qui vous permet de réaliser des tâches, même difficiles. Mais vous pouvez également être têtu au point même de vous quereller avec des amis. Rien ne ira bien pour vous lorsque vous êtes irrité, alors apprenez à en rire. Une personne robuste comme vous devrait être…

Torchic (garçon) / Skitty (fille)

Précipité

Vous aimez prendre les choses en main et faire avancer les choses. Vous êtes un vrai fonceur. Mais êtes-vous également stressé? Vous êtes irrité lorsque vos amis ne se présentent pas à l’heure. Vous vous sentez frustré lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Peut-être que vous appuyez sur le bouton de l’ascenseur si l’ascenseur tarde à arriver. Peut-être que vous piquez déjà le bouton A à plusieurs reprises maintenant. Attention – une irritation trop facile peut gaspiller votre énergie. Une personne hâtive comme vous devrait être…

Pikachu (garçon) / Cubone (fille)

Espiègle

Vous êtes ludique, gai et vous aimez les farces. Vous êtes également bon cœur. C’est pourquoi les gens autour de vous vous trouvent si irrésistibles. Vous devez être la personne la plus populaire du coin! Oh? Tu n’es pas si populaire? Vous êtes soit modeste … soit vous ne le remarquez tout simplement pas. Je parie que les gens sont trop timides pour faire connaître leurs sentiments. Il y a quelqu’un qui a peur de vous déclarer son amour! Une personne espiègle comme vous devrait être …

Squirtle (Garçon) / Totodile (Fille)

Gai

Toujours en riant et en souriant, vous élevez tout le monde autour de vous. Vous aimez les blagues! Vous avez beaucoup d’amis et vous êtes populaire partout où vous allez. Mais parfois, vous vous laissez emporter et dites des choses qui vous causent des ennuis. Vous devez apprendre à réfléchir avant de dire ou de faire quoi que ce soit. Une personne joyeuse comme toi devrait être…

Cubone (garçon) / Psyduck (fille)

solitaire

Vous agissez toujours de manière gaie et joculaire avec les autres. Mais c’est uniquement parce que vous êtes avec d’autres personnes. Cependant, quand vous êtes seul… Vous sentez-vous étrangement déprimé? C’est pourquoi tu veux toujours être avec les autres. Ce n’est pas bon de se sentir trop déprimé. Pourquoi n’appelez-vous pas un ami à la place? N’oubliez pas que ce n’est pas une mauvaise chose d’être seul. Vous savez ce que c’est quand vous n’êtes pas seul, c’est pourquoi vous vous sentez seul. Et c’est pourquoi vous n’êtes pas vraiment seul. Une personne seule comme toi devrait être…

Totodile (garçon) / Evoli (fille)

Naïve

Vous êtes très curieux et vous aimez les choses rares. Vous avez une attitude joyeuse et insouciante qui devrait faire plaisir aux personnes qui vous entourent. Mais vous avez un défaut. Tu peux être puéril. Vous ne pouvez jamais rester assis. Vous êtes toujours en mouvement. Vous pouvez également être égoïste, vous devez donc vous surveiller. Une personne naïve comme toi devrait être…

Meowth (Garçon) / Treecko (Fille)

Insolite

Les gens vous considèrent comme un excentrique, faisant les choses à leur propre rythme. Vous ne cassez jamais le tempo. Votre nature insouciante vous rend attrayant. Mais vous êtes aussi un peu enfantin. Vous êtes capricieux et causez des problèmes aux personnes qui doivent vous accompagner. Peut-être que les gens sont même fâchés contre toi pour être si inconstants? Si vous réalisez à quel point vous vous comportez égoïstement, essayez de réfléchir avant de vous enfiler. Une personne excentrique comme vous devrait être…

Psyduck (garçon) / Squirtle (fille)

Détendu

Vous arrêtez-vous occasionnellement et manquez-vous un bus? Ou vous retrouvez-vous assoupi? Ou votre temps de réaction est-il un peu plus lent que les autres? Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Vous pouvez faire les choses à votre rythme sans ressentir de pression. Vous pouvez vivre de manière détendue et sans hâte sans soucis. Je pense que c’est un style de vie heureux à envier, même. Vous êtes également étonnamment populaire. La façon dont vous fixez le regard dans le lointain … Cela devrait faire courir le pouls de cette spéciale. Une personne détendue comme vous devrait être…

Treecko (garçon) / Torchic (fille)

Impertinent

Vous avez tendance à être un peu cynique. Malgré cela, il y a quelque chose de séduisant et d’adorable en vous. Mais dites-vous parfois quelque chose d’arrogant qui met les autres en colère? Faites-vous cette erreur ou faites-vous appeler des gens vaniteux, vaniteux ou égoïste? Est-ce que les gens ont dit ça de vous Hein? Tu me dis de me perdre? Pourquoi, toi… Viens ici et dis ça! halètement, je suis désolé. Je laisse mes sentiments s’amuser. Je le regrette vraiment, vraiment. Quoi qu’il en soit, votre attitude cool et distante est ce qui vous définit. Cela vous rend exaspérant et attrayant à la fois. Une personne impertinente comme vous devrait être…

Cyndaquil (garçon) / Mudkip (fille)

Timide

Vous aurez peut-être du mal à aller aux toilettes le soir. Vous pouvez également trouver trop effrayant de retourner à l’école pour obtenir quelque chose que vous avez oublié en classe. Si vous marchez dans une rue sombre la nuit, vous vous retournerez probablement souvent pour vérifier derrière vous. Mais votre timide nature est aussi votre bon point! Parce que ceux qui connaissent la peur sont ceux qui connaissent le vrai courage. Une personne timide comme toi devrait être…

Réponses aux tests de personnalité

Un délinquant harcèle quelqu’un dans une rue animée de la ville! Que vas-tu faire?

Aide sans hésitation. (Courageux)

Aide, même si elle a peur. (Brave, Hardy)

Appelle la police. (Docile, détendu, timide)

Ne faites rien par peur. (Timide)

Un ami a apporté quelque chose que vous aviez oublié. Comment remerciez-vous votre ami?

Dites merci régulièrement. (Docile)

Dites merci avec une blague. (Solitaire, naïf)

Dites merci, mais soyez cool. (Impertinent)

Une main humaine sort des toilettes! Que faire?

Criez et courez. (Timide)

Fermez le couvercle sans un mot. (Calme, Hardy)

Serrez-lui la main. (Courageux, espiègle, naïf)

Un étranger a entamé une conversation avec vous. Pour être honnête, vous n’avez aucune idée de ce que dit cet homme. Comment répondez-vous?

“Haha! Oui. Très drôle!” (Gai)

“Um … Pourriez-vous répéter cela?” (Robuste)

“D’accord … Eh bien, je dois y aller.” (Timide)

Un test approche. Comment étudiez-vous pour cela?

Étudiez dur. (Robuste)

À la dernière seconde. (Détendu)

Ignorez-le et jouez. (Espiègle)

C’est un week-end, mais personne ne jouera avec toi. Que faire?

Aller en voyage. (Jolly, Lonely)

Traîner vacamment. (Calme, détendu)

Blotti dans un coin. (Solitaire, timide)

Ce sont les vacances d’été! Où voudrais-tu aller?

La plage! (Gai)

Les thermes. (Calme)

Nulle part. (Quirky)

C’est le festival d’été! Aimez-vous les carnavals?

Les aime! (Gai)

Ne t’en fais pas. (Insolite, impertinent)

En vacances, vous voulez …

Part seul. (Hasty, Quirky)

Allez avec les autres. (Jolly, Lonely)

Saisissez n’importe quel chiffre sur votre main gauche avec votre main droite. Quel chiffre avez-vous saisi?

Pouce. (Timide)

L’index. (Précipité)

Majeur. (Gai)

Annulaire. (Impertinent)

Petit doigt. (Solitaire)

Il y a un seau. Si vous y mettez de l’eau, combien la remplirez-vous?

Plein. (Robuste)

Moitié. (Calme)

Un peu. (Quirky)

Il y a une personne que vous aimez, mais il n’y a aucune possibilité de se rapprocher. Que faire?

Je déclare courageusement mon amour. (Brave, Hardy)

Pourrait dire bonjour… (Quirky)

Faites une farce pour attirer l’attention. (Espiègle)

Regardez de loin. (Timide)

Êtes-vous souvent en retard pour l’école ou les réunions?

Oui. (Détendu, impertinent)

Non. (Hardy, Hasty)

Êtes-vous une personnalité joyeuse?

Oui. (Jolly, Naive)

Non. (Décalé, impertinent)

Pouvez-vous remercier sincèrement quelqu’un lorsque vous vous sentez reconnaissant?

Oui. (Calme, docile)

Non. (Décalé, impertinent)

Pouvez-vous entrer dans une maison hantée?

Aucun problème! (Courageux)

Euh … N-non … (Quirky)

Avec quelqu’un que j’aime. (Impertinent)

Avez-vous l’impression d’avoir ralenti ces derniers temps?

Oui. (Détendu)

Non (Hasty)

Vous rêvez de vous prélasser paresseusement sans trop d’excitation?

Oui.

Non.

Aimez-vous vous battre?

Oui. (Espiègle, timide)

Non (calme, solitaire)

Détestez-vous d’être la dernière personne à quitter la classe à la fin d’une journée d’école?

Oui. (Solitaire, timide)

Non (espiègle)

As-tu tendance à rire beaucoup?

Oui. (Docile, naïf)

Non (excentrique)

Pensez-vous que vous êtes cool? Être honnête.

Oui. (Impertinent)

Non (détendu)

Vous manquez parfois de choses à faire tout d’un coup?

Oui. (Quirky)

Non. (Hardy)

Aimez-vous vous amuser bruyamment avec les autres?

Oui. (Jolly, Lonely)

Non (timide)

Est-ce que les autres vous appellent souvent enfantin?

Oui. (Jolly, Naive)

Non (calme)

Vous considérez-vous occasionnellement ennuyeux et trop prudent?

Oui. (Calme, docile)

Non. (Hardy)

Vous vous endormez sans vous en rendre compte?

Oui. (Calme, détendu)

Non. (Hardy)

Vous sentez-vous seul lorsque vous êtes seul?

Oui. (Solitaire, timide)

Non (impertinent)

Tu bâilles souvent?

Oui. (Calme, détendu)

Non. (Hardy, Hasty)

Avez-vous déjà fait un piège à piège?

Oui. (Espiègle, solitaire)

Non (calme)

À quelle vitesse répondez-vous à un texte?

Répondez tout de suite. (Hardy, Hasty)

Peut répondre, non. (Quirky)

Trop de problèmes. (Impertinent)

Que faites-vous de la lumière de votre chambre lorsque vous vous couchez le soir?

Laissez-le. (Solitaire, timide)

Éteignez-le. (Calme)

Quand les choses se compliquent, partez-vous?

Oui. (Hardy, courageux)

Non. (Décalé, impertinent)

Vous êtes soudain enfermé dans une pièce noire! Que faire?

Frappez la porte. (Timide)

Cri. (Solitaire)

Nettoie. (Espiègle, décalé)

Vous tombez sur un coffre au trésor! Comment réagissez-vous?

Ouvrez-le tout de suite! (Précipité)

Non… Ça pourrait être un piège… (Timide)

Ça va être vide… (Sassy)

Vous avez cassé un œuf pourri dans votre chambre! Que vas-tu faire?

Ouvrez tout de suite une fenêtre. (Docile, Hasty)

Prenez d’abord un reniflement. (Naïf, détendu)

Vous recevez un cadeau! Mais vous ne savez pas ce qu’il contient. Vous êtes curieux, alors que faites-vous?

Ouvrez-le maintenant. (Précipité)

Ouvrez-le plus tard. (Calme)

Demandez à quelqu’un de l’ouvrir. (Timide)

Vous remarquez un portefeuille sur le côté de la route.

Remettez-le à la police! (Docile)

Yay! Yay! (Naïve)

Est-ce que quelqu’un regarde? (Espiègle)

Vous gagnez une loterie! Que faites-vous avec l’argent?

Passez-le maintenant. (Hasty, Jolly)

Sauvegarde le. (Hardy, décalé)

Donnez-le. (Insolite, courageux)

Vous faites du saut à l’élastique pour la première fois. Comme c’est effrayant, vous décidez de tester le saut avec une poupée … Le cordon élastique s’enclenche! Allez-vous quand même essayer de faire un saut?

Oui. (Brave, espiègle)

Non (Timide, Docile)

Votre ami est victime d’intimidation! Que faire?

Faites face à l’intimidateur. (Courageux)

Attention l’intimidateur de loin. (Timide)

Heckle l’intimidateur par derrière. (Brave, espiègle)

Votre ami ne se présente pas à une réunion à l’heure promise. Que faire?

Devenez irrité. (Docile, Hasty)

Attend patiemment. (Détendu)

Mettez-vous en colère et libérez-vous. (Précipité)

Le leader de votre pays est devant vous. Comment lui parlez-vous?

Parlez calmement. (Calme)

Parlez nerveusement. (Docile)

PEU IMPORTE!! (Impertinent)

La route bifurque à droite et à gauche. On vous dit qu’il y a un trésor sur le côté droit. Que faire?

Allez instantanément à droite. (Docile)

C’est un piège! Va à gauche. (Impertinent)

Peu importe! Choisissez sur un coup de tête. (Quirky)

Quelqu’un vous appelle “bizarre mais drôle”. Qu’est-ce que cela te fait ressentir?

Content! (Solitaire, naïf)

Pas heureux. (Hasty, Sassy)

Il y a une invasion extraterrestre! Que vas-tu faire?

Bats toi. (Passez à la question ci-dessous)

Courir. (Timide)

Ignorez-le. (Détendu)

Vous combattez vaillamment les extraterrestres mais vous êtes vaincu. Un étranger vous dit: “VOUS NOUS AVEZ IMPRIMÉ. C’ÉTAIT UN PLAISIR DE VOIR. REJOIGNEZ-NOUS ET ENSEMBLE NOUS REGLERONS LE MONDE.” Que vas-tu faire?

Règle avec les extraterrestres. (Détendu, impertinent)

Refuser. (Courageux)

Je vous ai choisis!

Vous savez maintenant comment tout fonctionne dans le quiz de personnalité de Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. N’oubliez pas que vous n’êtes pas coincé avec le Pokémon que le jeu vous assigne. Vous pouvez choisir vos personnages principaux parmi les 16 entrées. Bonne chance pour votre voyage! J’espère que vous pourrez recruter plusieurs Pokémon dans votre équipe.

