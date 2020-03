Voici toutes les villes américaines avec une couverture 5G en ce moment

Source: Andrew Martonik / Android Central

Tous les principaux opérateurs américains travaillent d’arrache-pied à leur stratégie 5G. AT&T, Sprint, T-Mobile et Verizon ont lancé des réseaux 5G et développent activement ces réseaux jusqu’en 2019. Le service 5G offre non seulement des vitesses plus rapides mais également des temps de réponse réduits permettant de nouveaux services et le cloud computing non disponibles auparavant. Pour l’instant, la principale différence entre le LTE et la 5G sera la vitesse, mais comme la couverture continue de s’étendre à de nouvelles zones, davantage de services qui reposent sur une connectivité instantanée devraient devenir possibles.

Verizon

Verizon commence petit avec deux villes déployant ce qu’elle appelle la 5G Ultra Wideband (UWB). En bref, cette version de la 5G utilise de gros morceaux de bande passante haute fréquence qui produisent des vitesses très élevées mais qui souffrent dans d’autres domaines tels que la couverture à distance et la pénétration des bâtiments. Bien que la couverture soit suffisamment dense dans les villes pour être incluse dans la liste, la couverture n’est toujours disponible que dans certaines parties des villes à l’extérieur.

Verizon a publié un ensemble de cartes pour vous aider à déterminer où la 5G est disponible dans vos villes. Il s’agit d’un ajout utile, mais il montre certaines des principales faiblesses de couverture de l’UWB.

À l’heure actuelle, il est facile de se décourager d’une telle couverture 5G minimale, mais ce déploiement n’est qu’un début pour Verizon – il a continué à déployer régulièrement de nouvelles villes. Les premiers tests ont été positifs, nous avons vu des vitesses allant jusqu’à 1,4 Gbps. Bien que ces vitesses massives soient impressionnantes, elles ne résisteront probablement pas à une charge complète de Chicago, mais c’est toujours excitant à voir.

Nous assistons également à une expansion plus spécifique dans des endroits comme les stades de la NFL ou les pistes de course. Bien que génial comme démonstration technologique, cela n’offre pas encore grand-chose au client.

Atlanta, GA

Boise, ID

Boston, MA

Charlotte, Caroline du Nord

Chicago, IL

Cincinnati, OH

Cleveland, OH

Columbus, OH

Dallas, TX

Denver, CO

Des Moines, IA

Détroit, MI

Grand Rapids, MI

Greensboro, Caroline du Nord

Hampton Roads, VA

Hoboken, NJ

Houston, TX

Indianapolis, IN

Kansas City, MO

Little Rock, AR

Los Angeles, CA

Memphis, TN

Miami, FL

Minneapolis, MN

New York City, NY

Omaha, NE

Panama City, FL

Phoenix, AZ

Providence, RI

Salt Lake City, UT

Sioux Falls, SD

Spokane, WA

St. Paul, MN

Washington DC.

Sprint apporte son 2.5Ghz 5G à son emplacement Overland Park, KS ainsi qu’à Kansas City à proximité. Ils fournissent également la 5G dans sept autres villes avec plus à suivre plus tard cette année. Avec une bonne sélection d’appareils compatibles 5G tels qu’un hotspot et plusieurs téléphones, le réseau 5G de Sprint est le plus proche d’être entièrement utilisable avec une bonne densité de couverture, similaire à LTE, et des vitesses d’environ 300 Mbps dans nos tests.

Alors que les clients de Sprint attendent de voir comment une fusion potentielle avec T-Mobile pourrait se dérouler, Sprint a poursuivi ses mises à niveau de service et montre même sa couverture 5G aux côtés de la 4G sur ses cartes de couverture pour démontrer sa confiance. Sprint a également annoncé qu’il continuait d’améliorer son empreinte 5G avec une couverture étendue à Kansas City, Atlanta, Dallas et Houston.

Il semble que Sprint pourrait être l’une des meilleures options pour la 5G dans un proche avenir tant que le réseau peut gérer la charge. Sprint met déjà sa 5G au travail et des améliorations sont déjà apportées aux services d’urgence. Si rien d’autre, c’est mieux que LTE donc je vais le prendre.

Atlanta, GA

Chicago, IL

Dallas-Fort Worth, TX

Houston, TX

Kansas City, KS / MO

Los Angeles, CA

New York, NY

Phoenix, AZ

Washington DC.

T Mobile

T-Mobile est le dernier des Big Four à proposer une option 5G. T-Mobile a déjà construit un petit réseau 5G à bande haute ou à ondes millimétriques dans certaines parties de quelques villes. Le 6 décembre 2019, T-Mobile a lancé la 5G sur son spectre 600Mhz basse bande et s’oriente également vers l’intégration du réseau 5G 2,5GHz de Sprint grâce à la récente approbation judiciaire de la fusion de T-Mobile et Sprint. Les téléphones de la série Galaxy S20 de Samsung prendront tous en charge à la fois le spectre des bandes basses et moyennes, les plus grands modèles S20 prenant également en charge les bandes hautes.

600Mhz 5G est ici

T-Mobile dispose déjà d’une carte de couverture 5G interactive prête à l’emploi. Le OnePlus 7T 5G McLaren et le Samsung Galaxy Note 10+ 5G sont maintenant disponibles et capables d’utiliser ce nouveau réseau 5G à bande basse.

À l’heure actuelle, les augmentations de vitesse brutes ne sont pas un sujet de préoccupation, mais la couverture est prometteuse et devrait être idéale pour combler les lacunes dans les futurs déploiements 5G avec plus de spectre pour jouer. Si T-Mobile peut conclure l’accord avec Sprint et combiner les deux réseaux, ce sera un leader incontesté de la 5G dans le monde.

Metro by T-Mobile obtient également la 5G sur tous ses plans avec les mêmes téléphones que T-Mobile. Il sera également disponible le 6 décembre.

La couverture des ondes millimétriques à bande élevée est disponible dans certaines parties de ces villes.

Atlanta

Cleveland

Dallas

Las Vegas

Los Angeles

New York

AT&T

AT&T possède certainement l’une des listes de villes les plus impressionnantes avec une couverture 5G disponible. AT&T a lancé la majorité de son réseau 5G pour un usage professionnel. AT&T a commencé avec des ondes millimétriques, ou mmWave avant la sortie la plus récente du Samsung Galaxy Note10 + 5G, parallèlement à son déploiement à basse bande de 850 MHz pour les consommateurs.

Si vous êtes sur AT&T et que vous souhaitez accéder à la 5G, vous aurez besoin du plan Unlimited Elite ou Unlimited Extra. Jusqu’à présent, la bande 5G basse bande est disponible pour les clients AT&T dans dix villes. Bien qu’il y ait probablement une certaine amélioration par rapport au LTE en utilisant ce 850Mhz 5G, il ne va pas atteindre les vitesses ultra-rapides que nous avons vues avec des ondes millimétriques. Pourtant, le déploiement 850Mhz devrait avoir une couverture bien meilleure que mmWave et être plus rapide que 4G LTE. AT&T a également quelques cartes de couverture, mais notez que les cartes montrent couverture projetée pour février 2020.

Voir les cartes sur la page 5G d’AT & T.

Une couverture en bande basse est disponible dans ces zones.

Atlantic City, NJ

Albany, GA

Albany, NY

Athens, GA

Bakersfield, Californie

Baltimore, MD

Comté de Beaverhead, MT

Birmingham, AL

Binghamton, NY

Bridgeport, CN

Boston, MA

Buffalo, NY

Comté de Chattooga, GA

Cincinatti, OH

Columbus, OH

Dayton, OH

Denver, CO

Détroit, MI

Erie, PA

Flint, MI

Frederick, MD

Gila, AZ

Hamilton, OH

Hartford, CT

Comté de Hunterdon, NJ

Indianapolis, IN

Kalamazoo, MI

Kansas City, MO

Lancaster, PA

La Cruces, NM

Las Vegas, NV

Liberty, GA

Comté de Lincoln, MT

Long Branch, NJ

Louisville, KY

Los Angeles, CA

Macon, GA

Comté de Madera, Californie

Comté de Madison, VA

Milwaukee, MN

Modesto, Californie

Comté de Mono, Californie

New Bedford, MA

Nouveau-Brunswick, NJ

New Haven, CT

New York City, NY

Newago, MI

Northeast, PA

Ocean City, NJ

Comté d’Orange, NY

Oxnard, Californie

Philadelphie, PA

Pittsburgh, PA

Portland, OR

Providence, RI

Provo, UT

Comté de Raleigh, WV

Rochester, NY

Comté de Ross, OH

Salem, OR

San Diego, Californie

San Francisco, Californie

San Jose, Californie

San Luis Obispo, Californie

Santa Barbara, Californie

Santa Rosa, Californie

Spokane, WA

Springfield, OH

St. Louis, MO

State College, PA

Comté de Sussex, NJ

Utica-Rome, NY

Vallejo, CA

Washington DC.

Comté de Whitfield, GA

Wichita, KS

Wilmington, DE

Worcester, MA

Worth, GA

York, PA

AT&T a ajouté une section à ses spécifications de téléphone appelée “5G Evolution Capable”. Cette statistique ne dit pas si un téléphone est compatible 5G et se réfère uniquement à la 4G LTE moderne, car le service 5Ge est en fait 4G LTE Advanced. Tous les autres opérateurs appellent ce LTE, LTE-A ou LTE Plus.

La 5G à ondes millimétriques la plus rapide d’AT & T est toujours en cours de construction, mais pour l’instant, elle n’est accessible qu’aux comptes des entreprises et il est impossible de dire avec précision quels secteurs de la ville sont couverts.

5G à ondes millimétriques pour les entreprises

Atlanta, GA

Austin, TX

Baltimore, MD

Charlotte, Caroline du Nord

Cleveland, OH

Dallas, TX

Détroit, MI

Houston, TX

Indianapolis, IN

Jacksonville, FL

Roi de Prusse, PA

Las Vegas, NV

Los Angeles, CA

Louisville, KY

Menlo Park, Californie

Miami, FL

Miami Gardens, FL

Nashville, TN

La Nouvelle-Orléans, LA

New York City, NY

Oakland, Californie

Ocean City, MD

Oklahoma City, OK

Orlando, FL

Philadelphie, PA

Phoenix, AZ

Raleigh, NC

Redwood City, Californie

San Antonio, TX

San Bruno, Californie

San Diego, Californie

San Francisco, Californie

San Jose, Californie

Waco, TX

West Hollywood, Californie

Les appareils 5G sont de plus en plus performants avec les progrès des modems 5G tels que le nouveau modem X55 de Qualcomm qui a remplacé le X50 en tant que puce 5G la plus performante.

La 5G est l’une des choses les plus excitantes qui se soient produites dans les réseaux sans fil depuis des années et a le même sentiment excitant que le passage à la 3G. Si vous êtes un passionné de sans-fil et que vous voulez un moyen simple de voir comment la 5G évolue dans le monde, Ookla, la société célèbre pour son test de vitesse Internet, a une carte montrant de nouveaux emplacements lorsque les fournisseurs les envoient.

