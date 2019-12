Voici un aperçu de l'armure du Mandalorien

Source: Disney

L'une des pièces d'équipement les plus importantes et précieuses pour Mando, le protagoniste de The Mandalorian, est son blindage. Capable de prendre plusieurs boulons de sablage directs, c'est un type de protection extrêmement efficace – et le fait qu'il lui sauve régulièrement la vie signifie qu'il peut protéger adéquatement Baby Yoda. Qu'est-ce qui permet à l'armure d'être aussi performante qu'elle l'est? Quels sont certains des outils spéciaux cachés à l'intérieur? Voici notre ventilation de tout ce que vous pourriez vouloir savoir sur le costume brillant de Mando.

Tout est dans les matériaux

Source: Disney

Le matériau qui rend l'armure de Mando si efficace est le matériau dont il est fait: le beskar, qui est un métal extrêmement rare de la planète Mandalore. Son extrême durabilité signifie que c'est l'un des meilleurs matériaux de la galaxie Star Wars pour fabriquer des armures. Un costume de beskar correctement forgé peut absorber le blaster après le blaster sans fondre, et il peut même résister aux frappes d'un sabre laser, permettant aux guerriers qui les ont d'affronter des porteurs de Force avec de solides chances de succès. Obtenez deux Samsung Galaxy S10 pour le prix d'un! Le Beskar a été utilisé pour les armures mandaloriennes pendant d'innombrables générations, et comme les Mandaloriens l'ont extrait de leur planète, certains d'entre eux en ont profité pour vendre le précieux métal sur le marché noir avec un énorme profit. En outre, lorsque l'Empire galactique a occupé Mandalore pendant sa guerre avec l'Alliance rebelle, ils ont accumulé une part importante de beskar pour eux-mêmes. En conséquence, le beskar a fait son chemin dans la galaxie au fil des ans, bien que comprendre comment la forger soit une compétence que peu de gens possèdent. Savoir le faire fonctionner

Source: Disney

Bien que le beskar lui-même soit la principale raison pour laquelle l'armure de Mando est si efficace, il est important de noter que la personne qui forge un costume de beskar doit comprendre comment le faire fonctionner correctement. S'ils ne le font pas, le produit final ne sera pas aussi performant que la protection que nous voyons porter Mando tout au long du Mandalorian. Depuis qu'ils utilisent le beskar depuis si longtemps, les Mandaloriens comme The Armorer dans la série savent comment fondre correctement les lingots de beskar et les mouler en plaques offrant la protection souhaitée. En raison de leur expertise et de l'importance de forger correctement le beskar, les armuriers mandaloriens sont souvent sollicités. Cependant, la plupart d'entre eux choisissent généralement de garder les secrets commerciaux pour eux. Trucs dans la manche

Source: Disney

Bien que les qualités protectrices de l'armure de Mando soient incroyables, les outils cachés qu'il a à sa disposition dans l'armure sont également importants à souligner. L'armure mandalorienne comme le costume que Mando porte a presque toujours plusieurs outils dans les avant-bras qui peuvent être utilisés de manière offensive ou défensive. Dans le cas de Mando, ses avant-bras ont des câbles de grappin, un lance-flammes et un lanceur de fléchettes sifflant. Ces trois équipements spéciaux lui ont énormément aidé tout au long du spectacle et, dans certains cas, lui ont même sauvé la vie alors qu'il ne lui restait plus aucune option. Signification religieuse?

Source: Disney

La dernière chose importante à noter concernant l'armure de Mando est qu'il, comme tous les Mandaloriens de son clan, adhère à une sorte de code religieux où ils ne peuvent pas enlever leur casque devant quelqu'un d'autre, de peur qu'ils ne perdent le privilège d'être capable de le remettre. On ne sait pas pourquoi cela est devenu une coutume mandalorienne, car cela ne faisait pas partie de la culture mandalorienne avant ce point. Cependant, on peut raisonnablement supposer qu'en raison de la «purge» des Mandaloriens qui s'est produite avant le début du spectacle, un système a été mis en place pour garantir que personne ne puisse connaître la véritable identité d'un guerrier mandalorien et potentiellement utiliser ces informations contre eux ou d'autres. Reste à savoir si cette spéculation explique pourquoi cette règle existe. Tes pensées Que pensez-vous de l'armure de Mando? Êtes-vous excité de le voir obtenir plus d'action dans le reste de The Mandalorian? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Le Mandalorian est disponible pour regarder dès maintenant avec un abonnement à Disney +.

